Smagu keliauti su sveikuoliais

19 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštono sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“ nariai šį gražų rudenį buvo išvykę į Molėtų kraštą. Po kelionės autobusu kojas pramankštinome su gide keliaudami po Molėtus. Miestiečiai nuostabiai sutvarkę miesto centrą prie savivaldybės, žydų kvartalą, parkus. Miesto herbe – kirai ir auksinis raktas.
Po gardžių pietų restorane „Amora“ (dėkojame Nijolei P.), įsikūrusiame ant Dūrių ežero pakrantės, vykome į Observatoriją, kur mus pasitiko Povilas Narbutas, jis supažindino su didžiausiu Šiaurės Europoje optiniu teleskopu, kurio veidrodžio skersmuo siekia 1,65 m. Sužinojome Lietuvos ir pasaulio naujienas, susipažinome su teleskopais, pamatėme nuostabaus grožio planetų, ūkų, galaktikų vaizdus…
Gidė Renata mus vedžiojo po Etnokosmologijos muziejų, pakilome į patį viršų, į „skraidančiąją lėkštę“. Rudenėjantis kelių ežerų vaizdas atėmė žadą. Čia pirmąkart sužinojau, kad lietuviškų šaknų turintis astronautas K. Bobko tris kartus buvojo kosmose. Jo proseneliai – iš Gineitų kaimo Kėdainių rajone. Du kartus – 2011 m. ir 2015 m. – jis lankėsi Lietuvoje.
Apsilankę pagoniškoje šviesulių stebykloje bei pasigrožėję dubenėtais akmenimis vykome namo. Dėkojame Nijolei V. už gerai organizuotą išvyką, Tomui – už saugų suvežiojimą. Smagu keliauti su sveikuoliais…
Nijolė Juozaitienė

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