Švietimas – investicija į žmogų ir Prienų krašto ateitį

„Kokybiškos ir prieinamos viešosios paslaugos užima ypatingą vietą socialdemokratų programoje, o šiuolaikiška ir kokybiška ugdymo aplinka – viena svarbiausių investicijų į viso Prienų krašto ateitį. Šios kadencijos metu daug dėmesio skiriame ne tik mokyklų ir darželių pastatų atnaujinimui ar naujos įrangos įsigijimui, bet ir tam, kas svarbiausia – ugdymo kokybei, vaikų ir mokytojų emocinei gerovei ir galimybei kiekvienam atrasti bei atskleisti savo gebėjimus“, – kalba Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.
Svarbiu žingsniu tapo dalyvavimas „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, kuri suteikė galimybes modernizuoti ugdymo erdves, stiprinti švietimo bendruomenės kompetencijas, plėtoti įtraukųjį ugdymą ir atrasti naujus ir veiksmingus ugdymo būdus.
Šios krypties veiklos? rezultatai jau matomi. Ką tik duris atvėrė modernizuotas Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokomųjų dirbtuvių pastatas, kuriame įrengtos šiuolaikiškos STEAM laboratorijos. Sukurtos erdvės skirtos fizikos ir inžinerijos, biochemijos, robotikos, informacinių technologijų ir matematikos, technologijų veikloms. Čia mokiniai galės ne tik mokytis teorijos, bet ir tyrinėti, eksperimentuoti, konstruoti, kurti bei ieškoti sprendimų. Projekto vertė – daugiau kaip 2,5 mln. eurų, iš jų virš 700,00 tūkst. eurų – savivaldybės biudžeto lėšos.
„Ypač svarbu tai, jog STEAM erdvės bus atviros visų Prienų rajono mokyklų mokiniams: čia galės vykti integruotos pamokos, edukacijos, neformaliojo švietimo veiklos ir mokinių projektai. Siekiame, kad modernia ugdymo infrastruktūra galėtų naudotis rajono mokiniai nuo 5 klasės“, – sako meras.
Ne mažiau svarbi ir kasdienė vaikų ugdymo aplinka. Prieš metus baigta lopšelio-darželio „Gintarėlis“ renovacija, dabar tai – „Saulutė“. Šiemet renovuotas lopšelis-darželis „Pasaka“ (liko tik sutvarkyti aplinką), dalis „Ąžuolo“ progimnazijos trečiojo aukšto klasių, progimnazijoje įrengtos rūbinės. Daugumoje švietimo įstaigų tvarkomos vidaus erdvės, įrengiami multisensoriniai kambariai, gerinamos sąlygos vaikams su negalia. Įrengus naujas mokymosi erdves Prienų meno mokykloje atsirado galimybė mokinius pakviesti ir į naujas klases – mušamųjų instrumentų ir keramikos. Džiugu, jog šiandien Prienų rajone vietų mokyklose ir lopšeliuose darželiuose pakanka visiems norintiems.
Vaikui augti ir ugdytis neužtenka vien mokslo žinių, reikia ir sportuoti, lankyti būrelius, atrasti mėgstamą veiklą ir mokytis bendradarbiauti. Todėl šios kadencijos darbai apima ir sporto infrastruktūros gerinimą. Renovuotas Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos stadionas, kuris atviras visai miesto bendruomenei. Atnaujinti sporto aikštynai ir Veiveriuose, Išlauže bei Skriaudžiuose. Šios erdvės svarbios ne tik fizinio ugdymo pamokoms – jos sudaro daugiau galimybių vaikams ir jaunimui aktyviai leisti laiką po pamokų.
Pavyko stabilizuoti mokyklų tinklą ir išsaugoti visas mokyklų turėtas ugdymo programas – šiandien mokiniai mokosi jiems įprastoje aplinkoje, rajone visos mokyklos yra didesnės kaip 200 mokinių ir gali dalyvauti aprūpinimo mokymo priemonėmis projektuose, o jungtinės Dzūkijos ir Suvalkijos gimnazijos turi galimybes formuoti mažesnes gimnazijos klases be papildomo finansinio savivaldybės prisidėjimo.
„Ir ateityje dėmesį telksime į tai, kas tiesiogiai lemia ugdymo kokybę. Savo programoje esame numatę daug darbų, tarp jų – stiprinti ankstyvąjį ugdymą. Pirmą kartą sudarėme sąlygas pradėti lankyti lopšelį-darželį vaikams nuo pusės metų – šiemet lopšelyje-darželyje „Pasaka“ sukomplektuota nauja grupė, esant poreikiui tokių grupių galės daugėti. Numatyta stiprinti ir pagalbą vaikams ir mokiniams, ypač turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, plėsti visos dienos mokyklos, sporto, sveikatinimo bei vasaros užimtumo programas, bendradarbiauti su mokinių savivalda. Ši bendradarbiavimą ypač suaktyvinome šiais mokslo metais. Kartu tęsime švietimo įstaigų infrastruktūros modernizavimą ir pasirengimą „Žiburio“ gimnazijos sporto salės statybai. Mūsų tikslas paprastas – kad kiekvienas Prienų rajono vaikas turėtų galimybę mokytis kokybiškai, augti saugioje ir šiuolaikiškoje aplinkoje, atrasti savo talentus, sportuoti, kurti ir drąsiai planuoti savo ateitį čia, Prienų krašte“, – sako Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis, pabrėždamas, kad visi numatomi švietimo darbai ir sprendimai pirmiausia orientuoti į vieną svarbiausią tikslą – geresnes sąlygas Prienų krašto vaikams augti ir mokytis, o pedagogams ir mokyklų vadovams – dirbti palaikančioje aplinkoje.
Bus apmokėta iš LSDP Prienų skyriaus sąskaitos
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Užsakovas: LSDP Prienų skyriaus. Skaidrumo pranešimas: Visas skaidrumo pranešimas skelbiamas interneto svetainėje https://www.gyvenimas.eu/sp8/. Užs. Nr. 024