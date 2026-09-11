Birštono savivaldybės atstovai dalyvavo Kauno regiono plėtros tarybos posėdžiuose

Rugsėjo 2 d. Raudondvario dvare vykusiame Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime ir Kolegijos posėdyje dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. Visuotiniame dalyvių susirinkime Birštono savivaldybei taip pat atstovavo Birštono savivaldybės tarybos narys Valentinas Vincas Revuckas.
Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje buvo išrinktas naujas Kolegijos pirmininkas ir pavaduotojas. Pirmininku tapo Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, pavaduotoju – Jonavos savivaldybės mero pareigas laikinai einantis Valdas Majauskas. Kolegijos pirmininkas perrinktas iki šiol pirmininko pareigas ėjusiam Mindaugui Sinkevičiui tapus Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku.
Posėdyje taip pat aptartas savivaldybių ir bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) bendradarbiavimas. ESO atstovai pristatė 2025 m. veiklos rezultatus ir 2026 m. planus, apžvelgė Lietuvos elektros energijos skirstymo sistemą, miškų kabeliavimo programą bei regione suplanuotus darbus. Aptarti laisvi ir plėtojami pajėgumai vartotojų prijungimui, išmaniųjų skaitiklių diegimo eiga, atsinaujinančios energetikos plėtra ir prisijungimo prie elektros tinklo galimybės bei alternatyvos. Dėmesys taip pat skirtas gyventojams bei savivaldybėms aktualiems praktiniams klausimams – buitinių generatorių neatlygintinam suteikimui savivaldybėms, bendradarbiavimui su seniūnais ir kitiems klausimams. Bene daugiausia diskusijų posėdyje sukėlė neseniai per Lietuvą praūžusios audros padarinių likvidavimas.
Daug dėmesio skirta investavimo į Kauno regiono plėtrą kryptims 2028–2034 metų laikotarpiu. Diskusijos dėl būsimo finansavimo laikotarpio svarbios siekiant iš anksto įvertinti savivaldybių poreikius, numatyti didžiausią naudą gyventojams kuriančias investicijas ir tinkamai pasirengti būsimiems projektams.
Kolegijos nariai taip pat priėmė 2022–2030 metų Kauno regiono plėtros plano pakeitimus, susipažino su informacija apie jo įgyvendinimą bei priėmė kitus sprendimus.
Birštono savivaldybės informacija