Prienų rajono savivaldybės atstovai lapkričio 11 d. dalyvavo Kauno valstybiniame muzikiniame teatre vykusiame padėkos vakare, skirtame Lietuvos moksleivių dainų šventės „Laiku. Ratu. Kartu“ kūrėjams ir organizatoriams.
Vakaro metu buvo pagerbtos ir dvi Prienų krašto pedagogės – Jungtinio akordeonų orkestro koncerto „Kelionė laiku“ dirigentė, Prienų meno mokyklos akordeono mokytoja ekspertė Lina Bendoraitienė bei Dainų dienos koncerto dirigentė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė Roma Ruočkienė. Dar kartą sveikiname ir didžiuojamės!
Po dešimties metų pertraukos į Vilnių sugrįžusi Lietuvos moksleivių dainų šventė liepos 3–6 dienomis subūrė daugiau kaip 24 tūkst. vaikų ir 1,7 tūkst. mokytojų, meno vadovų, organizatorių bei savanorių. Šventės renginiuose apsilankė daugiau kaip 50 tūkst. žiūrovų, o televizijos transliacijas stebėjo net 743 tūkst. žmonių.
Sveikinimo žodį tarusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė padėkojo visiems, kurių profesionalumas, kūrybiškumas ir ilgametės pastangos leido įgyvendinti tokio masto renginį. Ji pabrėžė, kad už įspūdingų pasirodymų, muzikinių ir choreografinių sprendimų slypi šimtai valandų nematomo darbo, o svarbiausia – vaikams sukurta galimybė patirti bendrystės, kūrybos ir šventės džiaugsmą.
Po oficialiosios dalies Padėkos vakaro svečiai buvo pakviesti mėgautis Anatolijaus Šenderovo baletu „Dezdemona“, sukurtu pagal Williamo Shakespeare’o tragediją „Otelas“.
Lietuvos moksleivų dainų šventė – ypatinga bendrystės, draugystės, kūrybos bei nepamirštamų emocijų patirtis. Tegul kuo daugiau jaunųjų Prienų krašto talentų atranda šią ypatingą patirtį ir garsina Prienų kraštą kitoje Moksleivių dainų šventėje!
Prienų rajono savivaldybės informacija
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