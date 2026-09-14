Ačiū visiems, kurie buvo kartu…

14 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Praėjusią savaitę Palangoje ūžė 25-oji Lietuvos Rotariada – sporto, bendrystės ir paramos renginys. Šiemet ši jubiliejinė šventė tapo dar tarptautiškesnė, nes kartu su Lietuvos klubais dalyvavo svečiai net iš 20-ties pasaulio šalių! Renginyje taip pat lankėsi 2026–2027 metų Rotary International prezidentas Olayinka H. Babalola iš Nigerijos, didelio palaikymo sulaukė traumas ir sužeidimus kare patyrusių ukrainiečių sportiniai pasirodymai. Prie šios didžiausios Rotary Lithuania D1462 šventės antrus metus iš eilės prisijungė ir Birštono Rotary klubas. Šeštadienį dalyvavome bendroje Rotary klubų eisenoje, kuri finišavo Palangos miesto stadione.
Išbandėme savo jėgas ir įvairiose rungtyse: petankės, smiginio, baudų metimo, boulingo, stalo teniso, pulo ir pokerio varžybose. Ir šiemet netrūko gražių sportinių rezultatų!
Stalo teniso vienetų varžybose mūsų klubo prezidentas Vilius Lazauskas iškovojo 3-iąją vietą. Stalo teniso dvejetų varžybose Vilius Lazauskas kartu su Evaldu Jaruševičiumi iš Rotary klubo „Vytis“ buvo pirmi. Pulo varžybose mūsų klubo narys Kristupas Bubnys pelnė 2-ąją vietą, o petankės rungtyje mūsų komanda užėmė net 7 vietą iš 108!!!
Po sporto rungčių tradiciškai su šeimomis rinkomės prie bendro stalo viename Palangos restoranų. Rotariados kulminacija tapo iškilmingas Gala uždarymo vakaras, kuriame šių metų Rotariados 15 000 Eur paramos čekis buvo įteiktas Lietuvos parolimpiniam komitetui.
Vakaro programą vainikavo Manto Jankavičiaus koncertas pagal „Queen“ repertuarą. Ačiū visiems, kurie buvo kartu, sportavo, palaikė ir kūrė šią nuostabią Rotariadą!
Iki kitų susitikimų!
Birštono Rotary klubo informacija

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