Šviesos upė…

Plukdė nuplukdė Vėlinių švieselės prisiminimus apie mūsų artimųjų gyvenimus, apie santykį su jais, bendrus išgyvenimus. Verta prisiminti vokiečių rašytojo Jean Paulo Richterio, vieno iš žymiausių romantizmo epochos atstovų garsiąją frazę: „Atsiminimai yra Rojus, iš kurio mūsų niekas negali išginti“. Tai mintis, kuri liudija, kad atsiminimai yra tiltas į praeitį ir būdas įveikti laikinumą, nes brangios gyvenimo akimirkos, jausmai ir išgyvenimai virsta tuo dvasiniu turtu, kurio niekas iš mūsų negali nei pavogti, nei atimti. Rašytojas siunčia mums žinutę, kad net patirdami netektis ir sunkumus galime savyje nešiotis nepajudinamą laimės ir ramybės šaltinį.
Lapkritis, šis toks tamsiausias ir dažnai niūriausias metų mėnuo, gal ir yra tinkamiausias laikas išmokti išlaikyti ramybę, vidinę šviesą pradedant kelionę į žiemos saulėgrįžą. To galime mokytis ir šį mėnesį švęsdami jau paskutinę rudens šventę – Šv. Martyną, kurios senas paprotys buvo eisenos su pačių pasidarytomis švieselėmis, simbolizuojančiomis vidinės šviesos nešimą tamsiuoju metu. Nuo 2009 m. Klaipėdos krašte atgaivinta kažkada buvusi labai populiari šių eisenų tradicija. Pamažu ji plinta ir visoje Lietuvoje, sulaukia atgarsių ir mūsų krašte – organizuojamas erdvinių žibintų konkursas – paroda „Mažųjų šviesų kelionė“, lopšeliuose-darželiuose vyksta jaukios šventės ir žibintų žiburėlių šventės. Rumšiškėse jau keletą metų galima aplankyti įspūdingą šviesų festivalį, kuriame kviečia daugiau nei 3 kilometrų maršrutas su šimtais šviečiančių skulptūrų po atviru dangumi, lazerių instaliacijomis. Tuos žibintus, vidinės šviesos simbolius, galime pasidaryti ir pakabinti savo namų prieigose, kieme, sode, balkone. Taip pamažėle ateisime ir į Advento laiką, keliausime į užgimsiančios Žvaigždės laukimą.
Ir jau nei sakyti, nei priminti sau tikriausiai nereikia, kad joks popierinis žibintas nenušvies to mūsų kelio, jei užges vidinė širdies šviesa – gerumas, tikėjimas, viltis, ramybė, asmeninė tvirtybė. Ir tos šviesos niekaip kitaip neįžiebsi, kaip tik dalindamasis visomis tomis vertybėmis su savo artimaisiais, kaimynais, draugais, o labiausiai – su pagalbos, paramos stokojančiaisiais. Būkime atviri sau – ką labiausiai prisimename iš santykių su žmonėmis, ypač su jau išėjusiais? Ir ne vienas tikriausiai atsakysime, kad tai laiku ištartas paguodos ir nuraminimo žodis, ištiesta pagalbos ranka, dėmesys sunkią valandą. To šiuo metu, kai pasaulis tokiose didelėse įtampose, mums visiems labiausiai reikia.
Būkime dosnūs, dalinkimės savo šviesa – tegul ji išsilieja ir susilieja su didžiąja Šviesos upe.
Jūsų Augustina
Priminimai lapkričiui…
Šiemet – auksinis ruduo. Raudonų, šalnų paliestų potėpių beveik nesimato. O ir sodų, gėlynų spalvos dar džiugina akį, brangi ir kiekviena kiek labiau saulėta diena. Dienos trumpumas verčia suskubti, jei dar likę nebaigtų rudeninių darbų. Ir jau tikrai nebėra ko delsti ir tikėtis – anksčiau ar vėliau sulauksime šalnų, pirmųjų šalčių. O jei pirmas sniegas užkristų dar lapuotus medžius, tai, anot senolių, galim tikėtis švelnios žiemos.
Delčia – lapkričio 1 d., jaunatis – 9 d., priešpilnis – 17 d., pilnatis – 24 d.
