Ukrainoje – Lietuvos savivaldybių vadovų vizitas

Nuo požeminės mokyklos metro iki atstatomų sugriautų daugiabučių, nuo pasienio įtvirtinimo iki kaimo mokyklos rūsio, kuriame okupacijos metu buvo laikomi civiliai gyventojai, – tai tik dalis karo Ukrainoje realybės, su kuria šią savaitę susipažino Lietuvos savivaldybių vadovai Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) ir Lietuvos ambasados Ukrainoje organizuoto vizito metu.
Lietuvos merų, vicemerų ir administracijos direktorių delegacija spalio 6-10 dienomis lankėsi Poltavoje, Charkive, Kyjive ir Černihivo srityje, kur susitiko su Ukrainos ministerijų, savivaldos, pilietinės visuomenės ir kariuomenės atstovais, susipažino su karo padariniais pafrontės regionuose. Birštono savivaldybei vizite atstovavo vicemeras Edvardas Citvaras.
Charkive delegacija susitiko su miesto meru ir Ukrainos pafrontės miestų ir bendruomenių tinklo vadovu Ihoriu Terechovu, apžiūrėjo nuo išpuolių nukentėjusius gyvenamuosius namus, įvertino jau vykstančių atstatymo darbų mastą, aplankė metro stotyje veikiančią požeminę mokyklą, susitiko su vienos Ukrainos brigados kariais. Charkivo miesto tarnybų atstovai pasidalino patirtimi, kaip tiekiamas šildymas gyventojams, kaip reaguoja į ekstremaliąsias situacijas, atkuria kelius bei kitą infrastruktūrą.
Antrąją vizito dieną didelis dėmesys skirtas savivaldos vaidmeniui užtikrinant gyventojų saugumą bei viešųjų paslaugų teikimą. Apie tai delegacijos nariai diskutavo susitikime su Kijevo meru Vitalijumi Kličko, Sveikatos apsaugos ministerijos, valstybinės ekstremaliųjų situacijų tarnybos atstovais. Susitikime su Ukrainos pafrontės sričių ir miestų vadovais aptarti skirtingų regionų poreikiai ir patirtys.
Černihivo srityje Lietuvos savivaldybių vadovai aplankė mokyklą, kurios rūsyje okupacijos metu buvo laikomi civiliai gyventojai, bei ligonines, kuriose susipažino su sveikatos priežiūros sistemos veikla karo sąlygomis. Vizito pabaigoje prie sienos su Baltarusija delegacija apžiūrėjo pasienio įtvirtinimus.
Birštono savivaldybės informacija parengta pagal Lietuvos savivaldybių asociacijos pranešimą
Nuotraukos – Birštono savivaldybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos.
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