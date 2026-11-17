Medžio skulptūromis besipuošiančiuose Prienuose, Dvariuko pakraštyje, šalia buvusio malūno, popieriaus dirbtuvių (popierinės) pastatytas dar vienas medžio skulptoriaus, tautodailininko Algimanto Sakalausko sukurtas stogastulpis. Tai „Anties sodo“ bendruomenės įgyvendinto projekto „Prienai – tūkstančio upelių miestas“ baigiamasis akordas. Drubengio upelį žymintis stogastulpis – penktasis toks atminties ženklas, kviečiantis ne tik pasigrožėti meno kūriniu, bet ir primenantis, kad mūsų pareiga saugoti Prienų krašto turtą – šaltinius ir upelius, jais džiaugtis, juos saugoti, rūpintis ir globoti.
Natūrali gamta arčiau miesto
Iš Prienų šilo ištrūkęs sraunus, vos 2 kilometrų ilgio Drubengio upelis šioje vietoje tampa kairiuoju Nemuno intaku. Pasak kartu su „Anties sodo“ bendruomenės nariais upelio vagą tyrinėjusio VDU Žemės ūkio akademijos mokslininko, ekologo dr. Žydrūno Preikšos, Drubengio upelis išlikęs visiškai natūralus – nesausintas, netiesintas, neužtvenktas. Jo pakrantes tyrinėti įdomu, tačiau tikrai labai sunku. Slėnis, kuriuo vinguriuoja upelis, stačiais šlaitais, čia augančių medžių ilgai niekas nekirto, todėl likę negyvos medienos, daug visokių stuobrių, virtuolių. Čia galima aptikti retų augalų rūšių: vieną didžiausių meškinio česnako augaviečių, tik trijose šalies vietose randamą pavasarį ant eglės virtuolių augantį apskritasporį bobausį, gausią ant stambių juodalksnių, eglių augančią sengirių rūšiai priskiriamą pelėsinės artonijos populiaciją ir kt. Žiemą upelis neužšąla, šaltiniuotas slėnis visą laiką išlieka klampus. Ne veltui upelį tyrinėję žygeiviai vienam jo intakų davė Klampynės vardą. Rasti 4 (ilgesni nei 100 m) šio upelio intakai. Tai pasirodantis, tai vis pranykstantis upeliukas pavadintas Slapuku, kiti du – Trumpiu ir Usnyte. Įsteigtas Drubengio botaninis draustinis apima 66 ha ir yra priskiriamas europinės svarbos miško buveinei. „Norėdami turėti natūralią gamtą mieste arba bent arčiau miesto, tokius upelius kaip Drubengis turime saugoti“, – sakė Ž. Preikša. O kad būtų lengviau tokius upelius surasti, tereikia pasižvalgyti netoli jų žiočių esančių stogastulpių.
Kalbantys atminties ženklai
Upeliams skirti atminties ženklai – Algimanto Sakalausko sukurti stogastulpiai, jo paties mieliau šventstulpiais vadinami, turi ypatingą reikšmę. Juose išraižyti prasmingi baltiški simboliai. Drubengiui skirtame stogastulpyje esantys ornamentai, pasak A. Sakalausko, prasideda apsaugą simbolizuojančia rupūžiuke. „Tai dviejų ženklų jungtis. Vieno rageliai į viršų – priima dieviškąją energiją, kito – į apačią – tvirtai žemiškąją laiko, – aiškina skulptorius. – Viršuje tie ženklai išdalinti. Aukščiau yra dvi širdelės – tai dieviškoji ir žemiškoji meilė. Per centrą gaunasi laimės šulinys…“
Kiekvienas stogastulpis atskleidžia kitas prasmes, pasakoja vis kitą istoriją. „Tai ne vien medžio kūriniai, kviečiantys sustoti, bet ir savotiški atminties ženklai, kviečiantys įsižiūrėti, pažinti, ieškoti sąsajų su senąja baltų pasaulėžiūra. Tegul šie šventstulpiai tampa gyvais mūsų rašto atminties saugotojais, o upelių vardai keliauja iš kartos į kartą“, – linkėjo „Anties sodo“ bendruomenės pirmininkė Joalita Jurkevičienė.
Ant visų upelius žyminčių stogastulpių pritvirtinama informacinė lentelė, trumpai pristatanti, kokiai natūraliai versmei jis dedikuotas. J.Jurkevičienė įsitikinusi, kad išsaugoti vietovardžiai – tai ne vien pavadinimai žemėlapyje. Juose slypi mūsų krašto istorija, kalba, žmonių atmintis ir ryšys su protėvių gyventomis vietomis. „Išsaugodami senuosius vardus, išsaugome dalelę savo tapatybės. Juk tai, kas netenka vardo, pamažu gali išnykti ir iš mūsų atminties“, – sako Joalita.
Drubengio upeliui skirtas stogastulpis buvo pašventintas. Šioms apeigoms vadovavusi Gražina Mikušauskaitė priskynė rūtų šakelių, atnešė ąsotėlį upelio vandens. Renginio dalyviai vilgė rūtas vandenyje, šlakstė stogastulpį – visus suvienijo ši bendrystė. Pasak „Anties sodo“ bendruomenės narės Marijos Chomskienės, nuo šiol šis stogastulpis dovanojamas Dvariuko bendruomenei, todėl kvietė jį saugoti bei rūpintis ir pačiu upeliu. Dvariuko bendruomenės pirmininkė Gražina Bendinskienė pažadėjo nuoširdžiai puoselėti šią gamtos ir žmogaus dovaną.
Urbanistinis paveldas ir gamta – greta
Stogastulpio pristatymo dieną prisiminta, kad prieš keletą šimtmečių sraunus Drubengio vanduo sukęs čia buvusį malūną, kur gamintas popierius. Tai buvo viena pirmųjų popieriaus gaminimo įmonių šalyje. 22 mašinos popierių gamino iš pūdytų skudurų. Iš Prienų popierinės iškeliaudavo dokumentams skirtas baltas popierius, kartonas, vyniojamasis bei kasdienėms reikmėms naudojamas popierius. Jis buvo vežamas į Maskvą, Varšuvą, Peterburgą. Paskutinis įrašas apie Prienų popierinę užfiksuotas prieš 160 metų. Vėliau čia veikė malūnas ir karšykla, kurį laiką buvo rengiami pobūviai, popieriaus gaminimo mokymai. Dabar pastatas tuščias. Išlikusios autentiškos akmeninės senojo malūno sienos įtrauktos į valstybės saugomą paveldą.
Neseniai Popierinės malūną įsigijusi, „Anties sodo“ bendruomenės nare tapusi architektė Gustė Kančaitė ketina atgaivinti popieriaus gamybą. Pasak jos, pirmiausia reikės sutvarkyti pastatą, po to čia bus įkurtas popieriaus muziejus ir popieriaus laboratorija, žadama rengti mokymus. Idėjai įgyvendinti prireiks ir skaidraus Drubengio upelio vandens. Tolesniuose planuose – popierinei priklausančioje teritorijoje įkurti visiems atvirą parką. „Ir nebus jokių tvorų!“ – patikino į darnią visumą urbanistinį paveldą su gamtos grožiu suvienyti pasiryžusi G. Kančaitė.
Joalita Jurkevičienė sako besitikinti, kad iniciatyva stogastulpiais žymėti Prienų upelius tęsis. Būtų gražu, jeigu šią estafetę perimtų Rūdupio, Gėlupio upelių vardais pasivadinusios bendrovės.
Aldona Milieškienė
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