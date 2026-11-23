Jau rašėme apie Birštone vykusį Kauno regiono forumą „Regionas kuriame norisi augti. Likti, grįžti, kurti: šeima, darbas ir saugumas Kauno regione“. Renginyje daug dėmesio skirta regiono demografinei situacijai, gyvenimo kokybei, investicijų ir ES fondų planavimui bei bendradarbiavimui, siekiant, kad Kauno regionas taptų dar patrauklesnis čia gyventi ir kurti ateitį.
Forumo metu vyko aktyvios diskusijos, kuriose dalyvavo ir Birštono bei Prienų savivaldybių vadovai bei specialistai. Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis dalyvavo diskusijoje tema „Atspari visuomenė – drąsūs sprendimai: kaip saugumo jausmas veikia šeimas ir verslą“. Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė su forumo dalyviais pasidalino įžvalgomis apie svarbiausius regiono investicinius prioritetus, ilgalaikes plėtros kryptis ir sprendimus joms įgyvendinti.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė – apie kurorto prioritetus ir bendradarbiavimą:
– Birštonas – nedidelė savivaldybė su aiškia specializacija: kurortui reikia specialistų, o jiems – būsto. Kuri grandis Birštonui svarbiausia? Kasdienybė arti namų: ugdymas, laikas po pamokų, viešosios erdvės, bendruomenė, darbas, būstas, susisiekimas ir saugumo jausmas.
– Visos grandys yra itin svarbios. Būtent jų visuma lemia, ar žmogus renkasi regione gyventi ir kurti savo ateitį. Birštone esame sukūrę tikrai gerą švietimo, neformaliojo ugdymo, viešųjų erdvių infrastruktūrą. Nemažai darbų padaryta įgyvendinant ES remtus projektus. Žinoma, visada matome galimybių ją plėsti, tobulinti. Taip pat siekiama užtikrinti žmonių saugumą krizinėmis situacijomis, įrengiame priedangas, slėptuves.
Tačiau jei reikėtų pasirinkti vieną Birštonui svarbiausią grandį, rinkčiausi specialistų pritraukimą ir išlaikymą. Kurorto ir sveikatinimo paslaugas kuria žmonės – gydytojai, slaugytojai, sveikatinimo ir kitų sričių darbuotojai. Jiems reikia ne tik darbo, bet ir galimybės čia įsikurti. Todėl prieinamas būstas ir patogus susisiekimas yra svarbios sąlygos, kad specialistai atvyktų ir pasiliktų. Visoje Europoje miestai ir regionai susiduria su gilėjančia būsto krize, nes įperkamų ir kokybiškų namų trūkumas kelia vis didesnę grėsmę socialinei sanglaudai ir gyvenimo kokybei.
Šia kryptimi Birštonas žengė ilgalaikį planavimo žingsnį: Birštono savivaldybės taryba patvirtino susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros specialųjį planą, kuris sudaro pagrindą planuoti naujo Žaliakalnio gyvenamojo rajono plėtrą. Ateityje ten galėtų būti įrengtos gatvės ir inžineriniai tinklai, o teritorijoje galėtų įsikurti apie 500 šeimų. Tai nėra jau pastatyti būstai, bet svarbus plėtros pagrindas žmonėms, norintiems Birštone gyventi, kurti šeimą ir dirbti.
– Ką maža, bet itin specializuota savivaldybė gali duoti visam regionui?
– Birštonas regionui gali pasiūlyti aiškią sveikatinimo ir kurortinių paslaugų specializaciją. Galime telkti šios srities įstaigas ir darbdavius, dalytis patirtimi ir kartu su kitomis savivaldybėmis ieškoti sprendimų specialistų pritraukimui. Apie jų trūkumą kalba visas regionas, todėl svarbu, kad savivaldybės nekonkuruotų dėl tų pačių žmonių, o kartu kurtų sąlygas jiems atvykti ir pasilikti.
Iš Vyriausybės prašytume, kad regionai ir savivaldybės realiai dalyvautų planuojant 2028–2034 m. investicijas ir galėtų lanksčiai derinti specialistų pritraukimo, būsto, susisiekimo bei viešųjų paslaugų sprendimus. Regiono savivaldybės savo ruožtu galėtų kartu su įstaigomis ir darbdaviais nustatyti, kokių specialistų labiausiai trūksta, įvertinti būsto bei susisiekimo kliūtis ir parengti bendrą veiksmų planą su aiškiais rodikliais.
