Kurorto simboliai nušvito raudonai – palaikymo sergantiems vaikams spalva

Rugsėjo 3-iosios vakarą Birštono savivaldybė prisidėjo prie Paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“ inicijuotos solidarumo akcijos, skirtos vėžiu sergantiems vaikams ir jų šeimoms palaikyti.
Birštono apžvalgos bokštas ir kurorto raidės nusidažė raudona – širdies – spalva. Šia simboline šviesa Birštonas išreiškė solidarumą su vėžiu sergančiais vaikais bei jų artimaisiais ir perdavė palaikymo žinią: jūs rūpite, esate ne vieni, mes jus palaikome.
Rugsėjis visame pasaulyje minimas kaip vėžiu sergančių vaikų sąmoningumo mėnuo. Šiuo laikotarpiu daugiau dėmesio skiriama vaikų onkologinėms ligoms, gydymo iššūkiams ir bendruomenės palaikymo svarbai.
Akcija kvietė ne tik išreikšti solidarumą, bet ir bent akimirkai sustoti, susimąstyti bei prisidėti prie pagalbos sergantiems vaikams ir jų šeimoms. Kiekvienas raudonos šviesos spindulys tapo padrąsinimo, vilties ir bendrystės ženklu.
Birštono savivaldybės informacija