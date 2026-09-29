Birštono savivaldybės merė susitiko su LR Ministru Pirmininku

29 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugsėjo 18 d. Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus inicijuotame susitikime su šalies merais ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais.
Susitikimo metu pasirašytas LR Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos bendradarbiavimo susitarimas. Juo siekiama, kad valstybei ir savivaldybėms aktualūs klausimai būtų sprendžiami kartu, derinant nacionalinius ir savivaldos interesus.
Diskusijoje taip pat aptartas savivaldybių finansinio savarankiškumo stiprinimas, palankesnės skolinimosi iš ILTE sąlygos investicijoms, valstybinės žemės valdymo funkcijų perdavimas, universalios paskirties požeminės infrastruktūros plėtra ir jos finansavimas. Dėmesio skirta ir savivaldybių pasirengimui ekstremaliosioms bei krizinėms situacijoms, būtinųjų paslaugų užtikrinimui.
Birštono savivaldybės informacija

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