Moliūgiadienis Birštone 2026: šviesos instaliacija, ugnies šou, džiazas ir gastronominiai atradimai

Spalio 29–31 dienomis, Moliūgiadienio proga, Birštono kurortą užlies moliūgų šviesa, jauki rudens nuotaika ir džiazo muzika. Birštono gyventojai ir svečiai kviečiami pasigrožėti šviesos instaliacija, ugnies šou, mėgautis gastronominiais atradimais ir jaukiomis, Moliūgiadienio proga papuoštomis, Birštono kurorto erdvėmis.
„Jau tradicija, kad Birštono kurortas, Moliūgiadienio proga, kviečia pasinerti į tikrą rudens magiją. Rinkitės Birštoną kaip kryptį paminėti Moliūgiadienį, čia, lankydamiesi jaukiose kurorto erdvėse, patirsite šilumą, jaukumą, atrasite gastronominius skonius su šeima, draugais, kolegomis“, – sako Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė.
Spalio 29, 30, 31 dienomis, nuo 18.00 iki 22.00 val., Vytauto parke kurorto gyventojai ir svečiai kviečiami pasigrožėti šviesos instaliacija „Galaktika“.
Birštonas – džiazo tradicijas puoselėjantis kurortas, tad ir Moliūgiadienio bei rudens palydėtuvių proga, spalio 29 d., 19.00 val., vyks tarptautinis projektas Kęstučio Vaiginio kvartetas (Lietuva-Izraelis-Italija-Lenkija), Birštono kurhauze. Spalio 30 d., 19.00 val., kurorto gyventojų ir svečių lauks ugnies ir pirotechnikos šou „Interno“, kurorto Amfiteatre. Taip pat bus galima pasigrožėti Birštono gyventojų ir svečių dekoruotais moliūgais, iš kurių bus sukurta instaliacija. Spalio 31 d., 19.00 val., kurorto gyventojai ir svečiai kviečiami į muzikinį spektaklį „Taip gimė žvaigždė“, Birštono kultūros centre.
„Birštono kurortas neatsiejamas nuo kokybiškų kultūros, sporto, turizmo renginių visus metus. Kasmet Moliūgiadienio šventė į kurortą sukviečia skirtingų kartų atstovus, šeimas, draugus, įmonių kolektyvus. Džiaugiuosi, kad šiemet šventės programoje skambės džiazas – Birštono vizitinė kortelė“, – teigia Birštono kultūros centro direktorius Zigmas Vileikis.
Birštono kurorto restoranuose ir kavinėse lankytojai galės užsisakyti ir paskanauti sezoninių gastronominių patiekalų ir atradimų. Kurorto svečiai kviečiami aplankyti šventiškai, jaukiai papuoštas kurorto erdves, užfiksuoti jas nuotraukose, dalintis įsimintinomis akimirkomis savo socialiniuose tinkluose.