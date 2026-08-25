Naujos patirtys ir pamokos

25 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugpjūčio 3-7 dienomis vyko penkių dienų vasaros stovykla vaikams „Trampolino ir Čipolino atostogos“. Stovyklos programa apjungė socialinių įgūdžių ugdymą pagal „Trampolino“ prevencinę programą ir smagias, kūrybiškas bei aktyvias veiklas, kurios padėjo vaikams mokytis bendrauti, bendradarbiauti, pažinti save ir stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis.
Vaikai dalyvavo įvairiose komandinėse veiklose, kurios skatino bendravimą, tarpusavio pasitikėjimą, bendradarbiavimą. Vaikai turėjo galimybę patirti daug teigiamų emocijų. Jie džiaugėsi bendromis veiklomis, atrado naujų pomėgių, stiprino pasitikėjimą savimi ir savo gebėjimais. Žaidimai, edukacinės užduotys ir laikas gamtoje padėjo atsipalaiduoti, sumažinti patiriamą emocinę įtampą bei ugdyti gebėjimą atpažinti ir išreikšti savo jausmus, stiprinti tarpusavio pagarbą, atsakomybės jausmą, skatino konstruktyviai spręsti tarpusavio nesutarimus.
Ši stovykla prisidėjo prie vaikų emocinės gerovės stiprinimo, emocinio atsparumo įveikos ir ugdymo, suteikė prasmingų vasaros patirčių. Organizuotos veiklos atitiko stovyklos tikslą – stiprinti vaikų emocinę gerovę, sudaryti sąlygas prasmingai bei turiningai praleisti vasaros atostogų laiką saugioje, palaikančioje aplinkoje. Paskutinę stovyklos dieną vykusios stovyklos užbaigimo šventės metu vaikai dalijosi įspūdžiais, reflektavo. Kartu buvo aptariama, kokių patirčių vaikai patyrė, ko išmoko. Vaikams buvo įteikti diplomai, šokoladiniai medaliai. Taip pat visi vaišinosi skaniomis picomis, kurias dovanojo restoranas „Beržas“.
Stovyklą „Trampolino ir Čipolino atostogos“ organizavo ir įgyvendino socialinės darbuotojos, dirbančios su šeima: Rita Masikonienė, Vaiva Jurkėnienė, Aistė Morkūnienė, Irena Danilevičienė, Birutė Songailienė, Dalė Danulevičiūtė ir individualios priežiūros darbuotoja Vitalija Aleksevičiūtė.
Irena Danilevičienė
Prienų socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja

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