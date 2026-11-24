Ar žinote, kur gyvena laimė? Gal ji slepiasi mažose kasdienybės smulkmenose, draugystėje, šiltame apkabinime, o gal net oranžinėje lapėje? Į šiuos ir kitus klausimus pirmokai ieškojo atsakymų ypatingo susitikimo su vaikų rašytoja Evelina Daciūte metu.
Lapkričio 11 d. pirmokai su rašytoja Evelina Daciūte susipažino nuotoliniame susitikime, kuris vyko per „Zoom“ platformą. Vaikams jis buvo ypač įdomus, nes dar prieš susitikimą jie buvo perskaitę vieną žymiausių rašytojos knygų – „Laimė yra lapė“. Tad šį kartą turėjo puikią progą ne tik prisiminti perskaitytą istoriją, bet ir išvysti žmogų, kuris ją sukūrė.
Rašytoja šiltai ir įdomiai pristatė savo kūrybą, papasakojo apie knygas, jų gimimą, kūrybines idėjas ir įkvėpimą. Mokiniai sužinojo, kad knyga gimsta ne iš karto – pirmiausia atsiranda mintis, paskui žodžiai, o iliustracijos padeda istorijai atgyti ir tapti dar spalvingesne.
Ypatingo dėmesio sulaukė knyga „Laimė yra lapė“, pasakojanti apie berniuko Povilo ir nepaprastos oranžinės lapės draugystę. Kartu su knygos veikėjais skaitytojai patiria džiaugsmą, draugystę, išsiskyrimo liūdesį ir mokosi pastebėti, kas gyvenime iš tiesų svarbu. Knygą iliustravo Aušra Kiudulaitė, kurios piešiniai suteikia pasakojimui savitą nuotaiką ir leidžia dar giliau pasinerti į istoriją.
Įdomu tai, kad ši knyga sulaukė pripažinimo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje – ji išversta į daugybę kalbų, pelnė svarbių apdovanojimų ir tapo žinoma įvairių šalių skaitytojams.
Susitikimas leido pirmokams suprasti, kad knygos – tai ne tik raidės ir sakiniai. Jose slypi jausmai, patirtys, klausimai ir pamokos, padedančios geriau pažinti save bei kitus. O svarbiausia – laimės nereikia ieškoti kažkur toli. Kartais ji visai šalia: gerame drauge, gražiame žodyje, bendrame žaidime ar perskaitytoje knygoje.
Dėkojame Evelinai Daciūtei už nuoširdų, įkvepiantį susitikimą ir galimybę bent trumpam praverti rašytojos kūrybos duris. Tikimės, kad po šio susitikimo pirmokų rankose dar dažniau atsivers knygos, o širdyse gyvens noras skaityti, svajoti ir atrasti savo laimės lapę!
Mokytoja Rita Juodienė, „Revuonos“ pagrindinė mokykla
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