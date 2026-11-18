Lapkričio 5-ąją Birštono kurhauze vyko Kauno regiono forumas „Regionas, kuriame norisi augti: likti, grįžti, kurti – šeima, darbas ir saugumas Kauno regione“. Forumo metu buvo diskutuota apie tai, kodėl vieni gyventojai renkasi likti Kauno regione, o kiti išvyksta? Ko reikia, kad jaunos šeimos čia kurtų ateitį, o jaunimas norėtų sugrįžti? Kokios Europos Sąjungos investicijos lemia regiono plėtrą? Šiomis temomis diskutavo LR Vyriausybės, Kauno regiono savivaldos, mokslo, verslo ir socialinių organizacijų atstovai.
Į Birštoną susirinkusius forumo dalyvius pasveikino Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. Merė, kaip buvusi Kauno regiono plėtros tarybos pirmininkė, pasidžiaugė tuo, kad regiono savivaldybių atstovų diskusijos apie Kauno regiono ateitį jau tapo tradicija. Ji taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad būtent savivaldybės geriausiai pažįsta vietos žmonių poreikius ir mato, kurie sprendimai galėtų jiems suteikti apčiuopiamą pokytį.
Birštono savivaldybės merės išsakytoms mintims apie savivaldybių aktyvų dalyvavimą priimant sprendimus dėl ES investicijų pritarė ir sveikinimo žodį taręs vidaus reikalų viceministras Vaidotas Jakštas. Viceministras akcentavo ir tai, jog daugiau įgaliojimų gavusios savivaldybės turėtų prisiimti ir didesnę atsakomybę, o regionai turėtų bendrą sistemą, planuojant veiklos kryptis ir jas įgyvendinant.
Atsakomybė bendra – nuo ministerijų iki savivaldybių
Tai savo pranešime tema „ES investicijos regionuose 2021–2027 m.: kas jau pavyko ir ko mokomės 2028–2034-iesiems“ akcentavo finansų viceministrė Rūta Carik. Viceministrė aptarė įgyvendinamų projektų rezultatus ir pasirengimą naujajam finansiniam laikotarpiui. Įvardindama Kauno regiono stiprybes pranešėja paminėjo mokslą, pramonę ir patogią geografinę padėtį. Pranešėja atkreipė dėmesį ir į tai, kad tiesioginę investicijų naudą žmonės pajunta per geresnes paslaugas ir darbo galimybes.
– Kauno regione kiekvienas investuotas euras generuoja reikšmingą grąžą per aukštos pridėtinės vertės verslo plėtrą ir technologines inovacijas. Prognozuojama, kad iš vieno ES investuoto euro bus gauta daugiau nei 5 eurai, – sakė viceministrė.
Tačiau, pasak Rūtos Carik, tarp atskirų Kauno regiono savivaldybių dar egzistuoja nemaži skirtumai. Todėl planuojant perspektyvą bei būsimus projektus, labai svarbu aiškiai apibrėžti ir apsiskaičiuoti poreikį. Visa tai turi atsispindėti ir Nacionaliniame pažangos plane. Svarbus ir ankstyvas prioritetų bei investicijų suderinimas planuojant priemones, kurios būtų įrašytos į Nacionalinės pažangos partnerystės planą 2028–2034 metų laikotarpiui. Ir kuo bus glaudesnis ryšys tarp visų lygmenų – ministerijų, regionų ir savivaldybių, tuo bus galima tikėtis didesnės sėkmės.
Svarbiausia regiono investicija – žmogus
Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto vyriausiojo mokslo darbuotojo dr. Boguslavo Gruževskio, pristačiusio pranešimą „Demografija – ne nuosprendis: ką gali padaryti regionas, kad jauni žmonės liktų ir grįžtų“, manymu, Kauno regionas yra ta vieta, kurioje susitinka talentai, inovacijos, gyvenimo kokybė ir bendruomeniškumas. O tai galėtų ir turėtų įgyvendinti trys partnerių grupės: savivaldybės, verslas bei švietimo ir bendruomeninės organizacijos.
