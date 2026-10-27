Vienija bendri tikslai

27 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Praėjusį antradienį „Vytautas mineral SPA“ vyko tradiciniai Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės pusryčiai su verslo atstovais.
Susitikimo metu buvo aptarti praėjusios vasaros sezono rezultatai, turizmo tendencijos, kurorto aktualijos ir įgyvendinami bei planuojami vykdyti projektai.
Pusryčiuose dalyvavę „Artea“ bako atstovai pristatė verslui aktualią informaciją apie banko paslaugų prieinamumą Birštone ir naujas galimybes verslui.
Užimtumo tarnybos Kauno regiono spacialistai pasidalino įžvalgomis apie darbuotojų trūkumo sprendimo būdus bei galimybes dalyvauti tarnybos vykdomose programose, pritraukiant darbuotojus, skiriant ypatingą dėmesį jauniems žmonėms. Jie į darbo rinką ateina su savu požiūriu.
Į diskusiją įsijungę Birštono verslo bendruomenės atstovai taip pat pasidalino savo patirtimis, pastebėjimais bei pasiūlymais, ko reikėtų, kad Birštonas taptų dar patrauklesnis ir gyventojams, ir kurorto svečiams. Maitinimo, poilsio ir apgyvendinimo paslaugas teikiančių verslininkų nuomone, mažėjant lietuvių turistų skaičiui, vis perspektyvesnis tampa įvairių masinių renginių, kūrybinių, sportinių stovyklų organizavimas. Tai patvirtina ir šių metų patirtys. Pusmaratonis ir kitos sportinės varžybos, festivaliai į Birštoną pritraukė gausų būrį svečių. Jie papildė restoranų, kavinių bei kitų maitinimo bei apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų bei privataus sektoriaus klientų gretas.
Savo įžanginiame žodyje merė padėkojo kurorto verslininkams už surenkamą kurorto rinkliavą. Praėjusiais metais surinkta 893000 Eur, šiemet planuojama surinkti 840000 Eur. Iki spalio pradžios jau surinkta 680000 Eur. Tai parodo, kad komercinių klientų skaičius auga.
Surinktos rinkliavos lėšos yra skiriamos Birštono pristatymui Lietuvoje ir užsienio šalyse vykstančiose parodose, turizmo agentūrų atstovų ir žurnalistų vizitams kurorte, renginių organizavimui, bendro naudojimo paslaugų objektų priežiūrai, infrastruktūrų gerinimui. Tad rinkliavos mokesčio grįžtamąjį ryšį jaučia ir verslo bendruomenė. Taip kartu siekiama bendrų rezultatų.
Ramutė Šimukauskaitė

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