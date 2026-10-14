Vyriausybė supaprastino valstybinės žemės valdymą

14 spalio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Vyriausybės posėdyje pritarta Aplinkos ministerijos parengtoms nutarimų „Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių patvirtinimo“ ir „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pataisoms, leisiančioms supaprastinti ir paspartinti valstybinės žemės valdymą.
„Valstybinės žemės valdymas turi būti aiškus, skaidrus ir paprastas, o tuo pačiu patogus žmonėms, verslui ir institucijoms. Priimtais pakeitimais atsisakome dalies perteklinių procedūrų ir aiškiau paskirstome atsakomybes tarp valstybės institucijų ir savivaldybių. Tikimės, tai sumažins administracinę naštą gyventojams bei verslui ir leis efektyviau valdyti valstybinę žemę“, – sako aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė.
Vyriausybės priimtuose nutarimuose suderintos nuostatos su Seimo priimtais Vietos savivaldos, Žemės bei Privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymų pakeitimais.
Nuo šiol žemės pardavimo aukcionus organizuos Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), o nuomos aukcionus – NŽT ir savivaldybės. Taip pat patikslinta, kad savivaldybių merai ir NŽT išduos sutikimus dėl žemės nuomos perleidimo ar įkeitimo.
Pagal naująją tvarką nuomotojas kas 3 metus perskaičiuos valstybinės žemės sklypo, išnuomoto be aukciono, vertę, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis, atsisakoma prievolės išskirti valstybinės žemės sklypo dalis kiekvienam statiniui nuomojamuose sklypuose pagal Žemės įstatyme nustatytas išimtis. Taip pat Žemės įstatyme nustatytais atvejais bus sudaryta galimybė be aukciono išnuomoti valstybinę žemę apleistiems statiniams eksploatuoti, kai jiems sutvarkyti būtinas remontas ar rekonstravimas, ir detalizuota tvarka, pagal kurią Žemės įstatyme nustatytais atvejais asmenims gali būti mažinama parduodamos valstybinės žemės kaina
Vyriausybės nutarimuose panaikinama prievolė valstybei išpirkti statinius, nutraukus nuomos sutartį prieš terminą, suvienodinti reikalavimai uždariems ir atviriems aukcionams: pakaks vieno dalyvio, kad aukcionas būtų laikomas įvykusiu ir baigtu.

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