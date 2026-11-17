Savivaldos pradžia: laisvasis Prienų pavietas
Miestų savivaldos pamatu Lietuvoje tapo Magdeburgo teisė, gimusi XII–XIII a. Vokietijos mieste Magdeburge. Ši labiausiai paplitusi miestų teisė nustatydavo miestiečių luomo teises – turto paveldėjimą, nuosavybės perleidimą, prekybos bei amatų taisykles, miesto valdymą (magistratą) ir teismų procesus. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) ši tradicija pradėjo plisti nuo XIV a. pabaigos, kai LDK didysis kunigaikštis Jogaila pirmą kartą šią privilegiją suteikė Vilniaus miestui.
Po XVI amžiuje pasirašytos Liublino unijos ir bajorijos įsigalėjimo miestiečių savivalda sumenko, tačiau naują kvėpavimą įgavo XVIII a. pabaigoje. Prienams svarbia data tapo 1791 m. lapkričio 9 diena. Tuomet Ketverių metų seimo sprendimu Prienai tapo laisvuoju miestu, gavo savivaldos teisę, savo herbą ir tapo didelio pavieto (apskrities) centru. Prienų pavietas apėmė Prienų, Lankeliškių, Virbalio, Alvito, Vilkaviškio, Liudvinavo, Daukšių, Keturvalakių, Udrijos, Rumbonių, Balbieriškio, Bartninkų, Darsūniškio, Pilviškių, Aukštosios, Panemunės, Vištyčio, Naumiesčio parapijas bei dalį Punios ir Stakliškių parapijų ir galiausiai Birštoną.
Vienu svarbiausių laisvojo miesto ženklų tapo pavieto seimelio rinkimai. Rinkimuose balsuoti galėjo tik žemių turintys ir mokesčius mokantys bajorai. Pirmieji rinkimai įvyko 1792 m. vasario 14 d. Neilgai trukus, po rinkimų, Prienų medinėje rotušėje, šalia buvusio dvaro pastatų, įsikūrė ir pradėjo veikti Prienų pavieto administracijos, iždo, kariniai, įvairių ūkinių tarnybų, pavieto tiltų ir kitų sargybų pareigūnai. Taip pat funkcionavo Prienų pavieto žemės teismas, kuriame dirbo daugiau nei 10 teisėjų ir 3 raštininkai, šį reiškinį galime vadinti Prienų būsimo teismo istorine pradžia. Po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo šią miesto autonomiją nuslopino Rusijos ir Prūsijos imperijų valdžios viršenybė.
Moderniosios savivaldos užuomazgos ir tarpukario reformos
Šiuolaikinės, demokratinės vietos savivaldos pamatas buvo paklotas iškart po nepriklausomybės paskelbimo: 1918 m. rudenį šalyje pradėjo spontaniškai kurtis pirmosios valsčių savivaldybės. Vietos valdžia kūrėsi „iš apačios“ – patys gyventojai organizavo komitetus tvarkai palaikyti. 1919 m. spalio 10 d. buvo priimtas pirmasis lietuviškas Savivaldybių įstatymas. Ši data yra laikoma oficialia modernios Lietuvos savivaldos pradžia. Pagal šį įstatymą buvo įtvirtinta dviejų lygmenų sistema: žemesnysis (valsčiai) ir aukštesnysis (apskritys). Miestai, priklausomai nuo dydžio, turėjo valsčiaus arba apskrities teises. Vietos gyventojai tiesioginiu, slaptu ir proporciniu balsavimu rinko valsčių ir apskričių tarybas. Šios tarybos pačios iš savo narių rinko vykdomuosius organus – valsčių valdybas ir viršaičius bei apskričių valdybas ir pirmininkus. Miestuose analogiškai buvo renkamos miestų tarybos, valdybos ir burmistrai. Šiuo laikotarpiu centrinės valdžios kišimasis buvo minimalus. Savivaldybės turėjo didelę laisvę: jos pačios nustatinėjo vietos mokesčius, leido privalomuosius įsakymus (dėl viešosios tvarkos, švaros, saugumo) ir rūpinosi vietos ūkiu. Centrinės valdžios paskirti apskričių komisarai atliko tik teisinę priežiūrą (kontroliavo, kad savivaldos sprendimai neprieštarautų įstatymams).
