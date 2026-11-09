„Mokslu grįstas žinojimas suteikia ramybės“

Prienų rajono ir Birštono savivaldybių cukrinio diabeto klubui „Versmė“ kitais metais sukaks 35-eri. Tai savanoriška, pelno nesiekianti asociacija, kuri buria ir vienija cukriniu diabetu sergančius bei šia liga besidominčius asmenis, organizuoja prevencinę narių veiklą, atstovauja ir gina jų interesus, tenkina jų savišvietos ir kitus poreikius. Jau penkiolika metų prie klubo vairo stovi slaugos mokslų daktarė Birutė Bartkevičiūtė. Spalio 30 dieną klubo narius ji pakvietė į dienos stovyklą „Prienų rajono ir Birštono diabeto klubo „Versmė“ bei vietos bendruomenės informuotumo apie cukrinį diabetą didinimas ir prevencija“, kur jie turėjo progą pabendrauti, įgyti vertingų žinių bei praktinių įgūdžių, padedančių efektyviai valdyti ligą ir gerinti gyvenimo kokybę.
Renginys organizuotas dalinai įgyvendinant Birštono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, kartu su partneriais: Kauno rajono visuomenės sveikatos biuru, AB Birštono sanatorija „Versmė“, Kauno technologijų mokymo centru, firma „Bioguto“, UAB „Allium“.
Renginį atidarė dr. Birutė Bartkevičiūtė ir Dovydas Švėgžda, Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro, Bendruomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos skyriaus vedėjas.
Gydytojas endokrinologas dr. Domas Grigoravičius iš Santaros klinikos papasakojo apie gliukozės duomenų interpretavimą ir pasiruošimą ekstremalioms situacijoms sergant cukriniu diabetu. Jis pabrėžė, kad šiais neramiais laikais būtina turėti kuprinę su maisto, vandens, vaistų ir insulino atsargomis bei medicinos pagalbos priemonėmis cukrinio diabeto kontrolei bent 72 valandomis. Cukriniu diabetu sergantys asmenys privalo pasirūpinti ir specialiu diabeto rinkiniu (pvz., vaistais, dokumentais, diagnostinėmis juostelėmis gliukozės kiekiui nustatyti, vienkartinėmis adatomis švirkštikliams, insulino šaltkrepšiu, gliukozės tabletėmis, baterijomis ir kt.).
Dr. Vaiva Bražinskienė skaitė paskaitą tema „Uždegimas – tylusis diabeto palydovas“. Ji dalyvius supažindino su mokslu grįstu požiūriu į sveikatą, taip pat – su gliukozės kontrole ir metaboline sveikata – organizmo gebėjimu efektyviai pasisavinti, paversti maistą energija bei palaikyti stabilius gyvybiškai svarbius rodiklius. Ji patarė vartoti magnio turintį maistą, o papildus rinktis pagal individualų poreikį pasitarus su gydytoju bei atlikus tyrimus.
Nuotaikingai, su fiziniais pratimais pristatyta doc. Astos Mockienės iš VDU paskaita „Fizinis aktyvumas ir cukrinis diabetas: įrodymais pagrįsta nauda ir saugios kasdienės praktikos gairės“.
– Mokslo įrodyta, jei žmonės neturėtų žalingų įpročių, laikytųsi sveikos mitybos principų, būtų fiziškai aktyvūs, 80 proc. išvengtų širdies ir kraujagyslių sistemos ligų, 90 proc. – 2 tipo cukrinio diabeto, 30 proc. – onkologinių ligų. Ir dar. Galite spręsti daugybę kryžiažodžių, mokytis svetimų žodžių kalbų, bet naudos nebus, jei nepasikeis jūsų raumenų, kaulų ir nervų struktūra. Jį keičiasi tiktai taikant fizinį aktyvumą, – sakė docentė. Ji pateikė fizinio aktyvumo rekomendacijų remiantis Amerikos diabeto asociacijos (ADA) gairėmis.
Su meno terapijos įtaka emocinei sveikatai supažindino Agnė Bridaitytė, o Birštono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Milda Ramanauskienė papasakojo apie Birštono savivaldybės gyventojams skirtas paslaugas, paaiškino, kur dėl jų reikėtų kreiptis. Paslaugas teikia BĮ Nemajūnų dienos centras, Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugija, VšĮ LASS Pietvakarių centras, Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius.
Kalbinti stovyklautojai sakė, kad visuomet smagu susitikti, pabendrauti, išgirsti naujovių, profesionalų patarimų. Žinojimas suteikia ramybės.
Prienų rajono ir Birštono cukrinio diabeto klubo „Versmė“ nariams tai jau trečia dr. B. Bartkevičiūtės suorganizuota prevencinė stovykla.
Onutė Valkauskienė
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