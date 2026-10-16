Tarybos posedis

Spalio 8 d. vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje priimta 11 sprendimų.
Pritarta projektui „Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo didinimas Birštono savivaldybėje“, kurį įgyvendins UAB „Birštono vandentiekis“. Savivaldybės teritorijoje esančiuose objektuose bus diegiamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros ir valdymo centrų apsaugos priemonės, vaizdo stebėjimo bei signalizacijos sistemos. Bendrovė savo lėšomis padengs bent 5 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir visas netinkamas finansuoti išlaidas.
Patvirtinti atnaujinti Birštono savivaldybės administracijos nuostatai, suderinti su galiojančiais teisės aktais. Juose patikslintos Tarybos ir mero kompetencijos, Administracijos funkcijos ir direktoriaus įgaliojimai, taip pat nuostatos dėl pareigybių, finansavimo, finansinės apskaitos.
Taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus nagrinėjami prašymai atlyginti fizinių ar juridinių asmenų turtui padarytą žalą, kilusią dėl netinkamos Savivaldybei priklausančių statinių, kelių ar želdinių priežiūros. Prašymus vertins mero sudaryta komisija, nustatysianti įvykio aplinkybes, žalos pagrįstumą ir Savivaldybės atsakomybę. Kai žalos suma neviršys 3 tūkst. eurų, dėl atlyginimo spręs meras, o didesnės sumos klausimą svarstys Taryba. Nauja tvarka leis pagrįstus prašymus išspręsti neteismine tvarka.
Pakeistas viešosioms elektromobilių įkrovimo stotelėms įrengti ir eksploatuoti numatyto savivaldybės turto sąrašas. Pušyno gatvės automobilių stovėjimo aikštelėje stotelėms nustatytas minimalus 150 kW galios reikalavimas, kad Birštone būtų bent viena greitojo įkrovimo vieta. Kitose numatytose vietose stotelių galia iš anksto nebus nustatoma – operatoriai ją galės pasirinkti pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduotas prijungimo sąlygas. Susijusiomis pataisomis taip pat nustatytas 15 metų nuomos terminas.
Pakeisti savivaldybės ir socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti taikomi koeficientai. Nuo 2026 m. gruodžio 1 d. būstų nuompinigių dydžiai sumažės vidutiniškai apie 33 proc. Sprendimą priimant atsižvelgta į prieinamo būsto trūkumą ir augančias būstų kainas, dėl kurių jaunoms šeimoms, senjorams ir žmonėms su negalia sunku įsigyti būstą ar sukaupti pradinį įnašą. Valstybės parama būstui įsigyti prieinama ne visiems, o dalis savivaldybės būstų nuomininkų neturi galimybių įsigyti būstą rinkos kaina.
Patvirtintas teritorijos, apribotos Nemuno ir Kalupio slėnių (iki Regioninio parko ribos), valstybinės reikšmės kelio A16 ir N. Silvanavičiaus gatvės, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros specialusis planas. Jis sudaro planavimo pagrindą ateityje Žaliakalnio teritorijoje įrengti gatves ir tiesti inžinerinius tinklus. Konkretūs statybos sprendiniai bus rengiami vėlesniuose projektavimo etapuose.
Taryba patvirtino Architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo Birštono savivaldybės teritorijoje gaires. Priėmus sprendimą, sudarytos sąlygos detaliau vertinti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme aprašytus architektūros kokybės kriterijus – atitiktį darnaus vystymosi principams, urbanistinį integralumą, santykį su paveldėtomis vertybėmis, aplinkos pritaikomumą visiems, sprendinių ekonomiškumą, inovatyvumą, funkcionalumą bei architektūrinę idėją ir estetiką.
Posėdyje UAB „Birštono vandentiekis“ direktorius Gintautas Žilys pristatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų pokyčius, kurie įsigalios nuo šių metų lapkričio 1 d. Paslaugų kainas nustato ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Daugiabučių namų vartotojams, atsiskaitantiems pagal bute suvartotą kiekį, bus taikoma 3,73 Eur/m³ kaina su PVM, individualių gyvenamųjų namų ir kitų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms skirtų patalpų vartotojams – 3,68 Eur/m³ su PVM, o buities ir komerciniams poreikiams paslaugas perkantiems abonentams – 3,84 Eur/m³ su PVM. Kainų pokyčiu siekiama padengti išaugusias būtinas sąnaudas ir ankstesnių laikotarpių skirtumus.
Su visais Birštono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.
Birštono savivaldybės informacija ir nuotraukos
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