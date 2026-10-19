Trečiojo amžiaus universitetas – žinių ir bendrystės namai

Naujuosius mokslo metus Prienų rajono Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) pradeda su iki 428 vyresnio amžiaus žmonių išaugusia bendruomene (pasipildžiusia 27 naujais nariais), išplėtęs savo veiklas, numatęs daug intriguojančių pažinčių su įdomiais lektoriais, suplanavęs nemažai kultūrinių išvykų, edukacijų, kūrybinių dirbtuvių. Į tokią daug žadančių mokslo metų pradžios šventę Kultūros ir laisvalaikio centre susirinko gausus būrys pakiliai nusiteikusių, smalsių, naujoms žinioms ir atradimams, pažintims ir bendrystei atvirų žmonių. Juos sveikino Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, o puikią nuotaiką dovanojo teatro ir kino aktorė, rašytoja, pasakotoja Nijolė Narmontaitė.
„Reikia išmokti gyventi kartu“
„Mūsų TAU bendruomenei ruduo – tai ne tik naujų mokslo metų pradžia, bet ir džiaugsmas vėl susitikti, atrasti ir mokytis drauge. Kiekvienas iš jūsų esate gyvas įrodymas, kad noras tobulėti, pažinti ir dalintis neturi amžiaus ribų. Tegul šie metai atneša ne tik vertingų žinių, bet ir šiltų atradimų, stiprinančių draugysčių bei nepamirštamų akimirkų kartu. Sveiki sugrįžę į žinių ir bendrystės namus“, – šventinio renginio dalyvius pasveikino TAU globojančios Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danguolė Damijonaitytė.
„Reikia išmokti pabūt su savim, / reikia išmokti pabūt su kitu… / Reikia išmokti gyventi kartu“, – šie Justino Marcinkevičiaus žodžiai, pasak D. Damijonaitytės, geriausiai nusako šio universiteto dvasią, nes čia renkamasi labiau ne mokytis, o pabūti kartu, dalytis patirtimi bei kurti bendrystę.
Šios bendrystės TAU lankytojams linkėjo ir Seimo pirmininko pavaduotojos Jūratės Zailskienės sveikinimus perdavęs jos patarėjas, Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Mindaugas Rukas, vicemerai Deividas Dargužis, Laimutė Jančiukienė. „Jūs esate tas mūsų tautos žiedas, tos šaknys, tas pamatas. Jums teko išgyventi nelengvus laikotarpius… Bet jūs sugebėjot užauginti tą kartą, kuri dabar valdo Lietuvą, kuri priima sprendimus. Aš manau, kad jūs viską padarėte teisingai, jog dabar Lietuva yra taiki, saugi, rami valstybė. Viskas prasidėjo nuo jūsų, turime už tai jums padėkoti“, – linkėdama stiprios sveikatos ir gražių metų į susirinkusiuosius kreipėsi L. Jančiukienė.
Universitetą, kuriame būtų gera ir įdomu, kurkime drauge
Į mokslo metų pradžios šventę susirinkę smalsiausieji TAU lankytojai jau buvo susipažinę su iš anksto paskelbtu trijų artimiausių mėnesių studijų tvarkaraščiu ir netgi užsiregistravę į keletą būsimų renginių bei kultūrinių išvykų. Iki metų pabaigos numatyti 34 įvairūs renginiai bei užsiėmimai, ir šis sąrašas, pasak Švietimo pagalbos tarnybos direktorės, dar nėra baigtinis.
Prie tokio intensyvaus tvarkaraščio nemažai prisidėjo ir pati TAU bendruomenė. Praėjusių mokslo metų pabaigoje jos nariai buvo pakviesti atsakyti į keletą klausimų, pasidalyti savo lūkesčiais. Į šį kvietimą atsiliepė 105 universiteto lankytojai. Jų įžvalgos padėjo išsigryninti, kokios veiklos jiems aktualios, ką reikėtų tobulinti. „Tie, kas neradote savo pasiūlymo renginių plane, nenusiminkite – labai tikėtina, kad rasite ateityje, – patikino D. Damijonaitytė, savo pasiūlymais skatindama dalintis nuolat. – Esame atviri naujoms idėjoms ir kviečiame drauge kurti tokį universitetą, kuriame kiekvienam būtų gera ir įdomu.“
Ištikimi tradicijoms, atviri naujovėms
TAU studentai į paskaitas kviečiami du kartus per mėnesį, trečiadieniais. Tradicinis paskaitų tvarkaraštis nesikeis, tačiau gausiems užsiėmimams bei renginiams (linijinių šokių repeticijoms, kūrybinėms dirbtuvėms, edukacijoms ir kt.), kaip ir kasmet, prireiks ir kitų savaitės dienų. Ši aktyvaus užimtumo tradicija taip pat išliks. Kaip ir visų pamėgtos kelionės (vien tik spalį dvi grupės vyks į edukacinę kelionę „Radviliškio krašto kontrastai“), išvykos į Kauno muzikinį, Operos ir baleto, Alytaus teatrus.
Tradicinius renginius papildys nauji. „Atsiliepdami į rankdarbių ir amatų mėgėjų norus, kartu su VšĮ „Meninė drožyba“ pakviesime į dviejų dienų koplytstulpių gamybos užsiėmimus, – laukiančias naujoves pristatė D. Damijonaitytė. – Bendradarbiaujant su Prienų krašto muziejumi turėsite galimybę nerti servetėles ir iš jų gaminti žibintus, taip pat mokysitės pinti kalėdinį vainiką. Kitą pusmetį, tikėtina, kad bus galimybė išmokti velti margučius bei kitus dirbinius.“
Savo veiklą TAU plės ir seniūnijose. Kiekvieną pirmą mėnesio antradienį universiteto komanda vis kitoje seniūnijoje lankysis su paskaitomis. Pirmoji tokia pažintis – dr. Žydrūno Preikšos, gamtininko, ekologo, mokslininko paskaita „Ten, kur neskrenda lėktuvai: kelionė į mažiausiai lankomas pasaulio salas“ – lapkričio 3-iąją vyks Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre. O gruodį bus organizuotas poezijos terapijos renginys su meditacija Pakuonio bibliotekoje. Seniūnijose senjorų laukia ne tik paskaitos, susitikimai. Jiems bus pristatomos TAU veiklos, jie bus kviečiami prisijungti prie šios bendruomenės.
Mokslo metų pradžios šventės dalyviams D. Damijonaitytė užsiminė ir apie artėjantį TAU veiklos 10-metį. Pasak jos, būtų smagu, jeigu kitą rudenį jį pasitiktume turėdami kažką bendro, visus vienijančio, kas galėtų tapti TAU bendruomenės simboliu. „Galbūt tai galėtų būti mūsų TAU himnas?“ – klausė ji. Gausiais aplodismentais tokiam pasiūlymui pritarusiems renginio dalyviams belieka pasitelkti kūrybinę ugnelę.
Baigiamuoju šios popietės akcentu tapo kiekvieną susitikimą tikra švente paversti gebančios Nijolės Narmontaitės padovanotas šypsenų, juoko ir geros nuotaikos pliūpsnis bei palinkėjimas: „Kad vėjas pūstų ten, kur jūsų svajonės, kad burės neštų svajonių linkui!“
Aldona Milieškienė
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