Nuo Jiezno bažnyčios takučiu pasukus Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) link, akys užkliuvo už šimtamečių medžių. Jie tarsi saugo laikmečių paslaptis, susijusias su gyventojais, darbuotojais, gydytojais ir pacientais, primindamos, kad kiekvieno ligos istorijos kortelės storis vis kitoks. Ramu dabar poliklinikos koridoriuje. Laukia vienas kitas pacientas, prabėga slaugytojos. O kaip čia būta, dirbta, gyventa, mylėta, kai veikė daugiau pastatų bei skyrių, atvykau pasikalbėti su ilgamečiu terapeutu, dabar šeimos gydytoju Mindaugu Petru Povilu Rubiku, kuris tik baigiantis pokalbiui išsakys apgailestavimą: „Kiek čia vaikų kadaise koridoriuje krykštavo, o dabar – mažėjam, mažėjam…“
Šiltas pokalbis užsimezga iškart, ant baltos palangės ramiai degant žvakelei ir iš nuotraukos žvelgiant taip neseniai į Anapusybę iškeliavusiai gydytojo žmonai Dalytei, jo pasakai, kaip ją vadins pokalbio metu.
– Gimiau 1944 metais karui baigiantis, kai frontas ėjo į Vakarus, Paluobių kaime, Griškabūdžio valsčiuje, Šakių rajone, nors faktiškai – Vilniuje. Padėtis buvo striuka. Šeimoje augo penki vaikai. Dabar likęs vienas. Tarp manęs ir vyriausiojo brolio – vienuolikos metų skirtumas. Kai trūko maisto, mama išeidavo jo ieškoti, o mane mažą neturėdavo kur palikti, todėl įdėdavo į tuščią bičių avilį ir ramiai išeidavo…, – pašnekovo prisiminimai iš vaikystės tokie ryškūs, rodos, lyg vakar tai buvę. – Tėtis buvo miškininkas. 1939 metais iš Alytaus, kur dirbo miškininkų mokykloje, ją užleidus rusų kareiviams, teko išvykti į Vilnių. Ten dirbo ir mokyklos direktoriumi, buvo Miškininkystės fakulteto docentas, profesorius. Po to, kai subūrė Partizanų sąjungą, išdavikų buvo išduotas ir atsidūrė lageryje. Jį gelbėjo mama, kuri buvo gimusi Šiaurės Kaukaze, gerai mokėjo rusų kalbą. Jai pagelbėjus, tėtis vietoj 25 metų gavo dešimt metų. Taigi, aš – naujagimis, tėtis suimtas. Šeima iš Paluobių grįžo į Vilnių, gyvenom Skorinos gatvėje. Mama su penkiais vaikais viena. Pokaris. Iš Skaistgirių kaimo, dabar Sintautų seniūnijos, tėtės tėviškės, vyriausiasis brolis atsivedė karvę. Pėsčiomis varė. Karvė buvo mūsų maitintoja. Tvartas buvo, o ganydavo Vingio parke. Vieną dieną milicija ją areštavo. Mama per naktį nemiegojo, meldėsi, – susigraudina gydytojas, atsiprašo. Tai labai natūralu, santūriai šypteli, ir vėl tęsia pasakojimą. – Mūsų karvutė grįžo, pabėgo, ryte žiūrim – stovi po langu. Mama dar šiek tiek pajamų turėjo iš studentų, jiems išnuomodavo kambarį. O į Sibirą mamą su keturiais
vaikais (augom keturi sūnūs – Kęstutis, Kastytis, Gediminas, Mindaugas Petras Povilas ir sesė Jūratė) išvežė 1948 metų gegužės 28 dieną. Sesė pabėgo. Penkias klases baigiau Sibire, šeštą klasę – Šiauliuose, o nuo septintos klasės mokiausi Vilniuje, Vienuolio vidurinėje. Tėtis lageryje valgyt gaudavo taip vadinamos skystos duonos delne, jo sveikata šlubavo, bet kai į medicinos punktą prireikė žmogaus, priėmė jį. Mat dar prieš karą Karaliaučiuje jis mokėsi medicinos. Dirbdamas punkte atsistatė sveikatą ir grįžo po Stalino mirties. Parvažiavo ir tėvai, ir broliai. Stoviu žiemą kieme, žiūriu ateina trys „lagerškiniai“, vienas – tėtis, kiti du vyrai iškeliavo. 1958 metais Leipalingyje tėtis gavo darbą, to meto miškų ministras Matulionis, pavaduotojas Verbyla – buvę jo mokiniai – padėjo. Tėtis patarė man studijuoti mediciną, sakydamas, jeigu būsi gydytojas, galėsi dirbt ir sirgdamas. Mokiausi Kaune, Vilniuje, iš trečio kurso paėmė į kariuomenę, atpyliau trejus metus. Grįžęs baigiau studijas, gavau paskyrimą į Seirijus, kur dirbau iki 1973 m. gruodžio. Dalytė gavo paskyrimą į Alytų. Bet rado vietą Jiezne, reikėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos. Rugpjūčio ketvirtą dieną susituokėm, gavom butą Jiezne, prie bažnyčios, be patogumų, vargom. Gimė vaikai – dvi dukros ir sūnus, – pasakoja gydytojas. Šias pareigas jis eina nuo 1973 metų.
