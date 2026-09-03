Lietuvos paštas ir Lietuvos policija vienija jėgas kovai su sukčiais

Lietuvos paštas pradeda partnerystę su Lietuvos policija ir prisijungia prie visuomenės informavimo kampanijos prieš sukčius „Padėk ragelį“. Informacija, kaip apsisaugoti nuo sukčių pinklių, gyventojus pasieks per LP EXPRESS paštomatų ekranus, Lietuvos pašto socialinių tinklų kanalus ir skrajutes Lietuvos pašto skyriuose.
Kampanijos „Padėk ragelį“ tikslas yra padėti gyventojams atpažinti dažniausiai pasitaikančias apgaules, laiku sustabdyti sukčių spaudimą ir apsaugoti savo pinigus bei asmens duomenis.
Sukčiavimo atvejų Lietuvoje vis dar daug, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų, kaip pasiekti žmones ir išvilioti jų pinigus ar jautrius duomenis. Todėl svarbu apie dažniausiai pasitaikančias grėsmes kalbėti kuo plačiau ir žmones pasiekti ten, kur jie lankosi kasdien.
„Laukdami siuntos žmonės pasitiki gautu skambučiu ar žinute, todėl sukčių bandymą ne visada lengva atpažinti iš pirmo žvilgsnio. Todėl sukčiavimo prevencijai turi būti skiriamas didesnis dėmesys ir apie galimas grėsmes kalbama ten, kur gyventojus pasiekiame kasdien. Norime, kad Lietuvos pašto klientai prisimintų: jokia siunta nėra tokia skubi, kad dėl jos reikėtų nepažįstamam žmogui atskleisti savo prisijungimo duomenis ar nedelsiant pervesti pinigus. Sustokite, pagalvokite. Tai jus apsaugos“, – sako susisiekimo viceministras Lukas Paškevičius.
„Sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti žmones, todėl svarbu, kad apie jų naudojamas schemas gyventojai išgirstų kuo daugiau ir kuo įvairesniais kanalais. Lietuvos paštas kasdien pasiekia šimtus tūkstančių žmonių, kurie naudojasi paštomatais, lankosi pašto skyriuose, seka mūsų socialinius tinklus. Todėl norime savo kanalus išnaudoti ne tik informuodami apie pašto paslaugas, bet ir primindami, kaip atpažinti sukčių siunčiamą žinutes ir kitus bandymus išvilioti pinigus“, – sako Lietuvos pašto Verslo atsparumo departamento vadovė Monika Sernovaitė.
„Džiaugiamės Lietuvos pašto sprendimu prisidėti prie kampanijos „Padėk ragelį“. Kuo daugiau gyventojų pasieks patikima ir aiški informacija apie sukčiavimo būdus, tuo daugiau žmonių galės atpažinti nusikaltėlių bandymus ir išvengti finansinių bei emocinių nuostolių. Ši partnerystė – dar vienas svarbus žingsnis stiprinant gyventojų atsparumą sukčiavimui ir primenant paprastą taisyklę: jei kyla abejonių – padėk ragelį ir patikrink informaciją“, – sako Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prevencijos poskyrio vyresnioji tyrėja Olga Klimenko.
Daugiau informacijos apie įvairius sukčiavimo būdus ir patarimus, kaip nuo jų apsisaugoti, galima rasti kampanijos „Padėk ragelį“ svetainėje https://padekrageli.lrt.lt/.
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-