Vėlinių iniciatyva suvienijo skirtingas kartas

Ne per pasakojimus, o per gyvą patirtį, bendruomeniškumą, dalyvavimą prasmingose atminimo bei savanorystės akcijose jaunoji karta mokosi gerbti savo protėvius. Birštone daugybę metų tęsiama Vėlinių tradicija „Papuoškime Birštono senąsias kapines“, kurią drauge puoselėja Birštono dizaino asociacija, vadovaujama Vilmos Krasauskienės, Birštono meno mokyklos mokiniai, lopšelių-darželių „Vyturėlis“ ir „Giliukas“ ugdytiniai, jų mokytojos, „Bočių“ bendrijos, parapijos „Carito“, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Ir šiais metais, artėjant Vėlinėms, jaunieji birštoniečiai kartu su mokytojomis, mokytojų padėjėjomis, Birštono meno mokyklos Dizaino studijos mokytoja Vilma Krasauskiene ir studijos lankytojomis iš gamtinių medžiagų sukomponavo daugybę puokštelių ir kompozicijų, skirtų papuošti senuosius kapus. Vaikai ne tik dalyvavo kūrybinėse veiklose, bet ir mokėsi suprasti, kodėl svarbu prisiminti mirusiuosius, puošti jų kapus, uždegti atminimo žvakeles.
O spalio 29-ąją mažieji birštoniečiai ir senjorai susibūrė į bendrą akciją: nešini puokštelėmis, degančiomis žvakelėmis jie lankė senuosius kapus, ilgiau stabtelėdami prie garsaus knygnešio Kajetono Sviderskio, istorinių metalinių kapinių vartų fundatorės Felicijos Machwitz kapų, prisimindami ir kitus kapinėse palaidotus, Birštono kraštui nusipelniusius asmenis tylia malda, skaitomais poezijos posmais. Kartu su bendruomenės nariais šioje akcijoje dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, vicemerai Vytas Kederys ir Edvardas Citvaras, klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius.
Merė padėkojo iniciatyvos organizatoriams ir dalyviams – Birštono dizaino asociacijai ir jos vadovei Vilmai Krasauskienei, Birštono bočiams bei juos kapinių tvarkymui suburiančiai Julijai Barutienei, lopšelių-darželių „Vyturėlis“ ir „Giliukas“, Birštono meno mokyklos bendruomenėms ir kiekvienam, prisidėjusiam prie šios prasmingos iniciatyvos.
„Buvo gera matyti, kaip rūpestis ir pagarba suvienijo skirtingas kartas. Tokios akimirkos padeda saugoti mūsų krašto atmintį bei perduoti prasmingas lietuviškas tradicijas jaunajai kartai,“ – pastebėjo N.Dirginčienė.
Vėlinių metas paskatino aplankyti, su šiluma prisiminti ne tik išėjusius artimuosius, giminaičius, kaimynus, pažįstamus, bet ir uždegti žvakutes ant pamirštų kapų. Savanoriaujantys Prienų jaunieji maltiečiai nebe pirmus metus rodo pavyzdį, uždegdami žvakeles ant anapilin iškeliavusiųjų globos namų gyventojų bei nelankomų ir apleistų kapų, sukalbėdami maldelę už juos.
Klebono mons. Rimvydo Jurkevičiaus iniciatyva lapkričio 1-ąją buvo aukojamos šv. Mišios už mirusiuosius Nemajūnų kapinių koplyčioje ir Nemajūnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, o lapkričio 2 dieną už mirusiuosius buvo meldžiamasi Birštono – Prienų kapinėse, taip pat šventinami paminklai.
Žmonės, jų darbai, palikti pėdsakai niekur nedingsta, kol jie gyvuoja gyvųjų atmintyje.
„Birštono versmių“ informacija
Birštono savivaldybės
ir l/d „Vyturėlis“ nuotraukos
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