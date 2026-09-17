Ema Valatkaitė – Lietuvos čempionė, Antanas Arlauskas – bronzos laimėtojas

Rugsėjo 5-6 dienomis Jūžintų šile (Rokiškio rajonas) vyko Lietuvos orientavimosi sporto čempionatas.
Šeštadienį, prausiant stipriam lietui, varžybos vyko vidutinėje trasoje. Sunkiai visą sezoną treniruotėse ir varžybose dirbusi Prienų sporto centro auklėtinė Ema Valatkaitė įrodė savo pranašumą prieš konkurentes ir tapo Lietuvos čempione. Ji 2,1 kilometro trasą su 8 kontroliniais punktais įveikė per 19 minučių 44 sekundes ir antroje vietoje likusią Gabiją Urbonaitę aplenkė 29 sekundėmis.
Antanui Arlauskui teko įveikti 4 kilometrų ir 15 kontrolinių punktų trasą. Jis užtruko 35 minutes 32 sekundes ir iškovojo bronzos medalį.
Iš viso čempionate dalyvavo 12 Prienų sporto centro auklėtinių.
Be minėtų Emos ir Antano, arčiausiai prizininkų pakylos buvo Kostas Milkevičius, V12 amžiaus grupėje iškovojęs 6-ąją vietą.
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