• Geriausios mėnesio dienos: 4, 7, 11, 12, 16, 20, 22, 25, 27;
• Prasčiausios mėnesio dienos: 2, 6, 8, 13, 17, 24, 26, 28, 30;
• Lapkričio 11 – Šv. Martynas, Ožio diena, 29 – advento pradžia, 30 – Šv. Andriejus, Saulės grįžtuvių laukimo diena.
Sodininkui…
Lapkritis – tai apie lapus. Vieni keiksnojame šį rudeninį darbą, o patyręs sodininkas ar daržininkas sakys – tai lobis. Paprastai šis darbas jau užklumpa spalio pabaigoje, bet šiemet kiek vėluoja, taigi reikės suskubti. Sugrėbti lapai labai vertinga medžiaga kompostui ruošti. Lapų kompostas – tai ir naudingų medžiagų šaltinis ir durpių pakaitalas, nes puikiai sugeria drėgmę. Taigi klausimėlis, ar grėbti lapus ir su jais kažką daryti, turi tik vieną atsakymą – verta! Svarbu rasti jiems vietą.
Lapų kompostas. Komposto dėžės dažnai jau pilnos, tad galima pabandyti iš vielinio tinklo kur sodo pakraštyje suręsti konteinerį. Tai labai paprasta, reikia tik susmeigti 4 kuoliukus ir apsukti vieliniu tinklu, pritvirtinant jį prie kuoliukų. Apsukus tinklą nukirpti ties pirmu kuoliuku žnyplėmis, kraštą užlenkti į vidų. Svarbu, kad tokiame konteineryje lapai būtų drėgni ir galėtų pūti. Jei ruduo sausas, verta ir palaistyti. Lapus kraukite sluoksniais, pamindykite. Lapai tokiame konteineryje suyra ne dėl bakterijų, o dėl grybelių, todėl oro cirkuliacija tokiame konteineryje nėra būtina, ir procesas pagreitės, jei konteinerį pridengsite polietileno plėvele. Procesą dvigubai pagreitinsite, jei įmaišysite kelis kibirus senų, jau perpuvusių lapų, atsivežtų iš lapuočių miško. Juose jau yra tų ypatingų mikrogrybelių, padedančių šiųmečių lapų puvimui.
Kompostas maišuose. Jei vietos sode mažoka, panaudokite šiam naudingam kompostui paprasčiausius didelius šiukšlių arba džiuto maišus. Pripildykite maišus lapų, įpilkite kiek vandens, galima ir čia įdėti perpuvusių miško lapų. Plastikiniuose maišuose pradurkite apačioje keletą skylučių, o maišai iš džiuto ir taip praleidžia orą. Į maišus galima kartu suberti ir kiek žaliųjų atliekų: kavos tirščių, panaudotų arbatos pakelių, daržovių atliekų. Tai – azoto šaltinis, skatinantis lapų irimą. Maišus galima sustatyti ir šiltesnėje vietoje, pastogėje, prie sienos. Retkarčiais juos supurtykite ar permaišykite, tai pavasarį jau beveik turėsite paruoštos purios žemės. Svarbu, kad lapai būtų galutinai suirę.
Skystos lapų trąšos. Joms pasiruošti reikia didesnės sodininkų kantrybės ir tinkamų laikymo sąlygų. Per žiemą jos neturėtų užšalti. Paskutinius rudens lapus reikia susmulkinti, suberti į kibirus ar statines, užpilti vandeniu, uždengti ir palikti per žiemą. Pavasarį atskiedę jau galėsite laistyti gėlynus, daržus.
Vejos mulčiavimas susmulkintais lapais. Jei jūsų vejapjovė turi mulčiavimo funkciją, tai paskutinių rudens lapų galite negrėbti, o pervažiuokite su vejapjove. Susmulkintų lapų sluoksnis turi būti ne storesnis kaip 1,5 cm. Taip jie per žiemą suirs, įsiskverbs tarp žolės ir taps gera organine trąša pavasarį.
Apsauga nuo graužikų. Rudenį tam reikia skirti dėmesio – išravėti pomedžius, pašalinti lapus, krituolius. Švariose vietose graužikai neturės kur sukti lizdų. Pavojingiausi yra paprastieji ir vandeniniai pelėnai – jie negailestingai apgraužia jaunų obelaičių, ypač skiepytų ant vegetatyvinių poskiepių, taip pat kriaušių ant cidonijos poskiepių kamienų žievę, brazdą, net jaunų medelių šaknis ir taip pražudo augalą. Kovai su šiais graužikais naudojama prekyboje esanti akrilinė emulsija su smiltainio užpildu. Emulsijoje esantis smiltainis nemalonus graužikams. Užtepta priemonė medelius saugo 3–4 metus, o intensyviai augančius kiek trumpiau. Prieš tepdami emulsiją turite nuvalyti nuo kamieno samanas, kerpes. Užtepus ji sukietėja per kelias valandas ir sudaro estetinio vaizdo nekeičiantį apsauginį permatomą sluoksnį.
