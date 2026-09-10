„Telia“ įspėja: sukčiai operatoriaus vardu siunčia netikras sąskaitas

IT ir telekomunikacijų bendrovė „Telia“ perspėja apie šiuo metu pastebimus sukčiavimo atvejus, kai gyventojams siunčiami elektroniniai laiškai su suklastotomis sąskaitomis. Klientai raginami apmokėti tariamą skolą arba einamąją sąskaitą už „Telia“ paslaugas, tačiau nurodyti banko rekvizitai priklauso ne bendrovei, o sukčiams. Atlikus mokėjimą pagal tokius duomenis, pinigai nepasiekia paslaugų teikėjo.
„Sukčiai vis dažniau renkasi ne masines, lengvai atpažįstamas žinutes, o gerokai įtikinamesnes atakas. Fiksuojame atvejus, kai klientams siunčiamos tikroviškai atrodančios sąskaitos su mūsų logotipu ir realistiškai pateikta informacija. Iš pirmo žvilgsnio toks laiškas gali nesukelti įtarimų, todėl gyventojai turėtų skirti kelias papildomas minutes jo patikrinimui“, – sako „Telia“ kibernetinio saugumo vadovė Odeta Baranauskienė.
Anot jos, vienas dažniausių požymių, išduodančių apgaulę, yra siuntėjo elektroninio pašto adresas. Oficialias sąskaitas „Telia“ klientams siunčia iš adreso noreply@telia.lt, tačiau sukčiai dažnai naudoja panašiai atrodančius domenus, kurie skiriasi vos viena raide, papildomu simboliu ar kita galūne. Įtarimų turėtų kelti ir laiškai, kuriuose skubinama kuo greičiau atlikti mokėjimą, grasinama paslaugų apribojimais arba pateikiamos neįprastos mokėjimo instrukcijos.
Pasak O. Baranauskienės, ypač atsargiems reikėtų būti tais atvejais, kai laiške nurodoma nauja ar anksčiau nematyta banko sąskaita, raginama kuo greičiau atlikti mokėjimą arba grasinama paslaugų apribojimais.
„Jei kyla bent menkiausia abejonė dėl gautos sąskaitos, rekomenduojame nespausti laiške esančių nuorodų, neatidaryti prisegtų failų ir neatlikti mokėjimo. Patikimiausias būdas pasitikrinti informaciją yra prisijungti prie „Telia“ savitarnos arba susisiekti su mumis oficialiais klientų aptarnavimo kanalais“, – teigia ji.
Pasak kibernetinio saugumo ekspertės, tokios atakos paremtos žmonių pasitikėjimu ir skubėjimu. Todėl net ir profesionaliai parengtas laiškas neturėtų būti laikomas patikimu vien dėl to, kad jame naudojamas žinomos bendrovės pavadinimas ar logotipas.
„Kibernetiniai nusikaltėliai siekia, kad žmogus kuo greičiau atliktų mokėjimą ir nespėtų patikrinti detalių. Daugeliu atvejų kelių minučių pakanka pastebėti, kad siuntėjas nėra tikras arba kad sąskaitoje nurodyti rekvizitai nesutampa su oficialiais. Budrumas išlieka viena veiksmingiausių apsaugos priemonių“, – sako O. Baranauskienė.
Jei klientas įtaria tapęs sukčių auka ir jau atliko mokėjimą, svarbu nedelsiant kreiptis į savo banką ir pranešti apie galimai apgaulingą pervedimą, apie incidentą informuoti policiją bei „Telia“. Verta išsaugoti visus turimus duomenis: elektroninius laiškus, sąskaitų kopijas ir mokėjimo informaciją. Kuo greičiau pradedami veiksmai, tuo didesnė tikimybė sumažinti nuostolius ir padėti užkirsti kelią panašiems nusikaltimams prieš kitus gyventojus.
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-