Investicijų sėkmę vertinkime pagal tai, ar pavyko užpildyti trūkstamas darbo vietas ir ar pritraukti specialistai pasiliko regione, o ne vien pagal pastatytų objektų skaičių. Žmonių sprendimus ateitį kurti regione gali lemti tarpusavyje suderintos sąlygos – darbas, būstas, paslaugos ir susisiekimas. Toks integruotas požiūris atitinka ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas regionų patrauklumą stiprinti derinant būstą, infrastruktūrą, paslaugas bei bendruomeninį gyvenimą.
– Nacionalinį pažangos planą 2028–2034 numatoma tvirtinti 2027 m. Ką Jūsų institucija galėtų padaryti jau 2027 m., kad regionas į naują laikotarpį ateitų su aiškiu ir bendru planu?
– 2027 m. Birštono savivaldybė galėtų imtis iniciatyvos kartu su kitomis Kauno regiono savivaldybėmis ir darbdaviais parengti bendrą specialistų pritraukimo ir išlaikymo planą. Jame susitartume, kokių specialistų labiausiai trūksta, kokios kliūtys jiems kyla dėl būsto ir susisiekimo, kuo prisideda kiekviena savivaldybė ir darbdaviai, ir kaip vertinsime rezultatą.
Birštonas į šį darbą galėtų atsinešti savo sveikatos priežiūros ir sveikatinimo sektoriaus poreikius.
Bendras planas padėtų regionui ne konkuruoti dėl tų pačių darbuotojų, o derinti darbo, būsto ir susisiekimo sprendimus. Jo sėkmę vertintume pagal tai, ar pavyko užpildyti trūkstamas darbo vietas ir tai, ar pritraukti specialistai pasiliko regione.
Deividas Dargužis, Prienų rajono savivaldybės vicemeras:
– Gyventojų saugumo jausmas pirmiausia kyla iš žinojimo, kaip elgtis krizės atveju, kur kreiptis pagalbos, ir pasitikėjimo, kad ji bus suteikta laiku. Civilinė sauga nėra vien institucijų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas – tai visos bendruomenės gebėjimas susitelkti ir veikti kartu. Prienų rajono savivaldybėje nuosekliai stipriname pasirengimą krizėms: organizuojame ne tik teorines, bet ir praktines pratybas, kiek įmanoma išlaikydami netikėtumo faktorių. Rugsėjo mėnesį vykusios valstybės lygio civilinės saugos pratybos „Vyčio skliautas“, kurių metu buvo tikrinamas savivaldybės ir socialinės priežiūros įstaigų pasirengimas gyventojų evakuacijai oro pavojaus atveju, parodė, kad atsakingos institucijos ir įstaigos žino savo funkcijas, atsakomybes bei veiksmų algoritmus. Pratybose ypatingas dėmesys buvo skirtas pažeidžiamiausiems gyventojams – senyvo amžiaus žmonėms, asmenims su negalia ir negalintiems savarankiškai judėti, kad krizės atveju jie neliktų be pagalbos. Kiekvienos pratybos suteikia tam tikras pamokas, kurias dar reikia išmokti, bet tik nuolatinis kartojimas stiprina žinojimą, pasirengimą ir saugumą.
Norisi pabrėžti, kad pasirengimas krizėms neatsiejamas nuo sklandaus visų grandžių darbo, todėl nuolat stipriname bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis, verslo atstovais ir ūkininkais, kurių turimi ištekliai bei pajėgumai gali būti labai svarbūs ekstremaliosios situacijos metu. Kartu investuojame į materialųjį pasirengimą – atnaujiname priedangas, plečiame jų tinklą, planuojame naujas gyventojų perspėjimo sirenas ir toliau tobuliname pasirengimo priemones. Šiuos klausimus laikome prioritetiniais ir vertinsime planuodami 2027 metų savivaldybės biudžetą. Mūsų tikslas – kad kiekvienas Prienų rajono gyventojas jaustųsi saugus ne todėl, kad grėsmių nėra, o todėl, kad žinotų: esame pasirengę, veikiame išvien ir krizės akivaizdoje nė vieno nepaliksime nuošalyje.