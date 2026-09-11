Birštoną papuošė karališkųjų jurginų paroda

11 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugsėjo 8 d. Birštono kultūros centre surengta tradicinė jurginų paroda, subūrusi šių karališkųjų gėlių augintojus, mylėtojus, birštoniečius ir kurorto svečius. Parodoje buvo galima pasigrožėti įvairių spalvų ir formų žiedais, iš jų sukurtomis kompozicijomis bei daugiau sužinoti apie jurginus ir jų auginimą.
Jurginų istorija Birštono krašte siejama su gydytoju ir rašytoju, Ustronės dvaro savininku Stanislovu Moravskiu, kuris į šį kraštą atvežė spalvingas, ilgai žydinčias gėles. Ilgainiui jurginų auginimo tradicija buvo perduodama iš kartos į kartą, o ją įprasmino Birštone rengiamos parodos ir net kurorto vardu pavadinta jurginų veislė „Birštonas“.
Parodos dalyvius ir lankytojus pasveikino Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. Ji padėkojo augintojams, kurie savo kantrybe, kūrybiškumu ir meile gėlėms tęsia šią gražią Birštono krašto tradiciją, bei palinkėjo, kad paroda dar ilgai puoštų Birštoną, vienytų bendruomenę ir kasmet džiugintų naujomis spalvomis. Renginyje taip pat dalyvavo Birštono savivaldybės vicemerai Edvardas Citvaras ir Vytas Kederys, Administracijos direktorė Jovita Tirvienė bei Savivaldybės tarybos nariai. Muzikinius kūrinius susirinkusiesiems dovanojo Birštono meno mokyklos mokiniai. Apie jurginų veisles ir jų auginimo naujoves papasakojo Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo atstovė.
Parodos lankytojai ne tik grožėjosi žiedais, bet ir balsavo už labiausiai patikusį jurginą. Renginio pabaigoje Birštono savivaldybės merė visiems dalyviams įteikė padėkas ir atminimo dovanas. Nominacija „Metų jurginų kompozicija“ skirta Laimai Švirinienei (Nemajūnų bendruomenės santalka), Žydruolei Pivarauskienei (Škėvonių bendruomenė) ir Mildai Mardosienei – už kūrybiškas, spalvingas ir išskirtines jurginų kompozicijas. Lankytojų balsais „Metų jurginų jurginu“ išrinktas 47 numeriu pažymėtas jurginas, kurį užaugino Žydruolė Pivarauskienė.
Nuoširdžiai dėkojame visiems jurginų augintojams, parodos dalyviams, Birštono meno mokyklos bendruomenei, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo atstovei ir lankytojams, kurie savo dalyvavimu prisidėjo prie šios spalvingos rudens šventės.
Birštono savivaldybės informacija

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