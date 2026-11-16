Geležūnų kaimo sankryžoje stovintis medinis kryžius pasitinka vietos gyventojus ir į mūsų kraštą atvykstančius svečius. Jau daugiau kaip tris dešimtmečius jis primena kaimo istoriją, Sekminių tradiciją ir žmonių bendrystę. Šiemet kryžius buvo atnaujintas ir vėl puošia Geležūnų kaimą.
Lietuvos kaimuose kryžiai nuo seno statomi kaip tikėjimo ir atminimo ženklai – pagerbiant mirusiuosius, išreiškiant pamaldumą, prašant globos ir malonių. Pakelėse, sankryžose ar prie įvažiavimų į kaimus stovintys kryžiai taip pat tampa žmonių susibūrimo vietomis ir bendruomenės vienybės simboliais. Jų prasmę kuria ne tik meistro darbas, bet ir pašventinimas, bendros maldos bei žmonių rūpestis juos išsaugoti.
Geležūnų kaimo kryžiaus istorija prasidėjo 1992 metais – ši data iškalta ir pačiame kryžiuje. Kazlauskų šeimos kieme iš ąžuolo jį pagamino Jonas Grunda, Kazlauskų žento brolis, tuomet gyvenęs Kaune, Panemunėje, o dabar gyvenantis Palangoje. Iš pradžių kryžius buvo pastatytas prie senojo kaimo kelio. Vėliau jis perkeltas į dabartinę vietą – sankryžą prie pagrindinio kelio, vedančio į keletą aplinkinių kaimų.
Pastatytas kryžius buvo pašventintas per Sekmines. Kaip prisimena kaimo gyventojai, po pašventinimo apie keturiasdešimt Geležūnų žmonių susirinko pas Kazlauskus bendram pasisėdėjimui. Šis susitikimas liko kaimo žmonių atmintyje kaip graži bendrystės akimirka, susieta su kryžiaus atsiradimu.
Susikūrus Nemajūnų bendruomenės santalkai, Sekminių šventė tapo tradicine ir rengiama iki šiol. Tais metais Geležūnų kaimo kryžius buvo papuoštas vainiku. Šis prasmingas gestas susiejo kaimo istoriją su bendruomenės puoselėjama švente. Taip kryžius tapo jungtimi tarp Geležūnų kaimo, Sekminių tradicijos ir žmonių, kurie ją tęsia.
Bėgant metams mediniam kryžiui prireikė atnaujinimo. Šiemet juo savanoriškai pasirūpino jaunasis šio krašto medžio drožėjas Tomas Grybauskas, o reikalingų medžiagų įsigijimą finansavo Nemajūnų bendruomenės santalka. Nuoširdžiai dėkojame Tomui už skirtą laiką, kruopštų darbą ir norą kurti grožį savo krašte, Tadui Grybauskui už pagalbą kryžių pervežant, Vytautui Lėckui – už skirtą techniką, kuri buvo būtina atnaujintam kryžiui pastatyti atgal į vietą. Bendromis pastangomis išsaugotas kryžius vėl puošia Geležūnus.
Šiandien kiekvienas, atvykęs į mūsų kraštą, sankryžoje gali pamatyti atnaujintą Geležūnų kaimo kryžių. Jo išsaugojimas liudija, kad kaimo istorija ir tradicijos tebėra svarbios čia gyvenantiems žmonėms. Kadaise per pašventinimą subūręs kaimo gyventojus, šiemet kryžius vėl sutelkė žmones bendram darbui. Tegul jis dar ne vienerius metus puošia Geležūnus ir primena, kiek daug galime išsaugoti rūpindamiesi savo kraštu drauge.
Nemajūnų bendruomenės santalkos informacija
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