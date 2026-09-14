Prasideda ketvirtasis choro sezonas

14 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Mišrus choras „Birštonas“, vadovaujamas Inesos Rutkauskienės, pradėjo savo ketvirtąjį sezoną.
Gražią dieną susibūrėme Nemajūnų amatų centre, kur, vadovaujant choristei Mildai, ant kopūstų lapų buvo kepamos dzūkiškos bandos, gaminamas padažas su spirgučiais ir, žinoma, garsusis padažas iš varškės bei grietinės, kitaip vadinamas „darycinis“. Po vasaros smagus pasibendravimas sukvietė 30 dalyvių.
Įteikdamas puokštę gražiausių žiedų, Algirdas pasakė vadovei tokią kalbą, kad nieko jau ir nereikėjo pridurti… Susitikimą paįvairino vadovės organizuota šmaikšti viktorina, kurios metu visi suprato, kad per vasarą smarkiai prisimiršo dainų žodžiai…
Jau pradedame naują koncertinį sezoną, ir spalio mėnesį laukia du atsakingi koncertai.
Dainingų metų!
Nijolė Juozaitienė

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