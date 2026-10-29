Startavo iniciatyva „Būk pokytis Prienų rajono savivaldybėje“: pirmasis susitikimas – apie prekybos žmonėmis grėsmes

Spalio 21 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre įvyko pirmasis Prienų rajono savivaldybės iniciatyvos „Būk pokytis Prienų rajono savivaldybėje“ renginys, skirtas prekybos žmonėmis prevencijai. Susitikimas „Būk pokytis Prienų rajono savivaldybėje: Ne prekybai žmonėmis“ subūrė jaunus žmones ir specialistus padiskutuoti apie asmeninį saugumą, išnaudojimo grėsmes, gebėjimą atpažinti pavojingas situacijas ir drąsą kreiptis pagalbos.
Renginyje dalyvavo Prienų rajono savivaldybės vadovai, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistai, Prienų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnės, rajono mokyklų bendruomenių atstovai ir kiti svečiai.
Susitikimą vedė VšĮ „Gilės sodas“ psichologas Matas, jis kvietė dalyvius atvirai kalbėtis tema, kuri ne visada patogi, tačiau aktuali kiekvienam. Prekyba žmonėmis dažnai atrodo kaip tolima problema, apie kurią sužinome iš žiniasklaidos, tačiau pavojingos situacijos gali prasidėti visai paprastai – nuo viliojančio darbo pasiūlymo, pažinties socialiniuose tinkluose, pažado greitai užsidirbti ar žmogaus, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo patikimas. Todėl svarbu mokėti kritiškai vertinti informaciją, atpažinti manipuliacijas, įvertinti galimas rizikas ir žinoti, kur kreiptis pagalbos.
Pokytis prasideda nuo dialogo su jaunimu
Pristatydamas naująją iniciatyvą, vicemeras Deividas Dargužis pabrėžė, kad prasmingi pokyčiai Prienų krašte neįmanomi be atviro savivaldos ir jaunimo bendravimo bei bendradarbiavimo. Siekiant geriau suprasti jaunų žmonių poreikius, išgirsti jų lūkesčius ir paskatinti aktyviau įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, kartu su Savivaldybės vadovais ir Jaunimo reikalų taryba buvo ieškoma naujų bendravimo formų. Taip gimė iniciatyva „Būk pokytis Prienų rajono savivaldybėje“.
Vicemeras akcentavo, kad jaunimas gali išsakyti savo nuomonę, būti išgirstas, kelti klausimus, siūlyti idėjas bei kartu su savivalda ieškoti sprendimų. Iniciatyvos renginiuose bus kalbama apie jaunimui ir visuomenei aktualius iššūkius, skatinamas kritinis mąstymas, pilietiškumas ir aktyvus dalyvavimas savo krašto gyvenime.
Vicemeras taip pat pristatė ir kitą iniciatyvos susitikimą, planuojamą lapkričio mėnesį bendradarbiaujant su atvira jaunimo erdve „Prienas“. Šįkart jaunuoliai bus kviečiami į žaidimo simuliaciją – galės praktiškai susipažinti su politinio gyvenimo pagrindais, išbandyti, kaip veikia nuomonės laisvė ir kokią įtaką ji daro visuomenei, bei mokytis atpažinti dezinformaciją.
Politika jaunam žmogui neretai atrodo tolima ir sudėtinga, o nuolat plūstantis informacijos srautas ne visada padeda atskirti patikimą informaciją nuo manipuliacijų. Taip pat ne visuomet aišku, kaip savo nuomonę paversti konkrečiu veiksmu ar kur kreiptis norint įgyvendinti idėjas, galinčias prisidėti prie Prienų krašto gerovės. Todėl būsimo susitikimo metu bus siekiama ne tik suteikti žinių, bet ir sukurti galimybę jas pritaikyti praktiškai, patirti diskusijos ir pilietinio dalyvavimo svarbą.
Informacija apie lapkritį vyksiantį susitikimą ir dalyvavimo galimybes bus skelbiama Prienų rajono savivaldybės bei atviros jaunimo erdvės „Prienas“ socialiniuose tinkluose, taip pat perduodama mokykloms.
Apie prekybos žmonėmis grėsmes – iš specialistų lūpų
Pagrindinę renginio temą pristatė ir pranešimą „Ką žinai apie prekybą žmonėmis?“ skaitė Prienų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Edita Kubilienė. Remdamasi profesine patirtimi ir realiomis situacijomis, ji aptarė prekybos žmonėmis problematiką, galimas išnaudojimo formas bei aplinkybes, į kurias svarbu atkreipti dėmesį.
Dalyviams priminta, kad pavojus ne visada atpažįstamas iš karto. Įtarimų turėtų kelti neaiškūs darbo pasiūlymai, spaudimas greitai priimti sprendimus, pažadai, neatitinkantys realybės, ar bandymai kontroliuoti žmogaus veiksmus. Siekiant apsisaugoti, svarbu tikrinti informaciją, tartis su patikimais žmonėmis ir nebijoti kreiptis pagalbos, jei situacija kelia abejonių ar nesaugumo jausmą.
Šis pranešimas paskatino pažvelgti į prekybą žmonėmis ne tik kaip į teisėsaugos sprendžiamą problemą, bet ir kaip į reiškinį, kurio prevencijai svarbus kiekvieno žmogaus sąmoningumas, budrumas ir gebėjimas laiku reaguoti.
Sudėtingą temą atskleidė ir meninė improvizacija
Po informatyvaus pranešimo renginio dalyviai buvo pakviesti į kitokią patirtį – Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokytojų komanda pristatė daiktų teatro improvizaciją „Tinklas“.
Pasitelkiant meninę raišką, simbolius ir daiktus, žiūrovams buvo pasiūlyta susimąstyti apie pasitikėjimą, žmogaus pasirinkimus, manipuliaciją ir situacijas, kai ne visuomet lengva pastebėti, kad pamažu tampama priklausomam nuo kito žmogaus ar patenkama į pavojingas aplinkybes.
Po improvizacijos vyko refleksija, kurios metu dalyviai buvo kviečiami pasidalyti įspūdžiais, apmąstyti tai, ką išgirdo ir pamatė, bei diskutuoti apie asmenines ribas, pasitikėjimą, saugumą ir pagalbos svarbą.
Dėkojame Prienų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnėms Editai Kubilienei ir Inai Raškevičienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos komandai, VšĮ „Gilės sodas“, Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui ir visiems, prisidėjusiems prie renginio organizavimo bei prasmingo pokalbio kūrimo.
Būkime budrūs, būkime atviri, išgirskime vieni kitus ir drąsiai įsitraukime į savo krašto gyvenimą – pokytis prasideda nuo kiekvieno iš mūsų!
Prienų rajono savivaldybės informacija