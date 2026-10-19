Subūrė pelnytoms džiaugsmo ir bendrystės akimirkoms…

19 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštono vaikų lopšeliui – darželiui „Vyturėlis“, nebe pirmus metus į kasdienį vaikų ugdymą integruojančiam tvarumo, ekologijos, sveikatingumo ir išteklių tausojimo principus, suteiktas Antrosios pakopos mokyklos (II Tvarumo bruknė) statusas.
Tai išties maloni žinia Birštono vaikų lopšelis-darželio „Vyturėlis“ kolektyvui, aktyviai įsitraukusiam į nacionalinį darbotvarkės „Tvari mokykla 2030“ projektą, kuriame dalyvauja beveik 800 Lietuvos mokyklų.
– Šis apdovanojimas – didelis visos darželio bendruomenės – mokytojų, tėvų, mokytojų padėjėjų, darbuotojų – nuoseklaus darbo, iniciatyvų ir bendrų pastangų įvertinimas. Dėkoju visiems kartu ir kiekvienam atskirai už idėjas, iniciatyvas, pagalbą ir nuveiktus darbus. II „Tvarumo bruknė“ – tai mūsų ugdyminės veiklos, edukacinės aplinkos, mūsų kasdienybė, tvarumas, ekologija, sveikatingumas, tausojimas ir kartu atsakomybė – ieškoti veiklų įvairovės ir kartu kurti tvaresnę ateitį, – džiaugėsi „Vyturėlio“ lopšelio – darželio direktorius Almantas Jakimavičius.
Netrukus prie darželio pastato atsiras šio įvertinimo ženklas – Tvarumo bruknės lentelė.
O suskaičiavus visus atliktus gerus darbus ir darbelius, pelnius vertinimo komisijos palankumą, galima ir atsipūsti, pasidžiaugti ne tik šiuo nacionaliniu apdovanojimu, bet ir į kiemą atėjusiu auksaspalviu Rudenėliu, kurio garbei kasmet darželyje rengiama šventė.
Spalio 8-oji buvo saulėta ir šilta, todėl Rudenėlis su savo svita vaikus, jų tėvelius ir svečius kvietė kuo ilgiau pasibūti lauke – šokti, dainuoti, mankštintis, piešti, rungtyniauti, atlikti įvairias užduotis… Į šventę su paskatinimo dovanomis atvyko ir Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė, kurios ne tik apžiūrėjo įstaigos teritoriją, pritaikytą įvairioms sveikatingumo, judumo, gamtosauginėms ir kūrybinėms veikloms, bet ir „užsikrėtė“ linksma dalyvių nuotaika, beieškant paslėpto Rudenėlio lobio.
Lauko erdvėse, vadovaujant mokytojoms, vyko daugybė užsiėmimų. Dalyviai mankštinosi kartu su treneriu Povilu Juozaičiu, šoko pagal skambią muziką su mokytoju Simu Seikausku. Šventės metu pristatyti ir naujausi, tėveliams padedant, ką tik įrengti veiklos kampeliai: „stiklinis“ kupolas bei moderni miniatiūrinė lauko „virtuvėlė“, kurioje virėjos praalkusius šventės dalyvius vaišino tikrų tikriausia grikių su pagardais koše, sultimis, obuoliais.
Direktorius Almantas Jakimavičius padėkojo tėveliams Ievai ir Gyčiui Veršauskams už pagamintą „Virtuvėlę“, o Aurimui Tamošiūnui ir Andriui Edgarui Vaičiukynui – už kupolo surinkimą.
Nuveikti prasmingi darbai subūrė „Vyturėlio“ bendruomenę pelnytoms džiaugsmo ir bendrystės akimirkoms.
Dalė Lazauskienė

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