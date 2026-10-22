Prienų rajono NVO taryba – bendradarbiavimui, bendruomenių stiprinimui ir naujoms iniciatyvoms

Birželio mėnesį sudaryta nauja Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba tęsia savivaldybėje plėtojamą NVO tarybų veiklą ir sudaro prielaidas tolesniam nevyriausybinio sektoriaus stiprinimui. Taryba siekia skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir plėtrą, stiprinti jų įsitraukimą į savivaldos procesus bei bendradarbiavimą su savivaldybės institucijomis ir įstaigomis. Prienų rajono savivaldybės NVO taryba taip pat atlieka ir Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas.
Prienų rajono savivaldybės taryba 2026 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T3-174 patvirtino šios sudėties Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą: Gintarę Astrauskaitę-Marčiukaitienę, asociacijos Laukinės pievos bendruomenės narę, Ingą Barkauskienę, Prienų globos namų direktorę, Dalią Bredelienę, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkę, Sandrą Ivanauskienę, VšĮ „Išmanūs finansai“ direktorę, Samantą Kazlauskaitę, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kultūrinių veiklų vadybininkę, Raimondą Kubilienę, Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus viešojo administravimo specialistę, Ireną Urbanavičienę, Jiezno bendruomenės centro pirmininkę, Irmą Židonienę, Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės narę.
Tarybos pirmininke išrinkta Jiezno bendruomenės centro pirmininkė Irena Urbanavičienė.
NVO taryba yra svarbi savivaldos ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimo grandis. Ji užtikrina nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant NVO plėtros politiką, teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimo, bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo, viešųjų paslaugų perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, vietos verslumo skatinimo bei kitų savivaldybės gyventojams svarbių klausimų.
Naujai sudarytos tarybos veiklos pradžią paženklino ir dalyvavimas nacionaliniame NVO tarybų susitikime. Spalio 1 d. Kupiškyje susitiko 29 Lietuvos savivaldybių nevyriausybinių organizacijų tarybų atstovai. Renginyje dalyvavo ir Prienų rajono savivaldybės NVO tarybos pirmininkė Irena Urbanavičienė bei tarybos narė Gintarė Astrauskaitė-Marčiukaitienė.
Kupiškyje vykusiame susitikime daugiausia dėmesio skirta bendruomenių stiprinimui, NVO tarybų veiklai, savivaldybių patirčių mainams ir bendradarbiavimo galimybėms. Dalyviai aptarė aktualius NVO sektoriaus klausimus, susipažino su Kauno rajono savivaldybėje įgyvendinamu Piliečių asamblėjos konceptu, diskutavo apie finansavimo, projektų ir pilietinio įsitraukimo galimybes.
Susitikimas buvo ne tik dalykinis, bet ir bendruomeniškas. Jo dalyviai turėjo galimybę neformalioje aplinkoje susipažinti, pabendrauti, pasidalyti patirtimis ir geriau pažinti Kupiškio kraštą. Kultūrinės programos metu aplankytas Palėvenės dominikonų vienuolyno svirnas, Adomynė – Kupiškio rajono savivaldybės kaimas, Adomynės dvaras ir bažnyčia, kurią fundavo dvaro valdytojai. Dalyviai susipažino ir su vietos istorijomis, tarp jų – žaismingu pasakojimu apie Adomėlį, paskutinįjį dvarininką, kurio vardas siejamas su Adomynės pavadinimu ir yra įamžintas ant mokyklos pastato.
Bendrystę pratęsė pietūs Adomynėje, kur svečiai ragavo Adomo kepsnio ir pagrabinės bandelės su arbata. Taip pat aplankytos Kupiškio marių prieigos ir pontoninis tiltas į Uošvės Liežuvio salą, kurios kraštovaizdis pradėtas formuoti 1984 m., užtvenkus Lėvens upę.
Artėjant 2027-iesiems – Bendruomenių metams – tokie susitikimai tampa ypač svarbūs. Jie suteikia galimybę užmegzti naujus ryšius, dalytis gerąja patirtimi ir kartu ieškoti būdų, kaip stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių vaidmenį kuriant savo krašto ateitį.
Naujai sudaryta Prienų rajono savivaldybės NVO taryba sieks, kad rajono nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų balsas būtų girdimas, o jų iniciatyvos, patirtis ir idėjos prisidėtų prie stipresnės, aktyvesnės ir labiau įsitraukusios Prienų krašto bendruomenės kūrimo.
_____________________
Prienų rajono nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, turinčios klausimų dėl NVO veiklos, bendradarbiavimo su savivaldybe, bendruomeninių iniciatyvų ar kitų joms aktualių klausimų, kviečiamos kreiptis į Prienų rajono savivaldybės NVO tarybos pirmininkę Ireną Urbanavičienę, tel. +370 672 35046, el. p. irenuteu@gmail.com, arba į Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus specialistę Raimondą Kubilienę, tel. +370 319 61 135, el. p. raimonda.kubiliene@prienai.lt.
Informaciją parengė Dalia Bredelienė, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė, NVO tarybos narė
-
Mini (2,6 t – svorio) ekskavatoriaus nuoma, žemės kasimo darbai. Tel. 0 685 61 104.
Parduoda Koli veislės 4 mėnesių šuniukus (Lesė). Tel. 0 653 93 193.
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-