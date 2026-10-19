Vakaras su Audriumi Kemežiu

19 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prieš aštuonerius metus Amžinybėn iškeliavusiam žymiam Lietuvos kino operatoriui, birštoniškiui Audriui Kemežiui spalio 5 dieną būtų sukakę 53-eji. Minint šią sukaktį Birštono kultūros centre vyko vieno iš paskutiniųjų Audriaus kartu su režisieriumi Audriumi Stoniu sukurto dokumentinio filmo „Moteris ir ledynas“ peržiūra.
Prieš prasidedant filmui, Eladijus Kirijanovas kalbino režisierių Audrių Stonį, kuris papasakojo apie pažintį su birštoniškiu, jo atsidavimą operatoriaus profesijai, kūrybiškumą, įgyvendinant įdomiausius vizualinius uždavinius. Audrius buvo vienas iš geidžiamiausių operatorių, jo darbą vertino ir kino kūrėjai, ir kritikai. Būdamas įdėmus, ypač etiškas, operatorius, jis niekada nėra savo kūryboje įžeidęs žmogaus. Stebino A. Kemežio kantrybė laukiant atsivėrimo, o ne šokiruojančio kadro. Šis jo bruožas atsiskleidžia visuose filmuose, taip pat filme „Moteris ir ledynas“.
Tai – filmas apie daugiau kaip tris dešimtmečius Tian Šanio kalnuose gyvenančią Lietuvos mokslininkę Aušrelę Revutaitę, tyrinėjančią Tuyuksu ledyną. Vienam iš ledynų suteiktas ir jos vardas. A. Stonys sakė, kad tik Audriaus dėka pavyko užkariauti Aušrelės pasitikėjimą, nes mokslininkė gyveno viena, nemėgo pašalaičių, vieninteliai jos draugai buvo šuo ir katinas. Audrius dirbo tarsi nematomas – kopiančią snieguotais kalnų takais, meteorologijos stotyje keičiančią prietaisus, skaitančią knygą, žvelgiančią į tolumas ir tik keletą žodžių filme ištariusią Aušrelę įamžino, kaip trapią, bet didingą, stiprią, vieną, bet ne vienišą asmenybę. Birštoniečio kino kamera užfiksuotas ledynų grožis ir didybė iki šiol mįslė kino specialistams, nes jis nenaudojo nei dronų, nei specialių keltuvų, dirbo tik kamerą pritvirtindamas prie paprastų savadarbių konstrukcijų.
Audrius per trumpą savo gyvenimą nufilmavo per 50 vaidybinių ir dokumentinių filmų, dirbo su geriausiais to meto režisieriais, ne kartą buvo apdovanotas „Sidabrinės gervės“ statulėle, taip pat Lietuvos kinematografininkų premija, Lietuvos nacionaline premija. Kino režisierė Giedrė Beinoriūtė išleido knygą „Kino operatorius Audrius Kemežys: akimirksnis spalvoms suderinti“ (2022 m.).
Filmo peržiūroje dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, A. Kemežio artimieji, bendruomenės nariai. Birštono savivaldybė planuoja operatoriaus atminimą įamžinti skulptūra Nemuno krantinėje.
Onutė Valkauskienė

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