Jaunų vaismedžių kamienus galima apsaugoti įkasant plastikinius gaubtus arba panaudojant nupjautus didesnius plastikinius butelius. Senas ir patikrintas būdas – spygliuočių aprišalai. Spygliai turi būti nukreipti žemyn, kad badytų graužikus. Žiemą, per atodrėkį, nepatingėkite apie medelius gerai sutrypti sniegą – tai bus tvirtas barjeras šaknų ir kamieno kaklelio apsaugai.
Daržininkui…
Morkos. Nuėmę jų derlių ne visada juo džiaugiamės, ypač, jei morkos sutrūkinėjusios. Kokios priežastys, kaip to išvengti? Specialistai aiškina, kad taip atsitinka dėl kelių priežasčių, dažniausiai dėl netolygios drėgmės dirvožemyje ar netinkamos priežiūros. Morkos labai jautriai reaguoja į drėgmės trūkumą, staigius jos pokyčius. Jei po ilgos sausros jas gausiai palaistysite, morkos greitai prisigeria vandens ir jų audiniai viduje greičiau plečiasi nei išoriniai sluoksniai, todėl šakniavaisis įtrūksta išilgai. Jos gali įtrūkti ir dėl per didelio azoto trąšų kiekio dirvoje, ne taip skatinamas spartus augimas, o nuo jo šaknis gali sutrūkinėti. Ši bėda ištinka ir netinkamu laiku nuimant derlių. Jei morkos perauga arba po šalnų vėl gauna daugiau drėgmės, audiniai tampa trapūs, ima skilinėti. Dažniau linkusios trūkinėti yra ir kai kurios ankstyvosios sultingosios veislės. To išvengti padės saikingas, bet reguliarus laistymas, ypač per sausrą. Naudokite mulčą, kuris išlaiko drėgmę ir venkite tręšimo azotinėmis trąšomis vėlyvuoju augimo laikotarpiu. Sunkią ar molingą dirvą pagerinkite kompostu, smėliu – taip tolygiau pasiskirsto drėgmė.
Morkų sėja rudenį. Mažų, saldžių morkyčių mėgėjai nerimsta, norėdami kuo anksčiau sulaukti jų derliaus. Todėl vėl ir vėl teiraujasi apie jų sėją rudenį. Sunku yra nutaikyti ir nuspėti patį geriausią tai sėjai laiką, mat jei netikėtai rudeniniai orai atšyla, prasikalę liauni daigeliai gali vėliau nušalti. Geriausia, kai dirvos temperatūra nukrinta pastoviai iki 2–4 OC, ir jau nebelaukiama atšilimo. Žemė turi būti vėsi, bet dar neįšalusi. Rinkitės ankstyvas ir vidutinio ankstyvumo veisles. Dirva geriausia – lengvesnė, puri, neužmirkstanti, saulėtoje vietoje. Sėklas berkite sausas, tegul ramiai žiemoja dirvoje, o pavasarį, kai tik žemė sušils ir gaus pakankamai drėgmės, sėklos pradės busti.
Šakniavaisių laikymo patirtys. Daržininkai sako, kad šakniavaisių kokybė gerėja, laikant juos rūsyje susluoksniuotus su krienais (10–15 šakniavaisių ir viena nemaža krieno šaknis). Krienas – puikus konservantas, turintis fitoncidų, užmušančių bakterijas.
Dalį krienų, burokėlių, morkų ir kitų daržovių nedidelius kiekius siūloma, jei daržas arti namų, iki didesnių šalčių palikti lysvėje. Reikėtų užpilti 30–40 cm durpių ar žemės sluoksniu.
Maistui skirtus svogūnus ir česnakus laikykite šaltoje, bet sausoje patalpoje. Sodinimui skirtus vasarinius česnakus per žiemą laikykite šiltai (16–18 OC), tik pavasariop, likus pusantro mėnesio iki sodinimo, išneškite į šaltą vietą.
