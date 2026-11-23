Šiemet minime Kaišiadorių vyskupijos įkūrimo šimtmetį, šia proga lapkričio 15 d. Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje buvo pristatyta antroji leidinio „Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose ir dokumentuose“ dalis.
Pirmoji dalis, išleista prieš penkerius metus, 2021-aisiais, apima laikotarpį nuo Kaišiadorių vyskupijos įkūrimo 1926 m. iki pirmojo Kaišiadorių vyskupo Juozapo Kuktos mirties. Leidinyje atspindėta tarpukario Kaišiadorių vyskupija – parapijų administravimas, veiklos organizavimas, pirmieji okupacijos metai.
Antroje leidinio dalyje nugulė toji vyskupijos istorija, kuri buvo paženklinta karo, o vėliau ir sovietų okupacijos bei negailestingos ateizacijos įvykių. Leidinys apima laikotarpį nuo 1942 m., kai miršta vyskupas J. Kukta, iki 1989 m., kai randasi pirmosios Lietuvos valstybės atgimimo užuomazgos. Tai laikotarpis, kuriuo Katalikų Bažnyčia Lietuvoje buvo įnirtingai persekiojama, varžoma ir kontroliuojama sovietų valdžios, todėl, be abejonės, šie metai Kaišiadorių vyskupijos istorijoje įspaudė nedylančią praradimų ir represijų žymę.
Vienas iš knygos sudarytojų kun. Gediminas Tamošiūnas pristatė daugiau nei 600 puslapių apimties leidinį, kuriame vyskupijos istorija atspindėta nuotraukomis, dokumentais bei liudijimais. Kadangi sovietinės okupacijos metais viešų publikacijų Bažnyčios gyvenimo temomis nebuvo, šiai knygai ypatingos vertės suteikia vyskupijos kunigų prisiminimai, surinkti ir saugomi Kurijos archyve. Nuotraukų bei kitų įvairių dokumentų leidinyje panaudota apie šešis šimtus. Daugelis nuotraukų į archyvą atkeliavo iš asmeninių kunigų rinkinių drauge su jų prisiminimais. Leidinyje taip pat naudotos ir kitų archyvų nuotraukos.
Anot doktorantės Rimantės Jagelavičiūtės, leidinys suskirstytas į tris dalis. Pirmojoje dalyje pateikiamas Kaišiadorių vyskupijos gyvenimas paskyrus antrąjį Kaišiadorių vyskupijos ganytoją – vyskupą Teofilių Matulionį, vėliau paskelbtą Bažnyčios palaimintuoju. Čia pirmąsyk publikuojamos Teofiliaus laidotuvių Kaišiadoryse bei kelios gyvenimo vyskupijoje nuotraukos. Teofiliaus Matulionio ganytojišką tarnystę Kaišiadorių vyskupijoje ženklina trečiasis įkalinimas Rusijoje, sovietų valdžios persekiojimai, grįžus į Lietuvą paskirtas namų areštas. Galiausiai, Birštono klebonijoje Teofilius slapta vyskupo šventimus suteikia Vincentui Sladkevičiui ir dėl to buvo prievarta iškeldintas už vyskupijos ribų bei priverstas vyskupijos valdymą perduoti kapitulai. Antroji leidinio dalis žymi laikotarpį nuo 1959 m. iki 1982 m., kai, nesant ganytojo, vyskupijos valdymu rūpinosi kunigai – kapituliniai vikarai. Trečioji knygos dalis atspindi vyskupijos istoriją nuo 1982-ųjų, kai į vyskupiją buvo leista sugrįžti Teofiliaus Matulionio įpėdiniui vyskupui Vincentui Sladkevičiui. Leidinyje taip pat pirmąjį kartą pasirodo Kaišiadorių vyskupijos Katedros kapitulos konstitucijos – statuto ir Kaišiadorių vyskupijos Sinodo nutarimų vertimai, kurie iki šiol nebuvo išversti į lietuvių kalbą.
Ir pirmoji, ir antroji leidinio dalys reikšmingos ne tik dėl kruopščiai bei meistriškai sudarytojų į vieną vietą suguldytos Kaišiadorių vyskupijos istorijos įvykių retrospektyvos, bet ir dėl puslapiuose atsiskleidžiančio mažiausiosios Lietuvos vyskupijos identiteto. Antroji dalis atveria langą į Bažnyčios gyvenimo sovietmečiu realybę – bažnyčių ir visų religinės paskirties statinių nacionalizaciją, kunigų, vienuolių bei tikinčiųjų persekiojimus, tremtį, emigraciją; tačiau tuo pat metu knygoje išryškinamas ir aiškus siekis išsaugoti gyvąją Bažnyčią, puoselėti tikėjimą ir drąsiai aukoti savuosius gyvenimus. Knygoje paliesta vyskupijos kunigų veikla emigracijoje ir misijos tremtyje – sovietų Rusijoje.
Popiežius Pranciškus, 2018-aisiais metais lankydamasis Lietuvoje, ragino neužmiršti savųjų šaknų, kad pažindami savo tautos ir šeimos istoriją, galėtume atpažinti savąją tapatybę. Ši knyga taip pat yra garsus kvietimas neužmiršti mūsų, kaip Kaišiadorių vyskupijos tikinčiųjų, šaknų, kad vyskupijos istorija neliktų tik puslapiuose, o stiprintų tikėjimą.
Birštoniečiai dėkojo kunigui Gediminui Tamošiūnui, Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleriui, už kruopštų, kantrybės reikalaujantį darbą, linkėjo sveikatos ir sėkmės, rengiant Kaišiadorių vyskupijos istorinio leidinio trečiąją dalį.
Birštono parapijos informacija
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