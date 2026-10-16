Birštono TAU studentai pradėjo naujus mokslo metus

16 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Spalio 6 dieną Birštono kurhauze įvyko Birštono trečiojo amžiaus universiteto (TAU) naujų mokslo metų pradžios šventė.
Prasmingai bendrystei susibūrusius TAU studentus pasveikino Birštono savivaldybės vadovai, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai, Birštono Antano Paduviečio parapijos klebonas Rimvydas Jurkevičius.
Šventės metu buvo įteikti pažymėjimai bendraminčių gretas papildžiusiems naujiems nariams. Dabar Birštono TAU gretas vienys jau per 100 narių. Jų laukia aktyvi veikla: įdomūs susitikimai, kelionės, prasmingi pokalbiai, kūryba.
Naujų mokslo metų pradžios šventės metu netrūko mielų prisiminimų apie praėjusių metų renginius, vaišintasi svečių padovanotais pyragais. Gražių emocijų suteikė ir birštoniškės Beatos Krupskienės režisuoto spektaklio „Visada tas pats“ akimirkos.
Birštono savivaldybės nuotraukos

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