Subūrė pelnytoms džiaugsmo ir bendrystės akimirkoms…

Birštono vaikų lopšeliui – darželiui „Vyturėlis“, nebe pirmus metus į kasdienį vaikų ugdymą integruojančiam tvarumo, ekologijos, sveikatingumo ir išteklių tausojimo principus, suteiktas Antrosios pakopos mokyklos (II Tvarumo bruknė) statusas.
Tai išties maloni žinia Birštono vaikų lopšelis-darželio „Vyturėlis“ kolektyvui, aktyviai įsitraukusiam į nacionalinį darbotvarkės „Tvari mokykla 2030“ projektą, kuriame dalyvauja beveik 800 Lietuvos mokyklų.
– Šis apdovanojimas – didelis visos darželio bendruomenės – mokytojų, tėvų, mokytojų padėjėjų, darbuotojų – nuoseklaus darbo, iniciatyvų ir bendrų pastangų įvertinimas. Dėkoju visiems kartu ir kiekvienam atskirai už idėjas, iniciatyvas, pagalbą ir nuveiktus darbus. II „Tvarumo bruknė“ – tai mūsų ugdyminės veiklos, edukacinės aplinkos, mūsų kasdienybė, tvarumas, ekologija, sveikatingumas, tausojimas ir kartu atsakomybė – ieškoti veiklų įvairovės ir kartu kurti tvaresnę ateitį, – džiaugėsi „Vyturėlio“ lopšelio – darželio direktorius Almantas Jakimavičius.
Netrukus prie darželio pastato atsiras šio įvertinimo ženklas – Tvarumo bruknės lentelė.
O suskaičiavus visus atliktus gerus darbus ir darbelius, pelnius vertinimo komisijos palankumą, galima ir atsipūsti, pasidžiaugti ne tik šiuo nacionaliniu apdovanojimu, bet ir į kiemą atėjusiu auksaspalviu Rudenėliu, kurio garbei kasmet darželyje rengiama šventė.
Spalio 8-oji buvo saulėta ir šilta, todėl Rudenėlis su savo svita vaikus, jų tėvelius ir svečius kvietė kuo ilgiau pasibūti lauke – šokti, dainuoti, mankštintis, piešti, rungtyniauti, atlikti įvairias užduotis… Į šventę su paskatinimo dovanomis atvyko ir Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė, kurios ne tik apžiūrėjo įstaigos teritoriją, pritaikytą įvairioms sveikatingumo, judumo, gamtosauginėms ir kūrybinėms veikloms, bet ir „užsikrėtė“ linksma dalyvių nuotaika, beieškant paslėpto Rudenėlio lobio.
Lauko erdvėse, vadovaujant mokytojoms, vyko daugybė užsiėmimų. Dalyviai mankštinosi kartu su treneriu Povilu Juozaičiu, šoko pagal skambią muziką su mokytoju Simu Seikausku. Šventės metu pristatyti ir naujausi, tėveliams padedant, ką tik įrengti veiklos kampeliai: „stiklinis“ kupolas bei moderni miniatiūrinė lauko „virtuvėlė“, kurioje virėjos praalkusius šventės dalyvius vaišino tikrų tikriausia grikių su pagardais koše, sultimis, obuoliais.
Direktorius Almantas Jakimavičius padėkojo tėveliams Ievai ir Gyčiui Veršauskams už pagamintą „Virtuvėlę“, o Aurimui Tamošiūnui ir Andriui Edgarui Vaičiukynui – už kupolo surinkimą.
Nuveikti prasmingi darbai subūrė „Vyturėlio“ bendruomenę pelnytoms džiaugsmo ir bendrystės akimirkoms.
Dalė Lazauskienė
- 2026 m. spalio mėn. 10 d. 13 val. kviečiame visus į ąžuoliukų šventę „Šlama ąžuolų giraitė“, kuri vyks Piliakalnio bendruomenės centre (Šilavoto sen.). Ąžuoliukai laukia savo šeimininkų ir visų, kuriems miela buvusi Piliakalnio mokykla.
Organizatoriai
Parduoda Koli veislės 4 mėnesių šuniukus (Lesė). Tel. 0 653 93 193.
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-