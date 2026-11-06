Aviacijos istorijos paroda grįžo ten, kur gimė sparnai

Spalio 29 dieną naujajame Prienų „Žiburio“ gimnazijos STEAM centre atidaryta pirmoji šiose patalpose paroda – Onos Krygerytės-Valkauskienės fotografijų ciklas „Pusės amžiaus skrydis“, pasakojantis ilgametę Prienų sportinės aviacijos ir eksperimentinės sklandytuvų gamyklos istoriją, kurią kūrė gabi, kūrybinga ir vieninga aviacijos entuziastų bendruomenė. Šiai bendruomenei priklauso ir šios parodos autorė, sklandytoja, tuometėje gamykloje dirbusi fotografe.
Dėl šios aplinkybės parodos autorė turėjo daugybę progų užfiksuoti istorinius kadrus, kurie atspindi aviacijos pramonės Pociūnuose raidos etapus. Iki šių dienų išsaugotas vertingas fotografijų archyvas pristato neeilines asmenybes, buvusius gamyklos vadovus, aviacijos konstruktorius, lakūnus-bandytojus, sklandytuvų konstrukcijas, pasiekimus, rekordus, netektis…
Onutės Krygerytės-Valkauskienės teigimu, jai norėjosi šia paroda sugrįžti prie gamyklos veiklos ištakų. Todėl ji surengta labai reikšmingoje vietoje: vyresnės kartos prieniečiai dar prisimena čia, senajame pastate, veikusią Prienų pieninę, kurios patalpose 1969 m. ir buvo įkurtos Eksperimentinės sportinės aviacijos dirbtuvės. Jose gimė medinis pradinio mokymo sklandytuvas BrO-11M „Zylė“, pirmasis visoje Sovietų Sąjungoje stiklo plastiko sklandytuvas BK-7 „Lietuva“, vėliau gamyklą išgarsino atviros klasės sklandytuvas LAK-12 „Lietuva“ ir kiti gaminiai.
Paroda „Pusės amžiaus skrydis“ buvo parengta gamyklos 50 metų veiklos sukakties proga, kiekvienam veiklos dešimtmečiui pailiustruoti skirta po stendą. Ji eksponuota Lietuvos aviacijos muziejuje, Vilniaus aviacijos institute, KTU Aviacijos inžinerijos bazėje, Alytuje, Birštone, Prienuose. Po dvejų metų gamykla minės šešiasdešimtmetį, todėl fotografė viliasi parodą papildyti pastarojo meto fotografijomis.
Ona Krygerytė-Valkauskienė priminė gamyklos įkūrimo Prienuose aplinkybes. Jos siejamos su aviacijos entuziastu, sklandytoju Vytautu Pakarsku. 1968 m. Lenkijoje vykusiose varžybose pamatęs plastikinį sklandytuvą, jis užsidegė idėja sklandytuvus iš stiklo plastiko gaminti ir Lietuvoje. Taip jis atrado Prienus, įsikūrė apleistose pieninės patalpose, subūrė juo tikėjusį, entuziastingai nusiteikusį jauną kolektyvą. Į gamyklą suvažiavo žmonės iš visų Lietuvos kampelių, ir Prienai tapo jų namais.
Labai simboliška, kad ten, kur prieš dešimtmečius veikė specializuoti cechai ir eksperimentinis baras, šiandien veikia jaunimo praktinei veiklai pritaikytos laboratorijos, skirtos integruotam gamtos mokslų, technologijų, kūrybinės inžinerijos, menų ir matematikos ir kt. dalykų ugdymui. Tai, pasak parodos autorės, leidžia tikėtis, kad kada nors STEAM centre jaunimas bus sudomintas aviacija ir konstravimu. Nes, kaip pastebėjo vienas iš parodos lankytojų, nesant tęstinumo, iš šlovingos gamyklos veiklos gali likti tik fotografijose užfiksuoti istorijos fragmentai ir prisiminimai.
Parodos atidaryme dalyvavę Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas ir „Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė patikino, kad centro laboratorijose yra galimybių užsiimti su aviacija susijusiomis inžinerinėmis ir kūrybinėmis veiklomis. R.Zailskas pasidžiaugė užsimezgusiu STEAM centro bendradarbiavimu su skirtingo profilio organizacijos atstovais, jo rezultatu – surengta paroda, kuri galbūt prisidės prie moksleivių motyvavimo, svarstant savo ateities pasirinkimus ir profesines perspektyvas.
Savo ruožtu gimnazijos vadovė pasveikino fotografijų autorę, į parodos atidarymą susirinkusius jos buvusius kolegas iš ESAG, moksleivius, mokytojus, kitus svečius, padėkojo UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ direktoriui Vytautui Mačiuliui už finansinę paramą, kurios dėka STEAM centro erdvė pritaikyta parodos eksponavimui.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos
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