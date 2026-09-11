Birštone nuaidėjo naujų mokslo metų pradžios šventės

11 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugsėjo pradžia Birštono ugdymo įstaigų bendruomenes subūrė naujai pradžiai – mokytis, kurti, atrasti ir augti kartu. Rugsėjo 1-ąją Mokslo ir žinių dienos šventės vyko Birštono gimnazijoje, lopšeliuose-darželiuose „Vyturėlis“ ir „Giliukas“, o rugsėjo 2-ąją naujus mokslo metus pasitiko Birštono meno mokyklos bendruomenė.
Šventėse kartu su vaikais, mokytojais ir vaikų artimaisiais dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, vicemerai Edvardas Citvaras ir Vytas Kederys, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės. Savivaldybės vadovai pasveikino susirinkusiuosius naujų mokslo metų proga.
Ypatingo dėmesio sulaukė pirmą kartą mokyklos slenkstį peržengę pirmokai. Jiems įteiktos Birštono savivaldybės dovanos – „Pirmokų kraiteliai“ su reikalingiausiomis mokymosi priemonėmis, padėsiančiomis žengti pirmuosius žingsnius mokykloje. Ugdymo įstaigoms taip pat perduotos Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojos, Seimo narės Jūratės Zailskienės dovanos – po Lietuvos valstybės vėliavą.
Tegul šie mokslo metai visai Birštono švietimo bendruomenei būna kupini vienybės, tarpusavio supratimo, prasmingų atradimų ir sėkmės. Linkime drąsiai siekti savo tikslų ir džiaugtis tiek asmeniniais, tiek bendrais pasiekimais!
Birštono savivaldybės informacija

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