Besidomintieji muzika, išgirdę Birštono vardą, turbūt dažnai pirmiausia pagalvoja apie džiazą. Tarptautinis džiazo festivalis itin ryškus kurorto kultūrinio gyvenimo reiškinys. Bet Birštone – ne vien džiazas. Tą savo gyvenimu ir veikla vis garsiau teigia lietuviškos armonikos išradėjas, kurorte gimęs ir augęs Aurimas Puskunigis.
Baigęs filosofijos bakalauro bei psichologijos magistro studijas, kurį laiką jis gyveno ir dirbo Vilniuje, šiek tiek užsienyje, o su šeima grįžęs į gimtąjį miestą ėmėsi armonikų meistrystės. Ši veikla prasidėjo nuo pomėgio restauruoti, taisyti senus instrumentus. Kad naujam gyvenimui prikeltum susidėvėjusias, nebeskambančias armonikas, reikia daug išmanymo, kantrybės, kruopštumo. Bet tai jau praeitas Aurimo Puskunigio gyvenimo etapas. Dabar jis kuria lietuviškas armonikas. Ši veikla jam – ir darbas, ir pragyvenimo šaltinis, ir pašaukimas – be užsidegimo ir pasišventimo nepagaminsi instrumento „nuo medinės lentos“, neapsiribosi tuo, kas kitų jau išrasta, o ieškosi geriausio varianto ir kursi savitą.
Pirmąją autorinę armoniką Aurimas Puskunigis sukūrė 2021-aisiais, COVID-19 pandemijos karantino metu. 2023 m. pavasarį meistras pagamino antrąjį autorinį modelį „Vytis“, muzikantus sužavėjusį skambumu, dizainu (gražios Aurimo armonikos!), kompaktiškumu ir patogumu groti.
2025-aisiais pristatytas modelis „LT“ su lietuviška pirštuote ir unikalia valdymo schema. Aurimo Puskunigio išradimas registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure, šių metų spalio 26-ąją jam suteiktas patentas „Mygtukinių/klavišinių diatoninių muzikos instrumentų valdymo (klaviatūrų) sistema „LT“. Autorystę saugo Lietuvos intelektinės nuosavybės tarnyba (LINTA). Todėl Aurimas Puskunigis yra ne tik armonikų meistras – ir lietuviškos armonikos išradėjas.
Autentiškos armonikos Lietuva neturėjo. Aurimo sukurtoji savita valdymu, t. y. pirštuote – pirštų išdėstymo tvarka. Išradėjas yra pastebėjęs, kad vokiškos ir rusiškos armonikos turi skirtingas pirštuotes, jos skirtingai valdomos. Armonikos – diatoniniai instrumentai, galima sakyti, kad jų sistema yra „stumk–trauk“: traukiant į vieną pusę to paties mygtuko garsas vienoks, į kitą – kitoks. Tik nedaugelis armonikų yra unisoninės. Atsižvelgiant į lietuvių mėgstamų ir dažnai grojamų kūrinių specifiką – ilgus motyvus, minorinius kūrinius – akivaizdu, kad mums geriausiai tinka unisoninės armonikos. Todėl Aurimo Puskunigio sukurta lietuviška armonika, jos unikali sistema ne tik patogesnė muzikantams, bet ir subtiliau atskleidžia mūsų tautos muzikos melodingumą ir grožį.
Meistras jau yra pagaminęs per 30 lietuviškų armonikų, jomis grojama ne tik Lietuvoje – ir užsienyje. Aurimo armoniką „Vytis“ įsigijusiame Krakių kultūros centre įkurtas Lietuviškų armonikų klubas, neseniai įvyko pirmasis armonikininkų koncertas. Jame gražiai pagerbtas lietuviškos armonikos išradėjas bei jo žmona Aušra – kurį laiką armonikas jie gamino kartu.
Už lietuviškos armonikos sukūrimą, meistrystę ir Birštono vardo garsinimą meistras pagerbtas Birštono savivaldybės skiriamu Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimu. Žinios apie kurorte gyvenantį Aurimą Puskunigį ir jo lietuvišką armoniką sklinda plačiai. Meistro veikla pristatoma įvairiuose renginiuose, apie išradėją kuriami televizijų reportažai, rengiamos publikacijos šalies bei užsienio žiniasklaidoje, viena iš jų pasiekė net Japoniją.
Aurimas noriai dalijasi savo meistrystės paslaptimis, ugdo naują armonikos meistrų kartą – organizuoja instrumentų gamybos kursus, veda edukacijas moksleiviams ir tikisi, kad mažuosius muzikantus ateityje groti mokysime jau ne rusiškomis ar vokiškomis, o lietuviškomis armonikomis – savai muzikai ir jos atlikėjams reikia ir savo instrumento. Įdomu tai, kad pats Aurimas muzikos nesimokė, bet, matyt, ji tiesiog buvo jo gyvenime: muzikantas tėvas, džiazuojantis ir įvairiausios muzikos garsais nuolat skambantis Birštonas. Be buvimo su muzika ir muzikoje kažin ar kiltų mintis ne tik remontuoti senas, bet ir sukurti savąją – lietuvišką – armoniką. O kiekviena naujai pagaminta – vienintelė, nes visas darbas rankomis, „nuo lentos“.
Jei Birštono kultūros centro folkloro ansamblis „Raskila“ ar liaudiškos muzikos kapela „Lendrūnas“ per savo koncertus prie įėjimo į žiūrovų salę padėtų dėžutę su užrašu „Lietuviškai armonikai“, turėkime vilties, kad retas pro ją praeitų savosios dėkingumo aukos neįdėjęs. Dėl to, kad armonika lietuviška ir dar labiau dėl to, kad jos išradėjas – Birštono žmogus! Gražu ir teisinga būtų, jei mūsų muzikantai grotų ne bet kokiomis, o Aurimo Puskunigio sukurtomis lietuviškomis armonikomis.
Genovaitė Mačiūtė
Aurimo Puskunigio asmeninio archyvo nuotraukos
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