Savivaldybės, anot mokslininko, kuria patrauklią gyvenamąją aplinką, užtikrina paslaugas ir sudaro sąlygas inovacijoms. Verslas investuoja į žmones, kuria kokybiškas darbo vietas, dalyvauja jaunimo ugdyme. O švietimo ir bendruomeninės organizacijos ugdo kompetencijas, skatina įsitraukimą, kuria socialinius ryšius ir priklausymo regionui jausmą.
Todėl, dr. Boguslavo Gruževskio nuomone, nereikia bijoti jaunimo noro išvykti, svarbu neprarasti ryšio su išvykusiaisiais. Reikia norėti, kad jie sugrįžtų, ir tam sudaryti sąlygas.
Sugrįžimas nebūtinai reiškia fizinį persikėlimą. Žmogus gali grįžti investuodamas, kurdamas verslą, mentorystės ryšius, bendradarbiaudamas su vietos organizacijomis ir dalyvaudamas regiono projektuose, – teigė pranešėjas.
Tik bendradarbiaudamos savivaldybės gali kurti regioną, kuriame žmonės norėtų augti, gyventi, dirbti ir kurti savo ateitį.
Forume vyko keturios teminės diskusijos
Diskusijos „Kodėl vieni lieka, o kiti išvyksta? Ar darželis, mokykla ir bendruomenė gali tai pakeisti?“ metu aptarta švietimo, vaikų užimtumo, viešųjų erdvių ir bendruomeninio gyvenimo reikšmė šeimų sprendimams likti regione. Savo patirtimi dalijosi Kauno miesto vicemeras Andrius Palionis, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius Povilas Beišys, Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis, Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas ir VDU Švietimo akademijos studentas Augustas Banys. Šios diskusijos metu Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R. Zailskas pristatė Prienų rajono patirtį pertvarkant mokyklų tinklą, vertinant realius ugdymo poreikius ir tikslingai paskirstant turimus išteklius, kad investicijos į švietimo infrastruktūrą duotų kuo didesnę naudą.
„Geras darbas, įperkamas būstas, patogus susisiekimas: ko reikia, kad jaunas žmogus liktų?“. Tai – antrosios diskusijos tema. Joje ieškota atsakymų, kaip suderinti darbo rinkos poreikius, būsto prieinamumą ir susisiekimą. Diskusijoje dalyvavo Kauno technologijos universiteto rektorius prof. dr. Eugenijus Valatka, Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Čėsna, ekonomikos ir inovacijų viceministrė Guoda Burokienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas Vidas Butkus ir ūkininkas, bitininkas Ramūnas Ardavičius.
Trečiosios diskusijos „Atspari visuomenė – drąsūs sprendimai: kaip saugumo jausmas veikia šeimas ir verslą?“ metu kalbėta apie savivaldybių pasirengimą krizėms, institucijų, verslo ir bendruomenių bendradarbiavimą, gyventojų saugumo jausmo svarbą priimant sprendimus dėl gyvenimo ir investicijų regione. Atsakymų į šiuos klausimus ieškojo Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktorius Virginijus Vilkelis, Raseinių rajono meras Arvydas Nekrošius, Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas, AB „Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas ir į Kaišiadorių rajoną gyventi sugrįžęs vaizdo operatorius Žygimantas Kaminskas.
Baigiamojoje diskusijoje „2028–2034 m.: kokios investicijos padės žmonėms rinktis Kauno regioną?“ aptarti svarbiausi regiono investiciniai prioritetai, ilgalaikės plėtros kryptys ir tai, kokių sprendimų reikia, kad investicijos kurtų realią naudą gyventojams. Diskusijoje dalyvavo Kauno rajono vicemeras Antanas Nesteckis, vidaus reikalų viceministras Vaidotas Jakštas, Birštono merė Nijolė Dirginčienė ir VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto partnerystės profesorė doc. dr. Eglė Stonkutė.