Daržininkės patirtis. Štai kaip viena morkų augintoja saugo jas iki pavasario. Iškastų sveikų morkų viršutinę dalį nupjauna, kad neliktų augimo pumpurų ir jie neželtų. Šakniavaisius nuplauna švariu vandeniu, apdžiovina saulėje, surūšiuoja ir vertikaliai sustato į naujus, nedidelius polietileninius maišelius. Juos atvirus sustato į kartonines dėžes, pradėjus šalti – pridengia. Morkos puikiai išsilaiko iki pavasario įstiklintame balkone. Taip paruoštas galima laikyti ir vėsiame rūsyje.
Gėlininkui…
Jurginai. Šalnos iki šiol aplenkė, todėl jų žydėjimas tikrai užsitęsė. Tačiau jau tikrai laikas nuskinti paskutiniuosius žiedus ir jų puokštėmis pasipuošti namus, o šakniagumbius paruošti žiemojimui. Iš TV mums gerai pažįstamas agronomas Tautvydas Gurskas savo feisbuko paskyroje smagiai ir labai aiškiai pademonstravo jurginų iškasimą. Nukirpo antžeminę dalį ir paliko kokių 30 cm ilgio stiebus. Smeigdamas šake kiek toliau nuo kero iškėlė jį iš žemės. Suėmęs už likusių stiebų, atsargiai padaužydamas į nupjautus kotus (šakniastiebiais – žemyn), puikiausiai išpurtė žemę. Gamtininkas sakė nedalinantis kerų rudenį, o kiek apdžiovinęs deda juos į dėžes. Stiebus dabar jau patrumpina iki tos vietos, kur jie nebėra tuščiaviduriai, kiek apkarpo ir plonąsias šakneles, pašalina įgedusius šakniagumbius iš kero. Jei auginote jurginus vazonuose, tikėtis gerų gumbų neverta, nes visas jėgas jie bus atidavę žiedams.
Apsauga nuo šalnų. O jei kuriais metais pranašaujamos labai ankstyvos šalnos, o po to vėl įsivyrauja šilti orai, gėlininkai įsigudrino apsaugoti jurginus ir pratęsti jų žydėjimą. Jautriausi yra jauni jurginų ūgliai, pumpurai ir žiedai. Vakare prieš šalnas rekomenduojama jurginus gerai palaistyti ir uždengti agrodanga. Vandens purškimu taip pat galima apsaugoti jurginus netgi nuo stiprios ir ilgos šalnos. Apipurškus vandeniu visas augalo paviršius apledija, o šalnai baigiantis ištirpsta, ir jurginas toliau žydi.
Neiškaskite jurginų per anksti – nesubrendusių šakniagumbių odelė yra labai gležna, greitai pažeidžiama. Jautresnių veislių gumbus reikėtų pamirkyti fungicido „Previkur“ tirpale. Kaip saugosite gumbus žiemą, priklausys nuo jūsų turimų sąlygų. Patalpa turi būti vėsi (3–8 OC šilumos), pakankamai drėgna (60–75 proc. drėgnio) ir gerai vėdinama. Prastai vėdinamoje patalpoje gali supūti pumpurai prie šaknies kaklelio bei patys šakniagumbiai.
Džiugi naujiena! Šiemet Paryžiuje vykusiame tarptautiniame jurginų konkurse „Concours Internacional du Dahlia“ Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode išvesti jurginai pelnė net tris apdovanojimus! Aukštaūgių jurginų kategorijoje pagrindinį prizą pelnė Botanikos sodo Ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vadovo dr. Arūno Balsevičiaus išvesta veislė ‘Luna Mistica‘ alyviškai violetiniais žiedais. Šis jurginas pelnė ir dar vieną apdovanojimą – jam atiteko „Prix des Amateurs“ prizas, skiriamas geriausiam nekomercinės įmonės selekcininkų konkursui pateiktam jurginui. Tai aukščiausias vienos veislės įvertinimas Lietuvos dekoratyvinių augalų selekcijos istorijoje. Kita dr. A. Balsevičiaus sukurta veislė ‚Rossa Mistica‘ užėmė pirmą vietą žiūrovų balsavime.
Pateiktus konkursui jurginus augina „Park Floral de Paris“ sodininkai, tad jų išvaizdai įtakos turi ir Paryžiaus klimatas. Štai ‘Luna Mistika‘ jurginas ten buvo tiesiog apsipylęs žiedais, atrodė labai efektingai. O ‚Rossa Mistika‘ , anot selekcininko, tikriausiai pavergė raudoną spalvą mėgstančius prancūzus.
