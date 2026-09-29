Rugsėjo 15 dieną Nemajūnų dienos centre, įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001, vyko paskaita „Vienišumas vyresniame amžiuje: kaip jį suprasti ir su juo gyventi“.
Vienišumas – tai ne tik buvimas vienam. Žmogus gali gyventi vienas, tačiau nesijausti vienišas, jeigu palaiko artimus ryšius, turi mėgstamos veiklos ir jaučiasi reikalingas. Tačiau vienišumo jausmas gali aplankyti ir gyvenant kartu su šeima ar nuolat būnant tarp kitų žmonių. Jis atsiranda tuomet, kai trūksta nuoširdaus bendravimo, supratimo, artumo ar žmogaus, su kuriuo būtų galima atvirai pasidalyti savo mintimis ir jausmais.
Vyresniame amžiuje vienišumą gali sustiprinti pasikeitusios gyvenimo aplinkybės, artimų žmonių netektys, silpnėjanti sveikata, ribotos galimybės savarankiškai išvykti iš namų ar retesni susitikimai su šeimos nariais ir draugais. Kartais žmogus apie savo vienišumą nekalba, nes nenori apsunkinti artimųjų arba nedrįsta prisipažinti, kad jam trūksta bendravimo. Todėl labai svarbu pastebėti šalia esantį, paklausti, kaip jis jaučiasi, išklausyti ir skirti jam laiko.
Paskaitos metu susirinkusieji klausėsi naudingos informacijos, bendravo, dalijosi savo mintimis ir aktyviai diskutavo. Užsiėmimą vedė medicinos psichologas, egzistencinės terapijos praktikas Karolis Poderis. Dalyviai kalbėjosi apie vienišumo priežastis, jo poveikį žmogaus savijautai ir būdus, padedančius kurti bei palaikyti artimesnius ryšius su aplinkiniais. Tokie susitikimai primena, kad bendrystė prasideda nuo paprastų dalykų: pasisveikinimo, nuoširdaus klausimo, išklausymo ar pakvietimo pabūti drauge. Kartais užtenka vieno pokalbio ir parodyto dėmesio, kad žmogus pasijustų pastebėtas, svarbus ir ne toks vienišas.
Nelikime abejingi šalia esantiems žmonėms. Skirtas laikas, geras žodis ir nuoširdus bendravimas nieko nekainuoja, tačiau kitam žmogui gali reikšti labai daug.
Veikla vykdoma pagal projektą „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001 ir finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.
Nemajūnų dienos centro informacija
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