Pilotiškėse vykusiame renginyje „Pasitinkant rudenį tėviškėje…“ savo kūrybą skaitė Igliaukos ir Gudelių parapijų klebonas Remigijus Maceina. Nors gerbiamas kunigas augo Marijampolėje, bet jo gyvenimas labai glaudžiai susijęs su Prienų kraštu. Čia jo giminės šaknys. Remigijus Maceina – žymaus mūsų kraštiečio filosofo Antano Maceinos sūnėnas, o ir tarnystę pradėjo būdamas Prienų parapijos bažnyčios vikaru.
Kraštietis Tautvydas Vencius dirbdamas ir gyvendamas Vilniuje, džiaugiasi gražia bendryste su gimtosios Naujosios Ūtos laisvalaikio salės teatru „Vėtrungė“ ir Vinco Mykolaičio-Putino muziejumi Pilotiškėse.
Abu šventės dalyviai mielai sutiko pasidalinti savo kūryba su „Gyvenimo“ skaitytojais.
Remigijus Maceina
Vėl vasaros saulėlydis Dzūkijos žemę glosto
Už lango girdisi žiogų „malda“…
Kažkur nulūžusi pušies šaka
Ant protėvių kapų kaip „Severiutė“ rauda
Ji neprikels brangių žmonių,
O bus į ugnį sunaikinti išmesta…
Ach, protėviai iš amžinybės
Sesės pušys ir šilojai broliai
Bažnyčios, menančios senus gerus laikus…
Kodėl jūs tylite, kaip tie balti vienuoliai
Kurie paliko abitus senus ir įmantrius…
Ateis gyvenimas kaip vėtra į mūs šalį
Spindės dangus kaip sidabro lietus
Ir deimantus dalins tamsiausią naktį
O rytas patekėjęs neš auksinius saulės spindulius.
Liškiava 2026-08-24
Keliai ir vieškeliai mūsų Tėvynės žemės,
Kuriuos sutinkam meilę, žmones ir miškus…
Nežinome, ar dar mylėti norim
Ar vėl pastatom prabangius ir išpuoštus namus?
Vis skubame, o laikas aplenkia mūsų kelionę…
Pavargstame ir nuo savęs, ir nuo kitų
Ar įsileisim šiandie sielon nuostabią svajonę
Ar liksime namus statydami vienus??…
Prisimenu vaikystės gražų sapną
Dainavo žmonės derlių imdami…
Dabar teliko tik noragas, dalgis … akmenys prie durų,
Ir mūs tėvelių nameliai apleisti…
Atidariau duris, ir padvelkė čiobrelių kvapas
Prisiminė senai girdėta protėvių daina…
Ir meilė gimė jaunoje krūtinėj netikėtai,
Kurios širdy giedojo vyturio malda…
Čy… vy…
Liškiava 2026-09-05
Aš nežinau, kur yr mano namai
Ir ką valgysiu ryt, kai saulelė tekės?
Bus laikai, bus gerai…
Midumi, alumi tarsi upės tekės…
Jau pavargome bėgt
Ir diena jau kita
Bet krūtinėj dar plaka širdis alkana
Ji vilties kupina
Kai begėdė naktis
Tarsi raganaviską iššluoja…
Lieka mano namai
Ir spalvoti sapnai
Kur vaikystė vis lekia
O senatvė dejuoja…
Aš nežinau, kur yr mano namai
Bet žinau – šypsenos kur gyvuoja…
Liškiava 2026-08-25