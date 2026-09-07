Svarbiausi rugpjūčio 27-osios Birštono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Rugpjūčio 27 d. vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai, susiję su Savivaldybės biudžetu, socialine parama, turto valdymu, valstybinės žemės nuomos mokesčiu bei sporto infrastruktūros gerinimu. Taip pat posėdžio pradžioje Birštono savivaldybės merė padėkojo Birštono krašto meno kolektyvams „Kupolė“ ir „Aguonėlė“, Birštono gimnazijos bei Meno mokyklos chorams, jų vadovams ir lydėjusiems asmenims už atstovavimą Birštonui Lietuvos moksleivių dainų šventėje, o „Jievarui“ – už Lietuvos ir Birštono vardo garsinimą XVII Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventėje.
Patikslintas Birštono savivaldybės 2026–2028 metų biudžetas
Taryba patikslino Birštono savivaldybės 2026–2028 metų biudžeto pajamas ir išlaidas – jos padidintos 188 197,55 Eur. Papildomos lėšos numatytos infrastruktūros plėtrai, daugiabučių namų ir fasadų atnaujinimo rėmimo fondui, kultūros ir švietimo projektams, Savivaldybės administracijos automobilio įsigijimui bei kitoms Savivaldybės ir jos įstaigų reikmėms.
Nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai ir lengvatos
Taryba nustatė 2026 metais taikomus valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus. Priklausomai nuo žemės paskirties, tarifas sieks nuo 0,4 iki 1 proc. žemės vidutinės rinkos vertės: gyvenamosios paskirties teritorijoms nustatytas 0,4 proc., rekreacinės ir komercinės paskirties – 0,6 proc., mėgėjų sodų ir sodininkų bendrijų bendro naudojimo – 0,7 proc., žemės ūkio, pramonės ir sandėliavimo bei kitų paskirčių žemei – 1 proc. tarifas. Valstybinės žemės naudotojams, nesudariusiems nuomos sutarčių, išskyrus daugiabučius gyvenamuosius namus, nustatytas 2 proc., o apleistų ar neprižiūrimų objektų ir žemės sklypų naudotojams – 4 proc. tarifas. Taip pat nustatytos mokesčio lengvatos atskiroms gyventojų grupėms, įstaigoms ir organizacijoms.
Patvirtinta kietojo kuro kompensacijoms apskaičiuoti taikoma kaina
Taryba nustatė naują vidutinę kietojo kuro kainą, pagal kurią bus skaičiuojamos būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos nepasiturintiems Birštono savivaldybės gyventojams. Mišrių medžių malkų 1 kubinio metro kompensuojama kaina padidinta nuo 52 iki 65 eurų su PVM. Pokytis leis kompensuojamą sumą geriau suderinti su šiuo metu galiojančiomis kietojo kuro kainomis, ir gyventojai, besikreipiantys kompensacijų kietajam kurui įsigyti, gaus labiau rinkos kainą atitinkančias kompensacijas.
Bus skelbiami patalpų Birštono autobusų stotyje nuomos konkursai
Taryba leido Birštono miesto tvarkymo tarnybai organizuoti du viešus Savivaldybei priklausančių patalpų autobusų stoties pastate, Vaižganto g. 2, nuomos konkursus. Vienos patalpos bus nuomojamos prekybai gėlėmis, kitos – maitinimo paslaugoms teikti. Nustatytas 15 metų nuomos terminas ir pradinė 6,79 Eur už kv. metrą per mėnesį nuomos kaina. Patalpas numatoma išnuomoti nuo 2026 m. gruodžio 1 d.
Birštono sporto centras galės įsigyti mikroautobusą
Taryba leido Birštono sporto centrui įsigyti iki 55 tūkst. eurų kainuojantį mikroautobusą. Jis bus perkamas iš Sporto centro už teikiamas paslaugas gautų pajamų. Naujas mikroautobusas bus naudojamas sportininkams vežti į varžybas ir kitus sporto renginius, taip pat prisidės užtikrinant mokinių pavėžėjimą į mokyklą, kitas ugdymo erdves bei neformaliojo ugdymo veiklas.
Pritarta Birštono sporto centro dalyvavimui projektų konkurse
Taryba pritarė Birštono sporto centro dalyvavimui Nacionalinės sporto agentūros administruojamo Sporto rėmimo fondo sporto bazių pagerinimo projektų konkurse su projektu „Atviras Birštono sporto centro daugiafunkcis teniso aikštynas“. Konkurso sėkmės atveju, įgyvendinant projektą Kęstučio g. 14A, Birštone, planuojama atnaujinti teniso aikštelių dangą, pakeisti tvorą, įrengti apšvietimą ir vaizdo stebėjimo kameras. Bendra projekto vertė – 442 627 Eur. Savivaldybė įsipareigojo iš biudžeto skirti ne mažesnę kaip 50 proc. projekto finansavimo dalį.
Birštono savivaldybės taryba taip pat priėmė sprendimus dėl Savivaldybės būsto pardavimo ir mineralinio vandens gręžinio nuomos mokesčio lengvatos suteikimo. Su visais Birštono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.
Birštono savivaldybės informacija
Nuotrauka – Birštono savivaldybės