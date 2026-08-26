„Aerodromą daugmaž apskraidžiau iš visų pusių. Didžiausią įspūdį paliko Švabijos Alpių kalnų masyvas, už kurio reljefas krenta apie 300 metrų. Aplink daug kalvų, įvairių architektūrinių objektų, tad pasigrožėti tikrai yra kuo. Nedžiugina, kad pats aerodromas yra pasviręs į šoną ir nelabai lygus,“ – tai pirmas Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo sklandytojo Tito Jovaišos komentaras, atskriejęs iš 14-ojo FAI jaunimo pasaulio čempionato, rugpjūčio 1–14 dienomis vykusio Vokietijoje, Aalen-Heidenheim/Elchingen aerodrome.
Dėl čempiono vardo klubinėje ir standartinėje sklandytuvų klasėse kovojo 79 pilotai iš 22 šalių. Lietuvos garbę gynė vienintelis Titas. Jis varžėsi klubinėje klasėje ir tarp 47 sklandytojų užėmė 16 vietą.
„Pirmos dvi ir paskutinės dvi dienos buvo gana prastos. Orai čia kiekvieną dieną keitėsi ir buvo sunku prie jų prisitaikyti. Rezultatą vertinu vidutiniškai, nes jaučiu, kad galėjau užimti aukštesnę vietą. Neturėjau porininko ore, kažkiek tai kompensavo antžeminės komandos perduodama informacija,“ – pasibaigus čempionatui rašė Titas.
Komandos kapitonas Algimantas Jonušas, kuris yra ir jaunojo sklandytojo senelis, nuo mažens stebintis anūko skrydžius, sakė, kad Tito pasirodymą vertina gerai, nors tikėjosi, kad pateks į dešimtuką. Titas vaikiškais sklandytuvai pradėjo skraidyti nuo devynerių metų, šešiolikos jau savarankiškai skraidė „Blaniku“, porą kartų dalyvavo Europos jaunimo ir Pasaulio jaunimo čempionatuose. Dabar Titui 22 metai, jis yra priskraidęs per 1000 valandų.
Varžybose lemia ne tik patirtis, bet ir sėkmė. Pilotai skraidė dešimt dienų, nors orai buvo nepalankūs: kepino 32-34 laipsnių karštis, keturias dienas nebuvo debesų. T. Jovaišos geriausias rezultatas – penkta vieta dviejuose pratimuose. Kartą leidosi į aikštelę, dar kartą dėl audros aerodrome buvo priverstas leistis netoliese.
A.Jonušas suskaičiavo, kad ore kartais skraidydavo per 200 sklandytuvų, nes netoliese vyko dar dvejos varžybos, tad tvyrojo didžiulė psichologinė įtampa. Viskas baigėsi laimingai. Klubinėje klasėje triumfavo jauniausias varžybų dalyvis – australas Max Scutchings, kuris čempionato metu atšventė ir 18-tą gimtadienį! Standartinės klasės čempionu tapo vokietis Max Maslak.
Kitą vasarą Biržų padangėje susikaus 8-ojo FAI jaunimo Europos sklandymo čempionato pilotai. Lietuvos komandoje tarp kitų pilotų bus ne tik Titas, bet ir kartu su vyrais šauniai skraidanti jaunoji sklandytoja iš Vilniaus Austėja Urbanavičiūtė.
Onutė Valkauskienė