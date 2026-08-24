Žolinės piligrimystė Kernavėje: dvasinė atgaiva ir gyvosios tradicijos

24 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugpjūčio 15 dieną, kai gamta pasiekė savo brandą, o laukai ir pievos padovanojo turtingiausią žolynų bei derliaus kraitį, Prienų rajono-Birštono diabeto klubo „Versmė“ bei Birštono onkologinių ligonių klubo ,,Viltis gyventi“ nariai, jų artimieji buvome išvykę į įsimintiną piligriminę ir pažintinę kelionę.
Ši graži bendrystė Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų dieną mus nuvedė į senąją Lietuvos sostinę – gilia senove ir dvasia dvelkiančią Kernavę, įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Kernavė mus pasitiko ypatingu, vaizdingu kraštovaizdžiu ir šventiniu šurmuliu.
Išvyka prasidėjo susitikimu Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos namuose. Čia mus šiltai priėmė reziduojanti vienuolė, kuri išsamiai pristatė namuose veikiančią sakralinio bei kultūrinio paveldo ekspoziciją. Gyvas pasakojimas apie vietos bažnyčios istoriją ir saugomas vertybes nuteikė giliai bei prasmingai šventinei dienai.
Vėliau persikėlėme į Kernavės archeologinės vietovės muziejų, kur pasinėrėme į praktines kūrybines edukacijas. Edukacinėje klasėje kiekvienas išbandėme senąsias šventės tradicijas: rišome tradicines Žolinės puokštes iš gėlių, vaistažolių bei lietuvių tautosakoje vadinamų saulės žolynų arba moters javų – linų, o atvirukų dirbtuvėse kūrėme unikalius darbelius su augalų motyvais – žolynų įspaudais. Prisilietimas prie amatų ir augalų paslapčių leido atskleisti kiekvieno kūrybiškumą.
Taip pat apžiūrėjome modernią ir interaktyvią muziejaus ekspoziciją. Čia galėjome iš arčiau susipažinti su šiuo UNESCO pasaulio paveldo objektu, archeologų atliekamu kruopščiu darbu, taip pat aplankėme muziejinę ekspoziciją po atviru dangumi, atkurtas Kernavės viduramžių sodybas.
Prasmingos dienos kulminacija tapo iškilmingos Šv. Mišios Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Kartu su vietos bendruomene ir gausiai susirinkusiais svečiais iš visos Lietuvos meldėmės už sveikatą, o liturgijos metu buvo pašventintos pačių su meile surištos puokštės bei vasaros derliaus gėrybės.
Pakeliui į namus užsukome į Kalvių kaimą, apžiūrėjome Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčią: 1800–1806 m. statytą akmeninę rotondą, norus pildančią Kalvių žuvelę, pasigrožėjome ežero panorama.
Ši išvyka į Kernavę, įgyvendinta kaip projekto dalis, klubų „Versmė“ ir „Viltis gyventi“ nariams tapo ne tik pažintine išvyka, bet ir neįkainojama atgaiva sielai – galėjome atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių, pasisemti dvasinės stiprybės bei pajusti tikrąjį tarpusavio bendrystės džiaugsmą. Projektas dalinai finansuojamas Birštono savivaldybės biudžeto lėšomis iš Nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo programos.
Dalyviai dėkoja vadovėms Nijolei Dusevičienei, dr. Birutei Bartkevičiūtei, klubo narei Vilijetai Šalomskienei už kelionės programą bei organizavimą, vairuotojui Tomui – už saugią kelionę.
Prienų rajono ir Birštono diabeto klubo „Versmė“ vadovė, Birštono NVO tarybos pirmininkė dr. Birutė Bartkevičiūtė

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