Gėles – nuo palangių! Prasidėjus šildymo sezonui, daugelis kambarinių augalų tiesiog pamažu ima nykti, nepakęsdami radiatorių karščio ir sauso oro. Naudokite drėkintuvus – paprastus ir elektrinius. Galite praplatinti palanges apsauginiais skydais ir taip nukreipti šilto oro srovę tolyn nuo augalų. Dar yra viena pagalbos priemonė – hidrogelis. Tai membraniniai karoliukai, pripildyti vandens, į gelį panašios struktūros. Jų galima pabarstyti į dekoratyvines vazas aplink vazonus arba tiesiai į vazonų dirvą. Šiuo metu geriau purkšti augalus kambario temperatūros vandeniu, negu laistyti, nes drėgmės perteklius dabar tiesiog nenaudingas, gali supūdyti šaknys. Laistykite tik viršutiniam sluoksniui išdžiūvus.
Jeigu nukėlėte augalus nuo palangių, statykite juos kiek galima šviesesnėje vietoje. Nors ir tamsesnė vieta šiuo atveju geriau už karštą. Leiskite kambarinėms gėlėms tiesiog ramiai žiemoti.
Kokie augalai lepiausi? Chlorofitas, nors ir laikomas nereikliausiu augalu, šalia radiatoriaus nyksta akyse. Nepadės nei purškimas, nei laistymas. Užkelkite augalą kur nors ant lentynos, o geriausiai būtų išnešti į virtuvę. Laistykite nusistovėjusiu kambario temperatūros vandeniu, retsykiais palepinkite lapus šiltu dušu. Dracenos toleruoja silpną šviesą, nereguliarų laistymą, tačiau esant karštam ir sausam orui, ima gelsti, mesti lapus. Kuo skubiau traukite draceną nuo pietinio lango ir radiatoriaus, kasdien apipurkškite lapus, o kartą per savaitę – maudykite po šiltu dušu. Citrusinis medis šalia radiatoriaus lapus numes ir visiškai gali nuplikti per kelias savaites. Perkelkite kuo skubiau vazoną į apšildomą balkoną arba vėsesnę patalpą (12–15 OC). Kavamedis, kaip tropinis augalas, lyg ir turėtų būti pakantesnis šilumai, bet tik ne radiatoriaus. Palangėje virš radiatoriaus jam kančia nuo sauso oro. Po mėnesio ar dviejų ims gelsti lapai, nustoja augti ūgliai, o vėliau ir visai ims nykti. Ieškokite vietos kuo toliau nuo radiatoriaus, duokit gaivaus oro, tik ne skersvėjo. Statykit kuo toliau nuo lango. Paparčiui reikia ypač daug drėgmės. Ant palangės virš radiatoriaus – jam tragedija. Nepadės nei dažnas laistymas. Lapų galiukai pradės gelsti, paruduos, ims džiūti. Jei vonioje yra nors mažiausias langelis, perkelkite papartį tenai arba kuo toliau nuo radiatoriaus. Augalui geriau kęsti mažesnį apšvietimą nei sausą orą. Kambarinei rožei radiatoriaus karštis – mirtis. Lapų krašteliai tuoj pradeda džiūti, lapai gelsta ir krenta, pumpurai nebesiskleidžia. Perkelkite rožytę ant lentynėlės, staliuko ar išneškite į apšiltintą balkoną. Ji lengvai ištvers 15–18 OC temperatūrą. Nepatinka radiatorių karštis ir vėzdūnėms, anturiams. Šie tropiniai augalai, kuriems reikia drėgno oro, boikotuos ir nežydės, o galiausiai ir lapai pradės gelsti, atsirasti dėmių. Raskite joms tinkamesnę vietą, retkarčiais purkškite šiltu vandeniu. Patariama vazonus laikyti ant didelių lėkščių, pripiltų drėgno keramzito ar akmenukų. Vanduo neturi siekti vazono dugno.
Nuolat drėgno oro reikės ir pelkinei viksvuolei, marantoms, gebenėms, kalatėjoms ir dar kitiems augalams. Todėl, prieš įsigydami naują augalą, pasidomėkite, ar turėsite jam žiemą tinkamas sąlygas.
