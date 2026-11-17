Stakliškių seniūnijoje lapkričio mėnesį vyko prevencinė programa vaikams „Trampolinas“, kurią vedė dirbančios su šeima socialinės darbuotojos A. Jurkonienė ir D. Danulevičiūtė.
Tai buvo smagus laikas kartu, kurio metu su vaikais daug kalbėjomės įvairiomis temomis, diskutavome. Vaikai gilinosi į savo jausmus bei emocijas, taip pat netrūko ir smagių žaidimų, veiklų, kurių metu jie išreiškė savo nuotaikas ir lūkesčius. Paskutinę užsiėmimų dieną su vaikais apsilankėme Stakliškių bibliotekoje, į kurią mus pakvietė bibliotekininkės Danutė ir Rasa. Bibliotekoje jaukiai pradėjome Šiaurės šalių literatūros savaitę. Dalyvavome šiaurietiškame nuotykyje kartu su garsiomis herojėmis Mamule Mū ir Varna. Kiekvienas vaikas savo rankomis sukūrė po ištikimą šuniuką, papuoštą šiltu šiaurietišku šalikėliu, kad Varna tamsiais vakarais savo lizde niekada nebūtų vieniša.
Dėkojame Prienų rajono savivaldybei už skirtą finansavimą programos vykdymui, už bendradarbiavimą ir bendrystę dėkojame Stakliškių ir Užuguosčio bibliotekų bibliotekininkėms D. Potelienei ir R.Žvirblienei.
Informaciją parengė socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima, A.Jurkonienė
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