Prienų rajono NVO taryba – bendradarbiavimui, bendruomenių stiprinimui ir naujoms iniciatyvoms

22 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birželio mėnesį sudaryta nauja Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba tęsia savivaldybėje plėtojamą NVO tarybų veiklą ir sudaro prielaidas tolesniam nevyriausybinio sektoriaus stiprinimui. Taryba siekia skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir plėtrą, stiprinti jų įsitraukimą į savivaldos procesus bei bendradarbiavimą su savivaldybės institucijomis ir įstaigomis. Prienų rajono savivaldybės NVO taryba taip pat atlieka ir Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas.
Prienų rajono savivaldybės taryba 2026 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T3-174 patvirtino šios sudėties Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą: Gintarę Astrauskaitę-Marčiukaitienę, asociacijos Laukinės pievos bendruomenės narę, Ingą Barkauskienę, Prienų globos namų direktorę, Dalią Bredelienę, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkę, Sandrą Ivanauskienę, VšĮ „Išmanūs finansai“ direktorę, Samantą Kazlauskaitę, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kultūrinių veiklų vadybininkę, Raimondą Kubilienę, Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus viešojo administravimo specialistę, Ireną Urbanavičienę, Jiezno bendruomenės centro pirmininkę, Irmą Židonienę, Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės narę.
Tarybos pirmininke išrinkta Jiezno bendruomenės centro pirmininkė Irena Urbanavičienė.
NVO taryba yra svarbi savivaldos ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimo grandis. Ji užtikrina nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant NVO plėtros politiką, teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimo, bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo, viešųjų paslaugų perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, vietos verslumo skatinimo bei kitų savivaldybės gyventojams svarbių klausimų.
Naujai sudarytos tarybos veiklos pradžią paženklino ir dalyvavimas nacionaliniame NVO tarybų susitikime. Spalio 1 d. Kupiškyje susitiko 29 Lietuvos savivaldybių nevyriausybinių organizacijų tarybų atstovai. Renginyje dalyvavo ir Prienų rajono savivaldybės NVO tarybos pirmininkė Irena Urbanavičienė bei tarybos narė Gintarė Astrauskaitė-Marčiukaitienė.
Kupiškyje vykusiame susitikime daugiausia dėmesio skirta bendruomenių stiprinimui, NVO tarybų veiklai, savivaldybių patirčių mainams ir bendradarbiavimo galimybėms. Dalyviai aptarė aktualius NVO sektoriaus klausimus, susipažino su Kauno rajono savivaldybėje įgyvendinamu Piliečių asamblėjos konceptu, diskutavo apie finansavimo, projektų ir pilietinio įsitraukimo galimybes.
Susitikimas buvo ne tik dalykinis, bet ir bendruomeniškas. Jo dalyviai turėjo galimybę neformalioje aplinkoje susipažinti, pabendrauti, pasidalyti patirtimis ir geriau pažinti Kupiškio kraštą. Kultūrinės programos metu aplankytas Palėvenės dominikonų vienuolyno svirnas, Adomynė – Kupiškio rajono savivaldybės kaimas, Adomynės dvaras ir bažnyčia, kurią fundavo dvaro valdytojai. Dalyviai susipažino ir su vietos istorijomis, tarp jų – žaismingu pasakojimu apie Adomėlį, paskutinįjį dvarininką, kurio vardas siejamas su Adomynės pavadinimu ir yra įamžintas ant mokyklos pastato.
Bendrystę pratęsė pietūs Adomynėje, kur svečiai ragavo Adomo kepsnio ir pagrabinės bandelės su arbata. Taip pat aplankytos Kupiškio marių prieigos ir pontoninis tiltas į Uošvės Liežuvio salą, kurios kraštovaizdis pradėtas formuoti 1984 m., užtvenkus Lėvens upę.
Artėjant 2027-iesiems – Bendruomenių metams – tokie susitikimai tampa ypač svarbūs. Jie suteikia galimybę užmegzti naujus ryšius, dalytis gerąja patirtimi ir kartu ieškoti būdų, kaip stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių vaidmenį kuriant savo krašto ateitį.
Naujai sudaryta Prienų rajono savivaldybės NVO taryba sieks, kad rajono nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų balsas būtų girdimas, o jų iniciatyvos, patirtis ir idėjos prisidėtų prie stipresnės, aktyvesnės ir labiau įsitraukusios Prienų krašto bendruomenės kūrimo.
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Prienų rajono nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, turinčios klausimų dėl NVO veiklos, bendradarbiavimo su savivaldybe, bendruomeninių iniciatyvų ar kitų joms aktualių klausimų, kviečiamos kreiptis į Prienų rajono savivaldybės NVO tarybos pirmininkę Ireną Urbanavičienę, tel. +370 672 35046, el. p. irenuteu@gmail.com, arba į Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus specialistę Raimondą Kubilienę, tel. +370 319 61 135, el. p. raimonda.kubiliene@prienai.lt.
Informaciją parengė Dalia Bredelienė, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė, NVO tarybos narė

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