Birštoną papuošė karališkųjų jurginų paroda

Rugsėjo 8 d. Birštono kultūros centre surengta tradicinė jurginų paroda, subūrusi šių karališkųjų gėlių augintojus, mylėtojus, birštoniečius ir kurorto svečius. Parodoje buvo galima pasigrožėti įvairių spalvų ir formų žiedais, iš jų sukurtomis kompozicijomis bei daugiau sužinoti apie jurginus ir jų auginimą.
Jurginų istorija Birštono krašte siejama su gydytoju ir rašytoju, Ustronės dvaro savininku Stanislovu Moravskiu, kuris į šį kraštą atvežė spalvingas, ilgai žydinčias gėles. Ilgainiui jurginų auginimo tradicija buvo perduodama iš kartos į kartą, o ją įprasmino Birštone rengiamos parodos ir net kurorto vardu pavadinta jurginų veislė „Birštonas“.
Parodos dalyvius ir lankytojus pasveikino Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. Ji padėkojo augintojams, kurie savo kantrybe, kūrybiškumu ir meile gėlėms tęsia šią gražią Birštono krašto tradiciją, bei palinkėjo, kad paroda dar ilgai puoštų Birštoną, vienytų bendruomenę ir kasmet džiugintų naujomis spalvomis. Renginyje taip pat dalyvavo Birštono savivaldybės vicemerai Edvardas Citvaras ir Vytas Kederys, Administracijos direktorė Jovita Tirvienė bei Savivaldybės tarybos nariai. Muzikinius kūrinius susirinkusiesiems dovanojo Birštono meno mokyklos mokiniai. Apie jurginų veisles ir jų auginimo naujoves papasakojo Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo atstovė.
Parodos lankytojai ne tik grožėjosi žiedais, bet ir balsavo už labiausiai patikusį jurginą. Renginio pabaigoje Birštono savivaldybės merė visiems dalyviams įteikė padėkas ir atminimo dovanas. Nominacija „Metų jurginų kompozicija“ skirta Laimai Švirinienei (Nemajūnų bendruomenės santalka), Žydruolei Pivarauskienei (Škėvonių bendruomenė) ir Mildai Mardosienei – už kūrybiškas, spalvingas ir išskirtines jurginų kompozicijas. Lankytojų balsais „Metų jurginų jurginu“ išrinktas 47 numeriu pažymėtas jurginas, kurį užaugino Žydruolė Pivarauskienė.
Nuoširdžiai dėkojame visiems jurginų augintojams, parodos dalyviams, Birštono meno mokyklos bendruomenei, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo atstovei ir lankytojams, kurie savo dalyvavimu prisidėjo prie šios spalvingos rudens šventės.
Birštono savivaldybės informacija
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-