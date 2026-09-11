Gavote žinutę apie skolą „Sodrai“? Neskubėkite spausti nuorodos

Gyventojai praneša gaunantys melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavus žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausia nesinaudoti pateikta nuoroda. Informaciją apie įmokas, skolas ir išmokas galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros https://gyventojai.sodra.lt.
Šiuo metu platinamose SMS žinutėse rašoma: „Sodra informuoja: iki 2026 09 09 nesumoketa mokesciu 329,88 Eur skola bus perduota isieskojimui“. Toliau pateikiama nuoroda, kurią paspaudus neva galima sužinoti daugiau.
Tai – sukčių siunčiamos žinutės. Sukčiai dažnai mėgina sukurti skubos jausmą: praneša apie skolą, gresiantį išieškojimą ar kitą problemą ir ragina nedelsiant paspausti nuorodą. Tokia nuoroda gali nuvesti į svetainę, vizualiai panašią į oficialią įstaigos svetainę. Joje prašoma prisijungti prie elektroninės bankininkystės, pateikti kortelės duomenis ar kitą jautrią informaciją.
Net jei SMS ar elektroninis laiškas atrodo įtikinamai, saugiau ne spausti pateiktą nuorodą, o pačiam atsidaryti interneto naršyklę, įvesti www.sodra.lt ir iš oficialios svetainės prisijungti prie savo paskyros. Joje galima patikrinti aktualią informaciją ir įsitikinti, ar iš tiesų yra skola arba kitas pranešime minimas įsipareigojimas. Jeigu žinutė kelia įtarimų, nereikėtų skubėti.
Į ką atkreipti dėmesį
Oficiali „Sodros“ interneto svetainė yra www.sodra.lt, gyventojų paskyra – https://gyventojai.sodra.lt, draudėjų – https://draudejai.sodra.lt. Oficialūs „Sodros“ elektroninio pašto adresai baigiasi @sodra.lt.
„Sodra“ SMS žinutėmis neprašo pateikti banko kortelės duomenų, PIN kodų, patvirtinti banko operacijų ar skubiai pervesti pinigų. Įtarimą turėtų kelti ir neįprastas interneto adresas, papildomi žodžiai ar simboliai jame, taip pat žinutės iš užsienio telefono numerių.
Gavus įtartiną SMS žinutę ar elektroninį laišką „Sodros“ vardu, apie bandymą sukčiauti galima pranešti el. paštu info@sodra.lt. Gyventojų siunčiama informacija padeda greičiau pastebėti naujus sukčiavimo būdus ir apie juos įspėti kitus.