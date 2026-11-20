Ar teko susidurti su situacija, kai sveikata blogėja, atsiranda naujų ar stiprėja jau turimi negalavimai, tačiau gydytojo specialisto konsultacijos tenka laukti ilgai? Tokiais atvejais svarbu neprarasti laiko.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane eilių mažinimas pas gydytojus specialistus yra įvardijamas kaip vienas iš svarbiausių sveikatos apsaugos sistemos darbų. XXI Vyriausybė iškėlė konkretų tikslą: užtikrinti, kad ne mažiau kaip 70 proc. pacientų pirminiam vizitui pas gydytojus specialistus patektų per teisės aktuose nustatytą 30 dienų terminą. Palyginimui, 2025 metais šis rodiklis siekė tik 53,3 procento.
Vyriausybė dar tik imasi veiksmų, o Prienų rajono gyventojams jau dabar gali padėti Žaliasis koridorius – sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo principas, leidžiantis tam tikrų sveikatos sutrikimų turintiems pacientams greičiau patekti pas gydytojus specialistus ir atlikti reikalingus tyrimus.
Kas yra Žaliasis koridorius?
Tai galimybė pacientams, kurių sveikatos būklė reikalauja greitesnio ištyrimo ar gydytojo specialisto konsultacijos, nelaukti bendroje eilėje. Įvertinus paciento sveikatos būklę, jam suteikiamas prioritetas, o reikalingos paslaugos organizuojamos per trumpesnį laiką.
Siekiama, kad pacientui nereikėtų kelis kartus vykti į gydymo įstaigą – esant galimybei, vieno apsilankymo metu būtų suteikta gydytojo specialisto konsultacija ir atlikti reikalingi tyrimai.
Kokiais atvejais galima pasinaudoti šia galimybe?
Žaliasis koridorius skirtas ne visiems planiniams apsilankymams, o tiems atvejams, kai dėl uždelsto ištyrimo ar gydymo gali pablogėti žmogaus sveikata.
Pavyzdžiui, greitesnė specialisto konsultacija gali būti reikalinga, kai:
• Širdies veikla. Atsiranda naujų širdies veiklos sutrikimų, nustatomi reikšmingi elektrokardiogramos (EKG) pakitimai, naujai diagnozuojami širdies ritmo sutrikimai.
• Kvėpavimas. Stiprėja dusulys, paūmėja astma ar lėtinė obstrukcinė plaučių liga (LOPL), užsitęsia kosulys arba rentgeno tyrimas parodo įtartinų pakitimų.
• Cukrinis diabetas ir skydliaukė. Naujai nustatomas cukrinis diabetas, nepavyksta sureguliuoti gliukozės kiekio kraujyje, dažnai kartojasi cukraus kiekio sumažėjimo epizodai, blogėja skydliaukės veikla.
• Nervų sistema. Atsiranda neaiškios kilmės sąmonės sutrikimų, koordinacijos ar eisenos problemų, raumenų silpnumas.
• Kaulai ir sąnariai. Po traumos išlieka stiprus skausmas, ribojami judesiai, didėja tinimas arba įtariamas kaulo lūžis.
• Ausys, nosis, gerklė. Blogėja klausa, progresuoja galvos svaigimas, ilgiau nei dvi savaites nepraeina balso užkimimas, atsiranda rijimo sutrikimų.
• Akys. Staiga pablogėja regėjimas, atsiranda dvejinimasis, blyksniai ar kiti nauji regėjimo sutrikimai.
• Virškinimo sistema. Atsiranda užsitęsusių virškinimo sutrikimų, kraujingas viduriavimas, nepaaiškinamai krinta svoris, nustatomi reikšmingi kepenų veiklos rodiklių pokyčiai.
• Inkstai ir šlapimo takai. Pastebimas kraujas šlapime, įtariami šlapimo takų ar inkstų akmenys, kartojasi tam tikros infekcijos.
• Kraujagyslės. Atsiranda stiprėjantis kojų skausmas vaikštant ar ramybėje, negyjančios kojų žaizdos, ryškūs kraujotakos sutrikimai.
Taip pat gali būti organizuojamos greitesnės echoskopijos ir kiti reikalingi tyrimai, kai jų rezultatai svarbūs tolesniam gydymui.
Svarbu suprasti, kad išvardyti pavyzdžiai nėra savarankiškas pagrindas patekti į Žaliąjį koridorių. Kiekvienu atveju paciento būklę individualiai įvertina šeimos gydytojas.
Kaip patekti į Žaliąjį koridorių?
Kelias prasideda nuo šeimos gydytojo. Pajutę sveikatos pablogėjimą, pastebėję naujų simptomų ar gavę nerimą keliančius tyrimų rezultatus, pirmiausia kreipkitės į savo šeimos gydytoją.
Jeigu gydytojas, įvertinęs sveikatos būklę, nustatys, kad paciento būklė atitinka nustatytus kriterijus ir reikalinga skubesnė specialisto konsultacija ar tyrimas, jis priims sprendimą nukreipti pacientą į Žaliąjį koridorių.
Toliau organizaciniais klausimais rūpinsis atvejo vadybininkas. Jis suderins konsultacijos ar tyrimo laiką, informuos pacientą apie vizito datą, vietą ir pasiruošimą jam. Taigi pacientui pačiam nereikės ieškoti, kur ir kaip greičiau patekti pas specialistą.
Priklausomai nuo sveikatos būklės ir reikalingos paslaugos, konsultacija gali būti organizuojama per vieną ar dvi savaites. Konkretus terminas priklauso nuo paciento būklės ir numatytos paslaugos.
Kodėl tai svarbu?
Žaliojo koridoriaus tikslas – kad žmogus laiku gautų reikiamą pagalbą, nelauktų, kol sveikatos sutrikimas dar labiau progresuos, o gydytojai galėtų greičiau nustatyti diagnozę ir parinkti tinkamą gydymą.
Ši galimybė įgyvendinama vykdant Europos Sąjungos lėšomis finansuotą projektą „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas“, kurį vykdo VšĮ Prienų ligoninė.
Kviečiame gyventojus rūpintis savo sveikata ir nedelsti kreiptis į šeimos gydytoją, jeigu sveikatos būklė kelia nerimą. Kartais laiku atliktas tyrimas ar specialisto konsultacija gali padėti išvengti rimtesnių sveikatos problemų.