Daina Opolskaitė – viena ryškiausių šiuolaikinių Lietuvos rašytojų, Europos Sąjungos literatūros premijos laureatė – savo trečiąją novelių ir apsakymų knygą „Plyšys danguje“ šių metų lapkričio 5 dieną pristatė Birštono viešojoje bibliotekoje. Rašytoją kalbino psichoterapeutas Timas Petraitis, atkreipdamas dėmesį į biblioterapinį jos kūrybos poveikį.
Rašytoja dirba ir gyvena su literatūra jau tris dešimtmečius. Per šį laikotarpį jos santykis su žodžiu tapo itin gilus, o kūrybos kelias – išskirtinis, paženklintas kantraus savojo balso ieškojimo ir aukščiausių įvertinimų. Savo pirmąją novelių knygelę „Drožlės“ D.Opolskaitė išleido dar 2000 metais. Kaip pati prisimena, ji gimė įkvėpta kitų autorių kūrybos, vis dar tebeieškant savitumo. Tačiau būtent šiame debiutiniame rinkinyje slepiasi viena jai pati artimiausia ir „tikriausia“ novelė pavadinimu „Liepžiedžiai“. Ją rašydama autorė nesivadovavo jokiomis taisyklėmis ar autoritetais – kūrinys gimė tik įsiklausant į savo pačios vidinį balsą.
D. Opolskaitės kūrybinis pasaulis pasidalijęs į dvi aiškias kryptis: paaugliams ji kuria romanus, o suaugusiesiems – noveles. Rašytojos teigimu, novelės žanrą ji renkasi tam, kad trumpoje, griežtai struktūruotoje istorijoje skaitytojas galėtų atrasti savo paties asmeninę patirtį. Didžiausia rašytojo siekiamybė – sukurti tokį tekstą, prie kurio skaitytojas norėtų prisiglausti, o perskaityta istorija taptų jo paties savastimi. „Kūrinys turi skambėti žmoguje,“– sako rašytoja.
Jos tekstai yra itin išgryninti, lakoniški, todėl jie reikalauja ypatingo skaitytojo nusiteikimo. Noveles būtina skaityti lėtai, apmąstant kiekvieną parašytą žodį ir leidžiant sau perskaitytą turinį išjausti bei išbūti su juo keletą dienų ar net savaičių.
Apie tai, kad giliems tekstams reikia laiko, byloja ir pačios autorės biografija – po pirmosios knygos iki antrojo novelių rinkinio išleidimo praėjo net 15 metų. Šį laikotarpį D. Opolskaitė dirbo lietuvių kalbos mokytoja ir prisimena jį, kaip labai prasmingą, leidusį geriau pažinti paauglius. Visus tuos metus rašytoja kūrė noveles savo malonumui. Vėliau šie tekstai sugulė į knygą „Dienų piramidės“, kuri autorei atnešė tarptautinį pripažinimą – 2019 metais buvo įvertinta prestižine Europos Sąjungos literatūros premija.
Psichoterapeutas Timas Petraitis pastebėjo, kad D. Opolskaitė sugeba kasdienes situacijas meistriškai paversti sukrečiančiomis tiesomis, priverčiančiomis permąstyti savo gyvenimus, pamatines vertybes. Jam ypač rezonavo novelė „Čia yra šuo“.
D. Opolskaitės knygos „Plyšys danguje“ paskatintas biblioterapinis vakaras, įtaigus rašytojos ir psichoterapeuto Timo Petraičio dialogas apie žmogaus vidines būsenas, jausmus tapo prasminga erdve apmąstyti ir savo išgyvenimus.
Vakaras organizuotas įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės finansuojamą projektą „Biblioterapija kultūrinių kompetencijų ugdymui“.
Birštono viešosios bibliotekos informacija