Šio pokalbio pabaigoje paprašyti įvardinti po vieną iš svarbiausių prioritetų 2028–2034 m. ir tai, ką regionas gali nuveikti pats, jo dalyviai buvo konkretūs. Antanas Nesteckis įvardino viešojo transporto tinklo plėtrą, Nijolė Dirginčienė – kompetencijų didinimą ir vaikų emocinį lavinimą, Eglė Stonkutė – aktyvaus piliečio ugdymą ir drąsaus, inovatyvaus jaunimo palaikymą, Vaidotas Jakštas – regionų jungtį.
Dominuojanti mintis, skambėjusi visų diskusijų metu, buvo apie tai, kad regiono patrauklumą kuria ne pavieniai projektai, o tarpusavyje susijusių sričių visuma. Taigi, pasak pranešėjų ir diskusijos dalyvių, investicijos į švietimą, darbo vietas, būstą, susisiekimą ir saugumą turi būti planuojamos kompleksiškai, atsižvelgiant į gyventojų poreikius.
Parengė Ramutė Šimukauskaitė
Forumo dalyvių mintys
Kas skatina šeimas likti Kauno regione: nuo darbo vietų iki kasdienių paslaugų
Iš pokalbio su finansų viceministre Rūta Carik.
– Kuo išsiskiria Kauno regionas ir kokios jo stiprybės bei silpnybės?
– Kauno regionas pasižymi strategiškai patogia geografine padėtimi ir puikiai išvystyta logistikos bei transporto infrastruktūra šalyje. Šis kraštas itin išsiskiria aukštuoju mokslu, inovacijomis bei stipria pramonės ir paslaugų sektoriaus koncentracija.
Dėl stipraus mokslo bei pramonės potencialo šio krašto plėtros strategija yra aiškiai nukreipta į aukštos pridėtinės vertės verslo kūrimą, skaitmenizaciją bei gamybos procesų modernizavimą. Pagrindine regiono stiprybe išlieka puikiai išvystyta logistikos infrastruktūra ir savivaldybių gebėjimas bendradarbiauti per jungtines funkcinių zonų strategijas. Taip pat Europos Sąjungos parama čia sėkmingai panaudojama žaliosios energetikos plėtrai bei klimatui neutralių darbo vietų kūrimui gamybos sektoriuje.
– Kokiose srityse investuotas euras gali duoti didžiausią naudą, pastebimą žmonėms?
– Didžiausią tiesioginę naudą gyventojai pajunta tuomet, kai euras yra investuojamas į vietinių viešųjų paslaugų kokybės gerinimą. Efektyvios investicijos į švietimą, sveikatos apsaugą ir socialines paslaugas kuria saugesnę bei patrauklesnę aplinką šeimoms.
Taip pat itin pastebimą vertę generuoja parama darbo vietų kūrimui, verslo plėtrai ir regiono ekonominiam gyvybingumui. Finansavimas, nukreiptas į žaliąją energetiką bei tvaresnį viešąjį transportą, tiesiogiai sumažina žmonių kasdienes išlaidas. Galiausiai, investicijos į skaitmenizaciją leidžia gyventojams greičiau bei patogiau pasiekti reikalingas valstybės ir savivaldos paslaugas.
– Kaip keisis ES investicijų skirstymas regionams 2028–2034 metais?
– Naujajame laikotarpyje planuojamas didesnis finansavimo lankstumas ir stipresnis orientavimasis į rezultatus, o ne į biurokratinę priežiūrą.
Regionams bus suteikta dar daugiau savarankiškumo sprendžiant, kur nukreipti lėšas pagal jų specifinius vietos poreikius. Šiandien jau aišku, kad ES investicijos dar labiau skatins skaitmeninę transformaciją bei perėjimą prie klimatui neutralios ekonomikos. Visgi su Europos Komisija vis dar intensyviai deramasi dėl tikslių nacionalinių kofinansavimo dalių dydžių. Taip pat galutinai nesutarta dėl konkrečių rodiklių sistemų, kurios vertins pasiektą investicijų pažangą regionuose.