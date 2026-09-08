Prieniškė Ema Kučinskaitė – jauniausia futbolo teisėja Lietuvoje

„Svarbiausia – pasitikėti savimi. Jei nepasitikėsi, nors ir būsi labiausiai fiziškai stipri, geriausiai žinosi taisykles, nieko nebus“, – sako prieniškė Ema Kučinskaitė, kuri rugpjūčio 24 – 26 dienomis Birštone vykusiame merginų U-15 Baltijos futbolo taurės turnyre buvo ir jauniausia teisėja.
Emai pasitikėjimo tikrai netrūksta. Ja pasitiki ir teisėjų kolegija, Birštone vykusiame turnyre septyniolikmetei delegavusi pareigas dvejas varžybas teisėjauti aikštėje ir trejas būti rezervine teisėja.
– Aikštėje teisėjavau Estijos – Farero Salų ir Estijos – Latvijos komandų rungtynėse. Rezervine teisėja buvau, kai lietuvės žaidė su latvėmis, estėmis ir Farerų Salų futbolininkėmis. Tuomet reikėjo bendrauti su treneriais, prižiūrėti komandų atsarginius suolelius, keitimus, parodyti pridėtą laiką, prireikus pakeisti bet kurį teisėją aikštėje, – pasakojo jaunoji teisėja.
Emai nestinga ir ambicijų. Nuo mažens žavėjosi futbolu, gerai žaidė, bet būdama keturiolikos metų patyrė traumą ir norėjo atsisveikinti su šia sporto šaka. Trenerė Guostė Jonikaitė, kuri yra ir FIFA (tarptautinės kategorijos) teisėja, pasiūlė nueiti į futbolo teisėjų seminarą. Tiko ir patiko, nes galėjo fizinį pasirengimą sujungti su psichologiniu ir dar tobulėti futbolo srityje. Nors buvo per jauna, prieniškei patikėta teisėjauti aikštėje. Šiandien Ema jau žinoma, įvertinta, daug teisėjauja, kaupia patirtį ir stengiasi tapti gera arbitre.
– Mums kartojama, kad geras teisėjas tas, kurio aikštėje tarsi nesimato, jis neišsišoka su nereikalingais sprendimais ir švilpia tik tada, kai reikia. Tokia stengiuosi būti ir aš. Neužilgo man sukaks 18-ka, tada galėsiu įgyti teisėjo licenciją ir teisėjauti suaugusiųjų varžybose. Siekiant ją gauti reikia ne tik gerai išmanyti taisykles, bet ir išlaikyti fizinį normatyvą. Apie UEFA, FIFA teisėjo kategorijas galiu tik pasvajoti, nes dar esu labai jauna, – svarstė Ema.
Prieniškė lanko ir triatlono, kuris jungia plaukimą, dviračių sportą ir bėgimą, užsiėmimus, tad vasara prabėgo daugiausia sportuojant. Sekėsi gerai, visose varžybose buvo trečia. Dar suspėdavo teisėjauti trejose varžybose per savaitę.
Beje, Ema šiemet „Žiburio“ gimnaziją iškeitė į Kauno sporto sveikatingumo gimnaziją. Motyvas – sportas, tad artimiausi jos planai – mokytis ir treniruotis. Sau, kaip ir kitiems, linki sveikatos ir ramybės.
Onutė Valkauskienė
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