Prisimena skyrius, buvusius pastatus, ties kapinėmis buvo poliklinikos medinis namas – vidaus ligų skyrius, vėliau pastatė šį. Ir klebonijoje buvo lovos, atskirai – infekcinių ligų skyriaus pastatas, prie gatvės, dviejų aukštų ligoninėje, veikė vaikų skyrius, vidaus ligų, ausų, nosies, gerklės ligų skyriai. Beje, šiame skyriuje ir pačiam teko pabūti pacientu. A.a. gydytojas Stašaitis anginą operavo. Kur klebonija – nervų ligų skyrius, administracija. Kaip mini pašnekovas, tuo metu Jiezne gyveno beveik 2000 gyventojų. Be vidurinės mokyklos, veikė du internatai, kuriuose gyveno ir mokėsi apie 200 mokinių.
– Žmona Dalytė dirbo ir vidurinėje, ir internate, tad jos darbo valandos buvo ilgos. Ji buvo labai gera ne tik žmona, bet ir kruopšti, pareiginga mokytoja. Eidavau miegoti, ji – dar vis prie sąsiuvinių palinkusi. Vėliau stačiausi namą. Šiandien, kai pagalvoju, pykstu ant savęs, kad tuomet neieškojau geresnės vietos su geresniu butu. Jiezne patiems teko įsirengti patogumus. Padariau klaidą, kam aš tą namą stačiau. Dalytei buvo daugiau vargo. Auginom tulpes kambary, esu suskaičiavęs 3500 tulpių. Dar – svogūnėlius, prieš užšąlant, svarbu juk sukišt į žemę, ir vaikai šalo rankas…, – Svarstydamas, ką darytų kitaip, tęsia pasakojimą M.P.P.Rubikas. – Varginau aš Dalytę. Juk laikėm ir kiaules. Po darbo grįžus, laukė darbai namie.
Besikalbant mintys vis sugrįžta ir į darbą. Vis mažėjo ir mažėjo pacientų. O tarp jų anot, gydytojo, pasitaikė ir kaprizingų… Pacientų šiek tiek padaugėjo sujungus Jiezno ir Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centrus.
– Neužsidariau darbe ir šeimoje, teko dalyvauti ir Sąjūdžio veikloje. Dainavau mokytojų chore, vykdavom į Dainų šventę Vilniuje. Tuo metu Švietimo skyriaus vedėja dirbo šauni moteris, šviesaus atminimo Antanina Aleknavičienė. Dabar vis pagalvoju, daug analizuoju, gal ir nukentėjo šeima, Dalytę, savo pasaką, varginau. Laikas kaip žaibas prabėgo, rodos, ir negyvenau. Kai stačiausi namą, atidirbu čia, tada – prie namo. Tą kilometrą važiuodavau su automobiliu. Buvę, kad po budėjimo grįžti į savo kiemą – ir užmiegi, – pasakoja pašnekovas. Prisimena ir keliones su žmona, vaikais prie jūros, į Klaipėdą, ir keliones toliau – iki Juodosios jūros. – Smagu buvo, kai buvom visi drauge, – sako gydytojas apie šeimą. Ir vėl matau besikaupiančias ašaras akyse, prisiminus tuos metus, kai žmona gulėjo ligos patale.
– Labai negerai, niekada nepagalvojau, kad taip bus, bet taip yra, – trumpai užsimindamas apie savo sielos skausmus kalba M.P.P.Rubikas. – Buvo pasiaukojanti, rūpestinga, prieš paskutinę savo gyvenimo dieną, būdama reanimacijoje, dar rūpinosi mumis. Džiaugiuosi dukromis, sūnumi, dviem anūkais, pacientais, kolektyvu ir kiekviena diena. Dirbu kabinete, dar ir slaugoje. Po žmonos mirties kasdien važiuodavau į Seirijus uždegti jai savo meilės ir atgailos žvakę, dabar rečiau važiuoju, gerai tas darbas, užsimirštu…
– Kai pradėjau dirbti, kai pastatė šitą pastatą – tiek vaikų triukšmo buvo koridoriuje, atrodo – ir dabar girdžiu, o dabar vaikas – retenybė. Traukiamės… Sensta žmonės… Išvažiavo daug žmonių, jų tarp jų ir protingų medikų. Jie moka anglų kalbą, pritampa, gerai užsidirba. Ko dabar nedaryčiau dar – nekelčiau rankos „už“… Nereikėjo mums ten… nereikėjo, – liudija ir giliai mąslus mediko žvilgsnis, retkarčiais vis nukrypstantis į Dalytės nuotrauką, tarsi amžinosios žvakės liepsnelę…
O aš savo ruožtu, linkėdama stiprios sveikatos, tariu gydytojui nuoširdžiausią ačiū už skirtą laiką. Ir dar linkiu šiame kabinete žadėtus metus dirbti, besirūpinant savo pacientais ir, žinoma, savimi.
Ema Karbutaitė