Prienuose su Ministru Pirmininku aptarti Savivaldybei aktualūs klausimai ir regiono plėtros galimybės

Spalio 30 d. Prienų rajono savivaldybėje su darbo vizitu lankėsi Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius su komanda: finansų viceministru Kęstučiu Kvaraciejumi, Susisiekimo ministerijos kancleriu Roderiku Žiobaku ir Ministro Pirmininko biuro vadove Brigita Šlepetiene.
Premjerą priėmė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerai Deividas Dargužis ir Laimutė Jančiukienė, Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, mero patarėja Viktorija Ignatavičienė. Susitikime taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vadovai ir specialistai.
Susitikime aptarti Savivaldybei ir visam regionui svarbūs klausimai: investicijų pritraukimas, savivaldybių finansavimo galimybės, kelių infrastruktūra, laivybos Nemunu plėtra, projektų įgyvendinimo iššūkiai ir teisinio reguliavimo tobulinimas.
Daug dėmesio skirta praktiniams sprendimams, kurie leistų Savivaldybei sklandžiau įgyvendinti suplanuotus projektus ir užtikrintų tolygesnę regiono plėtrą.
Meras atkreipė dėmesį į ILTE teikiamų investicinių paskolų savivaldybėms skyrimo tvarką. Siūlyta finansavimą skirstyti pagal aiškius ir objektyvius projektų vertinimo kriterijus, o ne vien pagal paraiškų pateikimo eiliškumą. Taip pat iškelta mintis numatyti atskirą finansavimo dalį mažesnėms savivaldybėms.
Aptartas poreikis aiškiau reglamentuoti mero pavadavimą, kai meras laikinai negali eiti pareigų. Šiuo metu mero funkcijos paskirstomos vicemerui ir Savivaldybės tarybos paskirtam tarybos nariui. Savivaldybės vadovų nuomone, toks modelis apsunkina kasdienį darbą, sprendimų priėmimą ir atsakomybės pasiskirstymą.
Premjeras informavo, kad Vietos savivaldos įstatymo nuostatos bus kompleksiškai peržiūrimos, o šie klausimai numatomi svarstyti pavasario Seimo sesijoje.
Vienas svarbesnių susitikimo klausimų – Nemuno aukštupio laivybos galimybės ir infrastruktūros plėtra ruože nuo Birštono iki Lietuvos ir Baltarusijos sienos.
Meras A. Vaicekauskas pabrėžė, kad Savivaldybė jau yra atlikusi parengiamuosius darbus, įrengusi prieplaukų, tačiau tolesnei laivybos plėtrai būtinas Nemuno vagos valymas ir tinkamas laivakelio gylis. Taip pat rengiamas turistinis takas palei Nemuną, tačiau jo įgyvendinimą apsunkina įvairūs suderinimo ir gamtosaugos reikalavimai.
Premjeras pažymėjo, kad Nemuno potencialas svarbus ne tik turizmui, bet ir valstybės saugumui. Upė gali turėti reikšmės ir krašto gynybai bei pasirengimui ekstremalioms situacijoms.
Šiuo metu rengiamos mažųjų pajūrio ir vidaus vandenų strategijos gairės. Premjeras pažadėjo prie šio klausimo sugrįžti, tartis su savivaldybėmis ir ieškoti galimybių įgyvendinti reikalingus darbus, įskaitant Nemuno vagos gilinimą atskirose vietose.
Aptartas valstybinės reikšmės rajoninių kelių, einančių per miestus ir miestelius, perdavimas savivaldybėms. Meras pabrėžė, kad savivaldybėms svarbu ne tik perimti kelius, bet ir kartu gauti pakankamą finansavimą jų remontui bei priežiūrai.
Premjeras patikino, kad finansavimas bus numatytas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Galimybė savivaldybėms perimti tokius kelius įsigalios nuo 2027 metų. Jis paragino Savivaldybę įsivertinti ir pasirinkti tuos kelius, kuriuos perimti būtų tikslingiausia.
Taip pat aptarta ilgai laukta kelio Kaunas–Prienai rekonstrukcija. Premjeras patikino, kad iki pirmųjų darbų pradžios liko vos kelios savaitės.
Savivaldybės vadovai iškėlė klausimą dėl Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) administruojamų projektų finansavimo sąlygų. Atkreiptas dėmesys, kad kai kurie reikalavimai, ypač susiję su pastatų energiniu naudingumu ir avansinių mokėjimų tvarka, apsunkina projektų įgyvendinimą.
Kaip konkretus pavyzdys pristatytas buvusio „Žiburio“ gimnazijos bendrabučio pritaikymas socialiniams būstams. Savivaldybės teigimu, dabartinė tvarka ne visada atsižvelgia į realią projektų įgyvendinimo eigą ir galimybę pastatų energinį naudingumą pagerinti etapais.
Premjeras pasiūlė prie bendro stalo susėsti Savivaldybės, CPVA ir atsakingų ministerijų atstovams bei ieškoti sprendimų, kad projektas nebūtų stabdomas. Sutarta tokį pasitarimą surengti jau kitą savaitę.
Darbinio vizito metu Ministras Pirmininkas taip pat apsilankė Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, susipažino su STEAM centro veikla, lankėsi lopšelyje-darželyje „Saulutė“, apžiūrėjo Beržyno parką, atnaujintus daugiabučius ir naujus miestą puošiančius gyvenamuosius pastatus bei kotedžus.
Vizito metu pristatyti įgyvendinti ir vykdomi projektai, miesto infrastruktūros pokyčiai ir ateities planai.
Susitikimas buvo gera proga tiesiogiai pristatyti Prienų kraštui aktualius klausimus, įvardyti kylančius iššūkius ir kartu su Vyriausybės vadovu ieškoti konkrečių sprendimų.
Prienų rajono savivaldybės informacija
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