Bitininkui…
Keletas šiltesnių ir saulėtų dienų gal dar ir buvo išviliojusios biteles pasiskraidyti, tačiau jau tikrai jos metasi ar susimetusios į kamuolį ir nori ramybės. Aviliuose perų jau neturėtų būti, todėl juos galima apdoroti dūminiais preparatais nuo erkių. Jei dar to nepadarėte, paskubėkite pridengti lakas grotelėmis nuo pelių. Jau dabar padėkite po aviliais ir eglišakių (jų kvapo nemėgsta graužikai), kad vėliau nereikėtų kelti bruzdesio. Šiltinti avilių taip pat dar nereikia. Šonines kamšas reikia dėti paliekant oro tarpą, pro kurį lizdas vėdinsis.
Prasideda kasmetiniai neatidėliotini darbai: rėmelių valymas, pikio nuo jų skutimas, tuščių avilių dezinfekavimas 5 proc. natrio šarmo ar kitais tirpalais. Tvarkomi koriai, iš senųjų – lydomas vaškas. Išlydytą keiskite į vaškuoles arba vežkite pas perdirbėjus, kad jų pagamintų. Dirbkite su pirštinėmis ir respiratoriais.
Nepamirškite paruošti bičiuliškų dovanėlių su artėjančiomis šventėmis savo draugams. Net ir mažiausias stiklainėlis medaus ar kvapnaus korio gabalėlis, gražiais įpakuotas ir su palinkėjimu etiketėje, nudžiugins kiekvieną.
Namams…
Žvakės, žvakidės. Sugrįžę iš artimųjų amžinojo poilsio vietų lankymo, o ir šiaip, sutrumpėjus dienai, tikriausiai namuose panorėsite sukurti jaukią ir paslaptingą atmosferą, o tą padaryti lengviausia kvapnių žvakių pagalba. Atsakingai pasirinkę ir subtiliai sukomponavę jas galite pasiekti didžiulį efektą. Jeigu senovėje žvakidės, jų sietynai buvo prabangos dalykas, tai dabar dar ir lengvai visiems prieinama interjero detalė. Žvakidžių, žvakių, aliejinių lempelių, žibintų, pritaikytų gyvai liepsnelei, pasiūla labai didelė, o kainos – prieinamos. Specialistai pabrėžia ypatingą žvakių ir žvakidžių vaidmenį: tai ir erdvės puošimas jaukia prislopinta šviesa, ir geros psichologinės atmosferos sukūrimas atsipalaidavimui, intymesnė aplinka pokalbiams su artimais žmonėmis ar tyliam pabuvimui su savimi.
Rinkdamiesi žvakides pirmiausia apsispręskite, ar jums svarbus pats jų dekoratyvumas, kaip interjero detalė, ar labiau minkštas ir romantiškas kambario apšvietimas, ar norite, kad kambarys spindėtų ryškiais liepsnos atšvaitėliais. Pastaruoju atveju teks rinktis žvakides iš spalvoto stiklo, o sustačius kelias įprastinė aplinka pasikeis neatpažįstamai. Jei turite metalinių žvakidžių, jos, kaip sakoma, amžinos ir tinka prie įvairių interjero stilių. Stiklas ir krištolas sukuria tarsi gyvos ugnies šokį, pripildo aplinką besikeičiančių atspindžių raštų, blyksnių. Statykite jas saugiai, kad nesudužtų. Nėra retenybė ir medinės įvairių formų žvakidės, nors ugnis ir medis – liepsnoje susivienijančios priešybės. Didele spalvų ir formų įvairove pasižymi keramikinės žvakidės, savo ilgamžiškumu ir paprastumu stebina akmeninės.
Tegul tamsiuoju metų laiku jūsų namai prisipildo paslaptingumo, teištirpsta prieblandoje kontūrai, o spalvos įgauna kitoniškumo.
Pledai, šilti užklotai, skaros… Traukite juos iš spintų ir išdėliokite taip, kad visuomet būtų po ranka užklupus vėsai. Spalvingi ir gražiai sulankstyti ar tiesiog kaip drapiruotė užmesti ant sofos krašto jie taps interjero dalimi. Įsisupus į šiltą apklotą mieliau gurkšnoti arbatą, skaityti. Mažo stalelio ar kito baldo pagalba susikurkite naują, jaukią erdvę arbatos gėrimui.
Ramaus ir jaukaus lapkričio!