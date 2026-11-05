Nuo obels – iki vaikų ir gimnazistų stalo…

5 lapkričio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Vieną rugsėjo mėnesio popietę grupelė Birštono Rotary klubo narių brolio Raimondo iniciatyva buvo susirinkusi sodyboje Čiudiškių kaime.
Čia rotariečiai skynė ir rinko obuolius, kurie vėliau virto sultimis. Praėjusią savaitę apie 130 litrų sulčių iškeliavo į Birštono gimnaziją bei vaikų lopšelius – darželius „Vyturėlis“ ir „Giliukas“.
Birštono Rotary klubo informacija

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