1920 m. Prienai oficialiai tapo valsčiaus centru, priklausiusiu Marijampolės apskričiai. Mieste veikė dvi savivaldybės: Prienų miesto (vadovaujama burmistro) ir Prienų valsčiaus (apėmusi aplinkinius kaimus). Pirmuoju miesto burmistru buvo išrinktas krašto šviesuolis, gydytojas Juozas Brundza.
Tikrasis Prienų suklestėjimas ir modernizacija prasidėjo 1933 m., kuomet miesto burmistru buvo išrinktas Julius Greimas. Šio burmistro vadovavimo laikotarpiu buvo pradėti įgyvendinti svarbūs pakeitimai:
• Ekonomikos skatinimo: nustatyti didieji penktadienio turgūs ir 11 metinių prekymečių, kurie pritraukė prekybininkus iš viso regiono.
• Infrastruktūros tvarkymo: pradėtas masinis gatvių grindimas akmenimis, šaligatvių tiesimas ir viešųjų erdvių tvarkymas.
• Miesto identiteto kūrimo: savivaldos pastangomis miestas įgavo lietuvišką ir patriotinį veidą – 1937 m. šalia Prienų kareivinių, ant Nemuno kranto, iškilo LDK Kęstučio paminklas, tapęs tarpukario Prienų pasididžiavimo simboliu.
Galiausiai visą progresą nutraukė 1940 m. sovietinė okupacija, kai nepriklausomos institucijos buvo išardytos, o jų vietoje suformuoti sovietiniai vykdomieji komitetai.
Šimtmečio evoliucija: tarpukaris ir šiandiena
Šiuolaikinė Prienų rajono savivaldybė radikaliai skiriasi nuo tarpukario valdymo aparato ir savo mastu, ir demokratine struktūra bei teisinėmis galiomis. Tarpukariu savivalda rūpinosi išskirtinai tik paties Prienų miesto teritorija ir jo 3–4 tūkstančiais gyventojų. Šiandieninė savivaldybė apima visą rajoną ir yra suskirstyta į 9 seniūnijas. Šiuolaikinis Prienų seniūnas rūpinasi tiesioginiais miesto reikalais, tačiau yra pavaldus rajono savivaldybės administracijai.
Pasikeitė ir valdžios rinkimo principai. Tarpukariu gyventojai burmistro tiesiogiai nerinkdavo – jį rinkdavo ir tvirtindavo taryba, o procesą labai kontroliuodavo Vidaus reikalų ministerija. Šiandien Prienų rajono meras yra renkamas tiesioginiuose demokratiniuose rinkimuose. Pačią savivaldybės tarybą sudaro 25 nariai, renkami kas 4 metus pagal partijų ir komitetų sąrašus. Sprendimai dabar priimami visiškai viešai, o posėdžiai transliuojami internetu, o tarpukario tarybos posėdžiuose sėdėdavęs policijos viršininkas užtikrindavo valstybinę priežiūrą.
Galiausiai, neatpažįstamai išsiplėtė funkcijų ir biudžeto spektras. Jei tarpukariu vietos valdžia rūpinosi tik minimaliais ūkiniais reikalais iš turgaviečių mokesčių, tai šiandien savivalda yra atsakinga už daugybę sričių: visą rajono švietimo tinklą, socialinę paramą, pirminę sveikatos priežiūrą, komunalinį ūkį bei ES investicinių projektų pritraukimą.
Straipsnį parengė:
Svaja Gudžiūnienė
Prienų krašto muziejaus vyr. muziejininkė
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https://www.vle.lt/straipsnis/lietuvos-vietos-savivalda/
https://www.prienai.lt/turistams/prienu-rajonas/istorija/
https://www.vle.lt/straipsnis/savivalda/
A. Miškinis „Užnemunės miestai ir miesteliai“ 1999 m.